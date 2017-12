Abonamente pentru Summer Well 2011

După anunţarea line-up-ului complet al ediţiei din acest an a Festivalului Summer Well, au fost puse în vânzare abonamentele pentru cele două zile ale evenimentului. Preţul acestora este de 99 lei şi sunt disponibile în reţeaua Eventim, cât şi online, pe www.eventim.ro.

Accesul copiilor cu vârsta sub 12 ani este gratuit. Un părinte poate însoţi un singur copil (tichetul adultului va permite accesul său şi al copilului la festival). Celor care vor să însoţească mai mult de un copil la festival li se recomandă să contacteze organizatorii, prin intermediul site-ului www.summerwell.ro. La intrarea în spaţiul festivalului şi după validarea abonamentului, participanţii vor primi câte o brăţară care va fi valabilă pe parcursul ambelor zile de concerte.

Summer Well 2011 va umple agenda distracţiilor estivale în zilele de 13 şi 14 august, la Buftea, pe domeniul Ştirbey de lângă Bucureşti. Locul de desfăşurare este renumit pentru istoria sa extraordinară, dar şi pentru frumuseţea ieşită din comun. Astfel, peluza din faţa Pavilionului Central va fi locul scenei principale, cu vederea către Lacul Buftea, iar sălile din Pavilionul „Regina Maria” vor găzdui un cinematograf, spaţii de expoziţii şi un centru de presă. Spaţiile istorice, Palatul Ştirbey, Capela, Turnul de apă vor deveni repere pentru diverse activităţi din cadrul festivalului. În prima zi vor cânta Plan B, Noisettes, Mystery Jets, Grafitti6 şi Chew Lips, iar în cea de-a doua zi: Interpol, The Raveonettes, The Wombats, Chapel Club, Alex Clare.