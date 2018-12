Abominabil! Câini chinuiţi în curtea unei mănăstiri din Constanța

14:44:16 / 09 Noiembrie 2018

Ciinii chinuiti de la manastire

Cautam liniste in biserici unii dintre noi le pupam si mainile!!Eu nu mai cred demult in niste staie lungi .Nu mai stiu ce se ascunde in aceste straie!?Ma rog la cel de sus si iubesc animalele mai mult decat pe cei falsi dintre noi!!Rusine sa le fie!!Ei au burtile lline in fiecare zi si nu le lipseste nimic cum isi pot bate joc de aceste suflete??Multumim celor care s-au implicat in salvarea lor!!