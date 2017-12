Absorbţia fondurilor comunitare, sub aşteptări

Premierul Emil Boc a declarat ieri, la Ploieşti, la întîlnirea cu autorităţile locale din Prahova, că, în primele şase luni, Guvernul pe care îl conduce a reuşit să facă tot atît cît a făcut Cabinetul Tăriceanu în doi ani, însă există încă probleme în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. Boc a afirmat că \"în materie de absorbţie a fondurilor comunitare vestea proastă e că încă sîntem departe de ceea ce ne aşteptăm\", subliniind că depinde de autorităţile locale să atragă cît mai mult din fondurile europene alocate României. Emil Boc a mai spus că Guvernul a decis să invite la fiecare şedinţă reprezentanţi ai autorităţilor locale, respectiv prefecţi, preşedinţi de consilii judeţene şi primari de municipii reşedinţă de judeţ. El a spus că a decis, totodată, ca reprezentanţi ai Guvernului să se deplaseze în teritoriu \"pentru a vedea la faţa locului care sînt problemele cu care se confuntă administraţiile locale şi pentru a lua rapid decizii care să ne asigure că în acest an extrem de dificil din punct de vedere economic reuşim să cheltuim cei 20% din banul public alocat cheltuielilor şi în acelaşi timp reuşim să utilizăm fondurile europene în concordanţă cu cele programate\". El a adăugat că vor fi demişi toţi şefii de agenţii sau de servicii deconcentrate din cauza cărora nu vor fi eliberate avize pentru depunerea în termen a proiectelor europene. Premierul a afirmat că a primit sesizări că \"diverse structuri\", fie de la nivel naţional, fie de la nivel judeţean, întîrzie, \"pe diverse motive de şicanare\", eliberarea documentaţiilor avizate pentru ca proiectele pentru accesarea fondurilor europene să fie depus în termen. Boc a spus că, în aceste condiţii, va fi \"necruţător\" cu toţi cei care \"pun în pericol absorbţia fondurilor europene\" prin neeliberarea avizelor şi că nu va ţine cont nici de susţinerea politică şi nici de funcţiile pe care cei în cauză le ocupă. \"Vor fi demişi toţi şefii de agenţii sau de servicii deconcentrate din cauza cărora nu se vor primi avize pentru depunerea proiectelor europene în termen. Serviciile deconcentrate nu sînt ale PD-L-ului sau ale PSD-ului, ci sînt ale României şi ale românilor şi toţi agenţii statului trebuie să-şi facă datoria, indiferent de formaţiunea politică care i-a susţinut sau care i-a promovat şi voi fi necruţător cu toţi aceia care vor pune în pericol absorbţia fondurilor europene, eliberarea avizelor sau interesul cetăţeanului prin neeliberarea sau amînarea deliberată a acordării unor aprobări ţinînd cont de inexistenţa sau existenţa unui sprijin politic. Politicul nu are ce căuta şi nu are ce se amesteca în deciziile administrative care vizează cetăţeanul şi interesul naţional şi absorbţia fondurilor europene şi cheltuirea banilor publici\", a afirmat Boc. El a spus că se referă în mod concret la programul pentru agricultură, Măsura 322, unde termenul de depunere a proiectelor este 31 iulie, iar valoarea fondurilor alocate României este de 700 de milioane de euro. Filtrele de securitate ale Palatului Administrativ Ploieşti, unde era aşteptat premierul, au fost puse în dificultate, înainte de sosirea premierului, de către o femeie care a intrat pe principala uşă de acces în instituţie şi a început să-i jignească pe gardieni, spunînd că vrea să stea de vorbă cu... Traian Băsescu.