Absorbţia fondurilor s-a îmbunătăţit, şi nu prea!

Din 2007, de la aderarea la UE, şi până în prezent, România s-a cam chinuit să ajungă la banii europeni; şi nu pentru că Europa ne-ar fi impus cine ştie ce restricţii, ci pentru simplul fapt că guvernele au venit cu o multitudine de acte normative care, fiecare în parte, impunea o nouă regulă. Aşa se face că România a ajuns să aibă atât de multe reguli de respectat, încât doar aprobarea unui proiect durează mai bine de un an. În ultimele luni, când UE ne-a tras de mânecă şi ne-a întrebat de ce ne dăm singuri peste mâini când vine vorba de accesarea fondurilor europene, situaţia s-a schimbat în bine, prin faptul că rata de absorbţie a banilor europeni a crescut, dar nu suficient cât să plaseze România într-o poziţie decentă în ierarhia europeană. Prezent în România, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) în România, Erik de Vrijer, a declarat ieri că absorbţia fondurilor europene de către România s-a îmbunătăţit, dar că nivelul absorbţiei rămâne mai degrabă scăzut. „Noi credem că este momentul să se realizeze o îmbunătăţire în capacitatea României de a dobândi aceste fonduri. Asta necesită o colaborare puternică între toate ministerele mai degrabă decât ca fiecare minister să-şi rezolve singur aceste probleme. Necesită şi întărirea şi acordarea unor stimulente corespunzătoare pentru a se folosi aceste fonduri de la UE. O bună absorbţie a fondurilor europene este esenţială pentru creştere, în timp ce o reformă viabilă sub aspect financiar a sectorului de sănătate este importantă pentru a putea face faţă costurilor în creştere generate de îmbătrânirea populaţiei pe termen lung”, a declarat Erik de Vrijer. Acesta a adăugat că delegaţia FMI a convenit cu Ministerul Finanţelor să se realizeze un inventar al tuturor investiţiilor publice şi să fie finalizate doar acelea care sunt prioritare.