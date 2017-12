Absolvenţii de liceu, lăsaţi fără diplome de către preşedinţii de comisii de la bac

Ieri, la orele 11.00, preşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat, inspectorul şcolar general adjunct Steluţa Andrei, semna, de zor, diplomele elevilor de Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) din Constanţa. Motivul pentru care preşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat se îndeletnicea cu această ocupaţie vineri, 13 iulie, ora 11.00, este explicat de însăşi protagonista episodului: „Astăzi (ieri - n.r.) am semnat cele 227 de diplome ale absolvenţilor de bacalaureat de la Colegiul Mircea şi ieri (joi, 12 iulie - n.r.) pe cele ale elevilor de la Colegiul Pedagogic. Acest lucru regretabil s-a întîmplat, pentru că preşedintele de comisie de la Colegiul Mircea a părăsit oraşul, înainte să-şi întocmească raportul şi să semneze diplomele, aceasta fiind sarcina sa, care încheie şirul de activităţi pe care un preşedinte de comisie se obligă să le desfăşoare. Preşedintele Traian Florea s-a grăbit să se întoarcă în localitatea de reşedinţă, Galaţi, transmiţînd un mesaj prin care solicita ca actele să-i fie trimise într-o valiză, eventual, pentru ca el să le poată semna de acolo. Evident că nu am permis acest lucru, metodologia fiind foarte clară în această privinţă şi mă refer aici la regimul actelor de studii care nu permite acest lucru”. Situaţia nu este singulară, ne spune Steluţa Andrei care, alături de vicepreşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat, Anton Pantelimon, s-a confruntat în mai multe rînduri cu această situaţie incredibilă. „Şi alţi preşedinţi au plecat şi au pretins ca diplomele să fie duse la ei, în localitatea de domiciliu. Se pare că dînşii nu înţeleg foarte bine rolul pe care îl au desfăşurarea examenului şi au senzaţia că este nevoie de aceste iniţiative”. Mai mult decît atît, cei doi oficiali ai Inspectoratului Şcolar Judeţean spun că toate aceste observaţii la adresa preşedinţilor de comisii de bacalaureat, al căror comportament a pus elevii în situaţii incalificabile, se regăsesc în raportul final, care va ajunge la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. „Conform metodologiei, pentru a nu împiedica demersul ulterior al elevilor - pentru că tot ei sînt cei care au de suferit pentru simplul fapt că unii profesori întîmpină greutăţi în a-şi duce treaba la bun sfîrşit - eu am dreptul să le semnez. Şi, în momentul acesta, sînt semnate”, a mai declarat Steluţa Andrei.