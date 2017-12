Absolvenţii de liceu continuă să se înscrie la „Spiru Haret”

Naivitate sau inconştienţă! Doar aşa poate fi clasificat comportamentul celor care continuă să se înscrie la formele de învăţămînt ale Universităţii „Spiru Haret” (USH). Reamintim că, din punct de vedere legal, USH nu mai are dreptul de a organiza admitere în anul universitar 2009-2010, fiind exclusă de pe lista universităţilor acrediate. În centrul din Bucureşti al instituţiei de învăţămînt superior, înscrierile sînt însă în toi. Vineri, angajatele de la secretariat le dădeau asigurări absolvenţilor de liceu că nu vor avea nicio problemă dacă se înscriu, că diplomele pe care le vor obţine sînt legale şi că nu există nimic care să poată anula respectivele documente. Dacă la Bucureşti nesimţirea reprezentanţilor USH este atît de mare încît îi îndrumă pe doritorii de diplomă de licenţă să se înscrie la orice formă de învăţămînt (inclusiv cele la distanţă care nu sînt nici autorizate nici acreditate) la Constanţa, conducerea USH Constanţa a decis să facă înscrieri numai la formele de învăţămînt care funcţionează legal în speranţa că pînă la începerea anului universitar Ministerul Educaţiei îşi va schimba punctul de vedere şi va permite organizarea admiterii. Oricît de lăudabilă ar fi această iniţiativă, ea este totuşi împotriva legii. Reprezentanţii Universităţii „Spiru Haret” au cerut în instanţă suspendarea executării HG 749/2009 care le interzice organizarea exemenului de admitere pentru 2009-2010, pe motiv că „se încalcă principiul constituţional al autonomiei universitare şi dreptul fundamental al oricărei persoane la respectarea proprietăţii private”. Aproape toate centrele de învăţămînt la distanţă din cadrul USH funcţionează ilegal, printre ele fiind şi cel din Constanţa. USH are 311.928 de studenţi, ceea ce înseamnă două treimi din totalul studenţilor din România. Instituţia a fost înfiinţată în anul 1991 şi a dobîndit primele acreditări pentru învăţămînt la zi în 2002. Pînă în prezent, „Spiru Haret” are aproximativ 96.000 de absolvenţi.