Abonamente şi bilete pentru Concursul „George Enescu“, în vânzare

Abonamentele şi biletele pentru ediţia 2016 a Concursului Internaţional „George Enescu”, care se va desfășura în perioada 3-25 septembrie, pe scena Ateneului Român, s-au pus în vânzare luni, în reţeaua Eventim. Biletele au prețuri diferite, pentru etapele II și III, participarea la prima etapă a concursului, care va avea loc la Universitatea de Muzică Bucureşti, fiind gratuită.

Tichetele pentru gala de deschidere, pentru cele şase recitaluri extraordinare din cadrul concursului, cât și pentru cele trei concerte finale se achiziţionează separat, pentru fiecare eveniment în parte: la categoria I - 50 de lei şi categoria a II-a - 40 de lei. Abonamentul cu acces la toate evenimentele din cadrul Concursului Enescu au prețuri de 300 de lei - Categoria a II-a și 400 lei - Categoria I. Concursul „George Enescu” are loc între 3 şi 25 septembrie şi aduce pe scena Ateneului Român unii dintre cei mai promiţători tineri artişti ai momentului, precum şi muzicieni consacraţi şi laureaţi ai concursului, care au devenit nume importante în plan internaţional.

Pe scena Ateneului Român vor avea loc 19 concerte şi recitaluri, printre care un concert de gală, care va deschide concursul, pe 3 septembrie 2016, la care vor participa: Anna Ţifu (vioară), laureată a Concursului Enescu 2007, Valentin Răduţiu (violoncel), laureat al Concursului Enescu 2011, şi Mihai Ritivoiu (pian), laureat al Concursului Enescu 2011, alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu“, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu.

Ateneul Român va găzdui şi trei recitaluri extraordinare susţinute de muzicieni consacraţi, membri ai juriilor fiecărei secţiuni de instrumente, pe 7 septembrie, 16 septembrie și 22 septembrie. Câştigătorii ediţiei 2015 a Concursului „Enescu” vor susţine și trei recitaluri extraordinare: Ştefan Tarara (vioară), alături de Lora-Evelin Vakova Tarara, Eun-Sun Hong (violoncel), alături de Thomas Hoppe (pian), precum şi Josu de Solaun (pian).

„Pe fondul succesului din 2014, am decis dezvoltarea unui concept mixt, care permite atât o mai bună promovare a competitorilor şi a laureaţilor, cât şi o mai bună promovare a muzicii lui George Enescu. Concursul Enescu devine astfel locul de întâlnire pentru artişti consacraţi, pentru laureaţi ai ediţiilor trecute care şi-au dezvoltat o carieră internaţională, pentru laureaţi ai ediţiei anterioare care sunt în curs de promovare şi pentru tinerii artişti care luptă acum pentru a se afirma. Ca parte a acestui proces, fiecare probă de concurs, după prima etapă, va fi organizată la Ateneul Român, fie sub forma recitalurilor, fie sub forma concertelor, iar din etapa a II-a, accesul spectatorilor se va face pe baza biletelor şi abonamentelor. Artiştii sunt legaţi de publicul lor şi este important ca spectatorii să vină în sală, să fie parte din visul acestor oameni talentaţi. Tocmai de aceea, Concursul va avea şi o nouă temă în acest an, sintetizată prin mesajul „Trăieşte-ţi visul”! În sala de concert se vor întâlni astfel visurile artiştilor şi visurile spectatorilor", a declarat directorul executiv al ARTEXIM, Mihai Constantinescu.

