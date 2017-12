Absolvenţii Facultăţii de Farmacie, încadraţi cu toţii în muncă

Peste 100 de absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa au luat parte, ieri, la ceremonia de absolvire, manifestare la care au participat reprezentanţi ai facultăţii, rectorul prof. univ. dr. Victor Ciupină, profesori universitari, dar şi studenţi. „Ne bucurăm că toţi absolvenţii facultăţii, fie de la farmacie, fie de la asistenţă de farmacie, sînt încadraţi în muncă 100%. În principal, ei lucrează în farmacii, depozite, laboratoare de analize medicale, firme de medicamente, unităţi cu care ei colaborează încă din anul cinci de facultate”, spune decanul Facultăţii de Farmacie, prof. univ. dr. Gheorghe Ţarălungă. El a adăugat că sistemul de învăţămînt este unul foarte transparent, atît la admitere, cît şi la examenele din cadrul facultăţii. De exemplu, la examenul de admitere, pe site-ul facultăţii se pot găsi numeroase grile la ambele materii (chimie organică şi anatomia şi fiziologia omului). „Totul este computerizat, fiecare capitol fiind acoperit în grile, atît în cazul examenelor de admitere, cît şi în cazul examenelor din sesiuni, respectîndu-se şi curricula de învăţămînt europeană. Este un sistem unic în ţară, pe care-l consider binevenit, mai ales că în anii trecuţi, cînd lucram pe sistemul clasic, am avut peste o sută de reclamaţii. Studenţii considerau că nu sînt notaţi corect”, a mai spus decanul. Şi în acest an, la examenul de admitere, vor fi scoase la concurs 150 de locuri la facultatea de farmacie şi 50 de locuri la asistenţa de farmacie. Prof. univ. dr. Ţarălungă speră ca şi în acest an să se ocupe toate locurile, aşa cum s-a întîmplat şi anul trecut. Decanul crede că cifra de şcolarizare este una suficientă şi că cel mai probabil ea se va menţine şi pentru următorii zece ani, în contextul necesităţilor în domeniu.