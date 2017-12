Abuzul în serviciu, dezincriminat! Guvernul Cioloş a uitat de el

Premieră incredibilă în Justiţie! Toţi condamnaţii pentru abuz în serviciu trebuie puşi de îndată în libertate?!? În articolul “Abuzul în serviciu a fost dezincriminat tacit”, luju.ro arăta că, potrivit Legii 47/1992: “Dispoziţiile din legile şi ordonanţele constatate neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei”, dacă legiuitorul nu le modifică. De la decizia CCR din 15 iunie 2016, Guvernul Cioloş nu a reglementat abuzul în serviciu declarat contrar Comisiei de la Veneţia. Dosarele de abuz în serviciu pot fi închise pe temeiul “fapta nu e prevăzută de legea penală”. „Curtea de Apel Alba Iulia a certificat raţionamentul prezentat de noi şi a pronunţat o decizie istorică, recunoscând că infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută şi pedepsită de art. 297 Cod penal a fost dezincriminată”, potrivit sursei citate.

Iata și minuta integrală:

“Hotarare 20/2017 din 9.02.2017 - DECIDE Admite contestatia formulata de condamnatul Dan Daniel impotriva incheierii penale nr. 154/16.11.2016 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr.4754/97/2016, pe care o desfiinteaza in totalitate si, procedand la solutionarea cauzei: in baza art.595 alin.1 C.proc.pen. Rap. la art.4 teza a II-a C.pen. constata dezincriminata fapta prevazuta de art. 297 alin.1 C.pen. rap.la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 pentru care a fostcondamnat contestatorul in dosarul nr. 3230/97/2015 prin sentinta penala nr. 133/21.10.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, definitiva prin decizia penala nr. 338/5.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia si in consecinta: Dispune incetarea executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii pe 2 ani a drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, prevazuta de art .66 alin.1 lit. a, b, art. 66 al .2 C. pen. si a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit.a, b, C. pen., aplicate prin sentinta penala nr. 133/21.10.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, definitiva prin decizia penala nr. 338/5.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia. In baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica azi, 9.02.2017”.