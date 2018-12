Abuzuri în justiţie, dubla măsură a UE, multinaţionalele şi statul paralel

Liviu Dragnea a cerut, în şedinţa CN al PSD, o verificare urgentă în ceea ce priveşte multinaţionalele şi modul în care ele fac profit, în timp ce liderii Uniunii Europene au fost acuzaţi de dublă măsură şi de faptul că nu reacţionează când e vorba despre directive precum prezumţia de nevinovăţie.

Principalele idei din discursul lui Liviu Dragnea, de duminică seara, din şedinţa Consiliului Naţional:

- s-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid. Vorbim de un atac furibund la adresa Guvernului

- miza o reprezintă resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară

- ni s-a cerut să ne socotim decizii ale CCR.Ţara noastră a fost transformată în ţapul ispăşitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene

- de ce niciun oficial European până astăzi, până în acest moment, nu a scos o vorbuliţă despre protocoalele ilegale între SRI şi justiţie?

- dorinţa noastră, prin care am aderat la principiile Uniunii Europene, nu poate fi, şi nu acceptăm să fie confundată cu slugărnicia. Nu putem să avem limbaj dublu.

- Mircea Drăghici, împreună cu domnul Iordache şi cu sprijinul de specialitate a domnului Toader, va rog ca după anul nou, să depuneţi acea plângere pentru înalta trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis

- în Constituţie nu scrie că preşedintele României nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat

- corupţia de putere legalizată prin Ordonanţă Cioloş-Prună, ordonanţă care a modificat Codurile Penale, şi n-am văzut pe nimeni dintre ambasadori, de la Bruxelles atunci în 2016 să ceară să abroge ordonanţă imediat

- Hellvig, Vlase, Lazăr, unde este patriotismul ofiţerilor şi procurorilor care văd miliardari străini că finanţează în România mişcări anarhiste?"

- Kovesi este unul din funcţionarii care au scuipat pe deciziile Curţii Constituţionale.

- eu nu mă tem să pronunţ amnistie sau graţiere. PSD-ALDE are şi această obligaţie, să repare nedreptăţile, toate abuzurile din justiţie

- Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce priveşte lăcomia bancară şi evoluţia ROBOR

- declaraţi autostrăzile investiţii de interes strategic. Să nu ne mai batem pe ce desenăm pe hartă

- cer Guvernului să intervină de urgenţă în Energie, în Gaze, în Justiţie. Companiile din energie intenţionează să declanşeze alte creşteri de preţuri

Redăm integral declaraţia liderului PSD:

Liviu Dragnea:"S-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid. Vorbim de un atac furibund la adresa Guvernului"

Asta este realitatea din România. Asta este realitatea pe care vor să o schimbe toţi cei care nu ne doresc în continuare la guvernare. Asta este realitatea pe care o mistifică şi fac eforturi uriaşe să convingă românii şi nu numai că albul este negru. Dragi colegi, în aceşţi doi ani de guvernare în care s-au realizat aceste lucruri şi altele care vor fi promovate în continuare pentru că trebuie să le promovăm, să nu uităm că am avut şansa şi oportunitatea să le realizăm pentru că am obţinut în 2016, acum exact doi ani în 11 decembrie, cea mai mare încredere pe care românii au acordat-o unui partid politic de la revoluţie încoace. Ceea ce pentru noi, pentru mine cel puţin, rămâne o responsabilitate uriaşă dar în acelaşi timp au fost doi ani în care am fost criticaţi, atacaţi, urmăriţi, anchetaţi, ascultaţi şi ameninţaţi. Ceea ce se întâmplă în continuare. Doi ani în care, exact din ianuarie 2017 au încercat să ne oprească, au încercat să ne oprească cu orice preţ şi cu orice mijloace să nu realizăm acest program de guvernare. Să nu realizăm toate aceste lucruri pe care pe care le-am văzut mai devreme. De ce? Pentru ca românii să nu fie fericiţi, pentru ca românii să fie în continuare supăraţi, nemulţumiţi, pentru că aşa ar putea însămânţa cu success în continuare seminţele urii în această naţiune, în acest popor.

Partidul nostru a fost supus aşa cum bine ştiţi celui mai amplu dacă se poate spune aşa, şi bine pregătit program anti. S-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid. Atât din interiorul nostru cât şi din exteriorul nostru. Atât din interiorul guvernării, cât şi din exteriorul guvernării. Atât din interiorul ţării cât şi din exteriorul ţării. Am fost trădaţi de unii pe care i-am crezut colegi şi camarazi cu noi şi care acum au fugit la alte partide. Se înghesuie la un partid securist, făcut de securişti pentru securişti. Am fost de asemenea loviţi de cei de la care ar trebui să ne aşteptăm că apară democraţia, că apară statul de drept, că apară drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor. Vorbim de un asalt permanent furibund la adresa premierului, la adresa Guvernului, la adresa partidului, la adresa mea, la adresa lui Călin, adică a celor care odată dislocati ar putea să conducă la o cădere a Guvernului, că de fapt, asta este una din mizele principale. Au crezut prima dată că va fi uşor pentru ei şi că noi ne vom frânge singuri. Au crezut că nu vom avea puterea, mintea, determinarea, curajul, să punem în practică programul de guvernare votat de români. Au sperat că vom eşua în plan economic, aduceţi-vă aminte toate minciunile pe care le spuneau anul trecut şi pe care le continuă să le spună şi anul asta. Că nu vom mari salariile, că nu vom marii pensiile şi că nu vom avea bani pentru salarii şi pensii, că nu vom avea creştere economică, că vom avea dezastru economic, numai minciuni. Au ieşit vreodată, ei sau Iohannis să spună: “domne, am evaluat greşit, uite că relaitatea ne contrazice” ? nici vorba. Bineînţeles că s-au înşelat amarnic, aşa cum aţi văzut avem rezultate cu care nu trebuie să ne mândrim, şi vreau să va spun tuturor, nu sunt de acord să aveţi vreunul sau eu sau altcineva, să avem discursuri triumfaliste. Asta era şi este obligaţia noastră.

Asta era şi este responsabilitatea Guvernului nostru, pentru că pe baza acestor angajamente ale noastre, am fost votaţi. Ceea ce am făcut noi în ăştia doi ani de zile, nu este un bonus sau un cadou pentru români, este responsabilitatea şi obligaţia noastră şi aşa trebuie tratată, şi aşa trebuie trataţi şi următorii doi ani, când avem de pus în operă mult mai multe lucruri decât am realizat până acum şi o să le punem. Se vorbea despre Programul Naţional de Dezvoltare Locală dar o spun, de obicei nu spun foarte multe lucruri pe care le-am făcut dar asta o spun pentru că este un program care îmi este foarte drag. Da, eu l-am inventat împreună cu Sevil Shhaideh, Sevil bănuiesc că nu este în sală, dar îi mulţumesc de aici de la acest microfon. Lucrat împreună cu colegii primari, cu colegii preşedinţi de consilii judeţene, cu colegii parlamentari, cu colegii miniştri, s-a născut foarte greu acest program, acest program care este cel mai amplu proiect de dezvoltare locală, cel puţin de la revoluţie încoace, cel mai curajos, cel mai complex.

Din păcate nu este o vedetă publică, nu este un program despre care se vorbeşte la televizor. Nu am de gând să critic presa, până la urmă presa hotărăşte care sunt subiectele pe care le promovează, dar asta nu înseamnă că Partidul Social Democrat şi primarii noştri, colegii primari de la ALDE, parlamentarii noştri, miniştri noştri, nu trebuie să promoveze acest program pentru că este important, nu numai că cetăţenii din nu ştiu, comună Troianu din judeţul Teleorman să vadă ce se întâmplă la ei în localitate. E important ca şi cetăţenii din Vişina de la Paul Stănescu să ştie ce se întâmplă în comună Troianu din Teleorman. Să ştie ce se întâmplă în alte localităţi din ţară, pentru că acest program care a fost lovit la început să nu se pornească, era caracterizat ca şi cum ar fi vorba de nişte proiecte mici, şi neimportante pentru România.

Adică toate milioanele, cei 9 milioane de români care trăiesc în statul românesc nu aveau dreptul la aceste proiecte mici, în ghilimele. Dar noi de fapt vorbim de un proiect în ansamblu care este un proiect uriaş şi care a început să ridice nivelul de civilizaţie din fiecare localitate, şi se simte asta. Şi va funcţiona în continuare, nu cu propunerea de buget care a plecat de la Ministerul de Finanţe, ci cel puţin cu sumele care au fost în 2018, pentru că asta este un program care trebuie să fie crescător de la an la an, nu descrescător. Sigur, sunt de acord să asigurăm funcţionarea tuturor serviciilor din România, dar nu în detrimentul dezvoltării acestei ţări. Aşa că va doresc success, doamna prim-ministru, miercuri la întâlnirea de la CSAT. Am vorbit despre ce s-a întâmplat a spus doamna prim-ministru trebuie să recunoaştem că este un succes, succesul de etapă din acest moment la care puţini îndrăzneau să creadă că se va întâmplă în România. Noi le-am spus românilor acum doi ani să îndrăznească să creadă în România, să îndrăznească să creadă că un guvern cu adevărat românesc, un Guvern cu adevărat al României, într-adevăr le poate face o viaţă mai bună şi se vede asta. Dacă Guvernul este format din patrioţi, din oameni care ştiu, care vor şi care au curajul să facă, atunci românii vor trăi într-o ţară mai bună, într-o ţară mai bogată, cu o viaţă mai bună, cu salarii mai mari, cu acces la educaţie, la sănătate şi infrastructură.

Cu această condiţie, să fie un Guvern românesc. Miza astăzi la noi nu mai este doar ce face PSD cum ne mai aşezăm noi în interiorul partidului, cum ne mai ciondănim. Cum mai scriem scrisori, cum le mai semnăm, cum după aia nu le mai semnăm, miza este de fapt România. Miza este de fapt viitorul acestei ţări. Miza o reprezintă resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară, rolul major pe care îl poate juca România în această regiune şi în Europa şi nu numai. Miza o reprezintă dreptul fiecărui român să aibă acces la o justiţie independenţa, nu o justiţie capuşată de serviciile secrete, toate aceste obiective nu pot fi duse la capăt, nu pot fi continuate, nu putem spera că le vom îndeplini până la final, decât dacă toţi înţelegem care este de fapt nivelul de responsabilitate pe care îl avem cu toţii. Nu numai la Bucureşti şi în judeţe şi în fiecare localitate. Pentru că dacă un coleg primar, stă ascuns după cireş şi nu vorbeşte cu oamenii şi nu explică oamenilor din localitatea respectivă care este de fapt adevărul şi realitatea, este un om care nu este patriot, este un om care nu are curaj şi este un opportunist. La asta vreau să va gândiţi cu toţii. În ultima perioadă, o ştiţi foarte bine, poziţia României a fost în cadrul Uniunii Europene atacată şi vulnerabilizată. Ţara noastră de fapt, a fost acuzată de lucruri care se întâmplă şi care există peste tot în Uniunea Europeană. Şi haideţi să discutăm despre ele. Ni s-a cerut, domul Toader sunteţi aici, da? Va salut. Este frumos şi interesant la PSD. Ni s-a cerut să adoptăm legi, să suspendăm legi deja adoptate de Parlament. Peste tot în Europa, Parlamentele sunt suverane, reprezintă suveranitatea şi exercită suveranitatea popoarelor.

Liviu Dragnea:"Ni s-a cerut să ne socotim decizii ale CCR.Ţara noastră a fost transformată în ţapul ispăşitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene"

Ce ni s-a spus nouă? Parlamentul României este o instituţie oarecare, suspendaţi legile pe care le-aţi adoptat în Parlamentul României. Dar de ce? Conţin nişte prevederi care nu ne plac. Dar sunt şi în alte ţări, da, dar la voi nu merg. Adică, noi românii avem o problemă, avem nişte pete să înţelegem. De asemenea ni s-a cerut să oprim nişte proceduri legale aflate în desfăşurare. La ce se refereau? La nişte proceduri de numire, revocare, să blocăm. Să blocăm proceduri de… era denumire şi revocare a procurorului şef, nu? Domne, tre să suspende şi asta. Ni s-a cerut să ne socotim decizii ale Curţîi Constituţionale a României. Mai mult, ni s-a cerut să modificăm şi propria Constituţie. Nu ştiu dacă şţiţi. Constituţia României, în 91 înainte de a fi adoptată de Adunarea Constituantă a fost avizta de Comisia de la Veneţia. Înainte să întrăm în Uniunea Europeană în 2003 s-a completat, s-a modificat Constituţia tot cu sprijinul şi consultanţă partenerului extern. Şi acum se constată că trebuie să o modificăm. Dar de ce ar trebui să o modificăm?

Să înţeleg că să dăm mai multe puteri preşedintelui Iohannis. Şi când nu o să mai fie Iohannis ce facem? Revenim şi îi dăm puteri mai mici celui care o să vină după Iohannis. Sau o modificăm în aşa fel încât să spunem Klaus Werner Iohannis preşedinte pe viaţă în România. Să trăiască! Deci dacă nu vrem asta, atunci trebuie să luptăm. Deasemenea, despre România se spune că ar fi o ţară prea coruptă pentru a fi un stat cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Împotriva ţării noastre deasemenea a fost votată o rezoluţie pe care bănuiesc că aţi văzut la televizor, şi nu ratez acest prilej să o laud încă o dată pe doamna prim ministru pentru discursul patriotic şi românesc pe care l-a avut acolo, la Strasbourg. Deci s-a votat o rezoluţie nedreaptă în care ni se reproşează lucruri care se întâmplă peste tot. Ce s-a spus în rezoluţia aia? Că jandarmii români… Doamna, eşti aici? Doamna ministru, mă scuzaţi… Că jandarmii Români au acţionat…disproporţionat. Cu o forţă disproporţionată împotriva unor… protestatari paşnici. Care dădeau foc, care o băteau pe jandarmerita, care distrugeau mobilierul urban.

L-am auzit pe Iohannis ieri, când se pregătea să meargă să o încurajeze pe doamna Prim Ministru din Marea Britanie, că el are… că el are vestă galbenă în portbagaj. Şi întrebarea mea e când a fost l Macron i-a spus şi lui că are vestă galbenă în portbagaj şi că era pregătit să iasă în stradă? Împotriva lui? Sau acolo tace mâlc. Acolo şi la întâlnirile pe care le are cu ceilalţi lideri europeni. Foarte bine că o încurajează pe doamna lider Theresa May. Foarte bine. Dar în acelaşi… în aceeaşi intervenţie în care spunea că încurajează un premier britanic, îi încuraja pe alţii să dea jos premierul Guvernului ţării lui. Asta este Iohannis. În mod nedrept şi jignitor cu complicitatea, s-o spunem deschis, unor europarlamentari români, ţara noastră a fost transformată în ţapul ispăşitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene. A fost criticat Orban pentru ce face în Ungaria? Este Orban de la Partidul Popularilor Europeni? Hai să găsim pe cineva şi la Social Democraţi. Se spune că şi în România avem o problema. Eu nu ştiu ce e în Ungaria, şi nu îmi permit să critic nicio ţară, pentru că eu în continuare cred. Începând din America şi terminând cu orice ţară din lume democratică. Democratică. Acea ţară are dreptul să îşi hotărască propria soartă. Instituţiile legitime din fiecare ţară care au în spate legitivitatea votului dat de cetăţeni au acest drept. Şi de acest drept trebuie să beneficieze şi România.

Dar, nişte europarlamentari români, trădători, au votat, chiar în preajma Centenarului Marii Uniri, împotriva ţării noastre. Împotriva României. Minţind într-una şi prezentând o cu totul şi cu totul altă realitate despre ceea ce se întâmplă în România. N-au avut nicio ezitare. N-au avut nicio tresărire. Şi insistă în continuare ca României să se facă rău. Că, spun ei, aşa trebuie. Să rămână în continuare MCV-ul, să nu ne puneţi în Schengen, cât mai multe pedepse aplicate României, până venim noi la putere. Pentru că atunci când venim noi la putere, adică guvernul de tehnocraţi şi de angajaţi ai multinaţional ai lui Cioloş. Pentru că atunci când vin ei la putere nu mai e nevoie să faceţi nimic, pentru că va dăm tot oricum. Ce ne spuneţi, aia facem. Cam asta se întâmplă, în aceste… în aceste instituţii. Peste toate aceste acţiuni ale acestor europarlamentari români. Cetăţeni români.

Liviu Dragnea:"Depuneţi acea plângere pentru înalta trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis"

Pe asupra tuturor este Iohannis, care într-un mod prin care trădează interesele României, spune de foarte mult timp că Guvernul României, că România, nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Asta este act de trădare a intereselor naţionale ale acestei ţări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici. Domnule Mircea Drăghici, împreună cu domnul Iordache, care este prieten la cataramă cu domnul Iohannis, şi cu sprijinul de specialitate a domnului Toader, va rog ca după anul nou, să depuneţi acea plângere pentru înalta trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis. Sprijin de specialitate, sprijin de specialitate, noi tot ce facem PSD, facem la vedere. Sunt lucruri pe care nu le facem şi pentru care suntem puşi să dăm socoteală, dar pentru alte ape care le facem. România, oameni buni, stimaţi colegi, are nevoie de o voce sănătoasă, de o voce clară, o voce puternică, o voce românească, care să spună Europei, care să spună lumii ce se întâmplă în această ţară, ce vrem să facem în această ţară, ce facem pentru români, ce facem pentru capitalul românesc şi pentru economia românească.

Liviu Dragnea:"România nu acceptă să fie o ţară de mâna a două în UE. Măcar să ne asculte"

Numai o voce puternică, numai un grup de patrioţi, numai oameni care au curaj şi care îşi iubesc ţara, mai mult decât orice pe lume, pot face lucrul asta. Nu cei care sunt acum, şi la preşedinţie, şi prin Parlamentul European. Oameni care să… care împreună cu noi să le spună tuturor, nu cu aroganţă, nu cu îngâmfare, dar cu tărie, că România nu acceptă să fie o ţară de mâna a două în Uniunea Europeană. Atitudinea noastră pro europeană, dorinţa noastră, prin care am aderat la principiile Uniunii Europene, nu poate fi, şi nu acceptăm să fie confundată cu slugărnicia, nu acceptăm să ne fie alocată o poziţie pe care alte ţări nu o acceptă. Toţi suntem cetăţeni europeni. Toţi avem aceloeasi drepturi. Înţeleg că noi avem în principal dreptul de a pune la dispoziţie toate resursele acestei ţări. Am înţeles asta. Dar cred că românii, copiii românilor, copiii copiilor românilor, au dreptul ca din acele resurse pe care le exploatează alţii să beneficieze şi ei de educaţie, de sănătate, de dreptul de a merge pe autostrăzi. Poate, cei care se uită la noi înţeleg că este un drept legitim al nostru cum este al fiecărui popor să îşi dorească mai bine pentru ei. Suntem un popor ospitalier.

Aţi auzit de la doamna prim ministru. Investiţiile străine în România au crescut şi vor creşte în continuare. Dar şi noi ne dorim că toate companiile care lucrează în România să plătească taxele aici în România. Eu sunt foarte deschis, foarte cinstit, foarte sincer, deranjant de sincer câteodată, şi am susţinut şi susţîn în continuare orice dialog deschis şi onest cu oficialii europeni, şi le-am… am şi avut aceste dialoguri, şi le pot avea în continuare. Dar să fie onest. Adică, ,eu cel puţîn, sunt prea prăjit, prea păţit, de condamnări pe nevinovăţie, ca să mai accept să nici măcar nu mai ai dreptul să-ti spui punctual de vedere. E ca şi cum… e ca şi cum la noi în România, până la urmă, nota făcută de ofiţerul SRI, pus de Maior şi Coldea, ajungea de fapt rechizitoriu şi ulterior motivare în instanţa. Aşa şi cu cei de acolo. ÎI iubim, ii respectăm, vrem doar să avem dreptul şi noi la propria opinie. Să avem dreptul de a avea drepturi şi noi. Şi aici vreau sad au câteva explicaţii despre neprezenţa mea… Vorbesc despre mine. La PES. La Part. Congresul Partidului Socialiştilor Europeni. Stimaţi Colegi, nu poate să mi se ceară sau nu poate să-mi ceară nimeni, nu poate să mă oblige nimeni, să vreau neapărat să mă bag în poză cu cineva care duşmanşete România. Cu cineva care a nedreptăţit România. Niciodată n-o să mă bag în poză cu oameni care fac rău ţării mele. Nu pot. Eu înţeleg că suntem într-o familie politică europeană pe care nu vrem neapărat să ne ajute cu ceva.

Vrem măcar să ne asculte. Măcar să ne asculte. Dar nu putem să avem limbaj dublu. Să mergem acolo să facem poze, şi mâine să vedem cum ne spune că tre’ să târască România la nu ştiu ce tribunal internaţional. De ce? Adică… România e o ţară prea coruptă înţeleg. În România, stimaţi colegi, despre care corupţie vorbim? Hai să dăm câteva exemple. Despre marele caz de corupţie al Olguţei Vasilescu care şi-a luat capital de imagine pentru ce a făcut în Craiova ca şi primar. Un caz mare de corupţie. Un antemergător folosit de un procuror general al republicii, care trebuia să fie dat jos pentru că era incomod pentru sistem. De judecători de la Înalta Curte scos cu cătuşe din timpul şedinţei de judecată, ulterior achitaţi… aaah, de îndemnul meu de a cere românilor să meargă la vot la referendum. Vorbim despre dosarele construite cu migală de către procurori de elită, pe probe falsificate, pe denunţuri obţinute prin şantaj? De înregistrări falsificate? Intregistrari contrafăcute. Vorbim de cazuri de corupţie mare la noi? Nu prea am văzut. Adică de exemplu eu am văzut în alte ţări din Europa. Fraude bancare de miliarde. Prejudicii în caz, dosare de corupţie grele, de miliarde de euro. Şi n-am văzut oameni condamnaţi. N-am văzut ca acele ţări să fie puse la colţ. Am văzut în schimb că Adrian Năstase a fost condamnat în România pe prejudiciu zero. Adică ai pagubă zero dar tre’ să mergi la puşcărie pentru a da un exemplu societăţii. Astea-s cazurile de corupţie în România? Din acest motiv este România o ţară coruptă? Nu cumva toate aceste lucruri, toată această construcţie este făcută doar pentru ca oricine dintre politicieni, oricine din presă, şi nu numai, şi din alte instituţii care ar vrea să pună problema româneşte, să poată să aibă gură închisă? Nu cumva asta este motivul?

De ce niciun oficial European până astăzi, până în acest moment, nu a scos o vorbuliţă despre protocoalele ilegale între SRI şi justiţie? Drepturile fundamentale ale omului nu mai reprezintă un principiu fundamental pe care s-a construit Uniunea Europeană? În celelalte ţări din Uniunea Europeană aceste lucruri sunt permise? Vreo vorba? Nimic. Vreo critică? Nimic. A cerut cumva cineva rezoluţie împotriva Franţei pentru intervenţia jandarmilor din Paris? Nici vorba. Forţe de ordine care au acţionat legal. Numai la noi, în continuare, dosarele merg, nu? Jandarmii sunt anchetăţi. Nici ei nu ştiu exact pentru ce dar sunt anchetăţi pentru că aşa a cerut Iohannis. Că în România să se poată intra oricând în orice instituţie, să se poată da foc la orice oricând. Să se distrugă orice. Ce ar face Iohannis dacă un grup de derbedei, de huligani, care încă nu a apărut până acum în România, vor să între prin forţă în Palatul Cotroceni. Ce va spune atunci, porţile larg deschise, jandarmii să rămână de o parte, veniţi şi devastaţi.

Liviu Dragnea: "De ce nu este chemat la ancheta preşedintele Iohannis?"

Vorbim de justiţie, n-am nimic cu doamna Iohannis şi va spun foarte sincer, dar dacă oricare din această sala sau eu, nu ştiu, îl văd pe Liviu Pleşoianu. Dacă Liviu Pleşoianu şi cu mine am fi acuzaţi în ceva şi am fi chemaţi la procurori, şi noi nu am merge, nici prima dată nici a două oară, domne avem.. eu sunt răcit şi Liviu are o problema. Are o vizită de făcut în Franţa, cam ce credeţi că s-ar întâmplă? Cu oricare dintre dumneavoastră, cu duba, ce arată asta? Nu numai justiţie selectivă, tupeu. Credinţă că sunt deasupra legii, eu am o întrebare pentru domnul ministru Toader. Aa..nu e ultima. Pe care va rog să i-o transmiteţi şi prietenului dumneavoastră, domnul Lazăr. Cu dumnealui nu am contact direct. Domne, o întrebare. În Constituţia României scrie că preşedintele nu poate fi trimis în judecată decât pentru înalta trădare. Dar în Constituţie nu scrie că preşedintele României nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat. Şi întrebarea e foarte simplă. De ce nu este chemat la ancheta preşedintele Iohannis? Că din câte îmi aduc aminte, acea plângere penală, inclusiv dumnealui este acuzat. Nu trebuie să daţi răspunsul acuma, este o tema de reflexie constituţională, o tema de discuţie la facultăţile de drept, o tema de discuţie printre procurori de exemplu, dar eu am vorbit cu mai mulţi. Nimeni nu mi-a spus că preşedintele nu poate fi chemat şi anchetat. Dacă cumva, prim absurd, la al 47-lea dosar care i s-a făcut lui Iohannis va fi găsit din nou nevinovat, sigur, se închide.

Dar dacă cumva va fi găsit pe baza unor suspiciuni rezonabile, că ar trebui trimis în judecată până când..va fi (……) după aia să răspundă la întrebări în faţă instanţei. Nu că îi doresc răul, doamne fereşte. Dar aşa cum spune dumnealui, pentru a apară statul de drept. Că acolo vorbim de nişte case luate cu japca adică prin fals, şi câteva sute de mii de euro care în loc să ajungă la statul român, familia Iohannis nu vrea să îi dea. Dar el respectă statul de drept.

Liviu Dragnea:"Avem corupţia de putere legalizată prin Ordonanţă Cioloş-Prună"

Deci, e nevoie de un Guvern şi de un partid şi de o coaliţie, că este colegul şi prietenul meu aici, care să le spună atât băncilor cât şi multinaţionalelor din România, că şi această ţară are dreptul să ceară că din profiturile uriaşe pe care le fac aici, taxele să le plătească aici. Nu în paradisuri fiscale sau în ţările de origine pentru că banii îi fac aici în România, cu români. Prea multă vreme şi să ştiţi că prea mulţi români s-au plictisit. Prea multă vreme România a fost păcălită şi ţinută aşa în chingi cu MCV. MCV-ul a plecat de la patru dacă îmi aduc aminte, nu? 4, nu? Şi aceste 4 ţinte iniţiale au scăzut până au ajuns la vreo 14, 18. Deci MCV-ul este că linia orizontului, cu cât te apropii de ea, ea păstrează aceeaşi distanţă. Deci, oameni buni, noi putem să facem tot ce scrie în MCV şi să modificăm Constituţia. Domne, să..facem orice spun ei acolo. Anul următor vor veni alte 4 obiective, alte 7 obiective, furnizate de cine? De cei din ţară. De Macovei, de PNL, de USR, de Iohannis. Adică ţineţi MCV-ul pe România că e bine să fie aşa fără voce. De ce nu am intrat noi în Schengen până acuma? Când toată lumea spune şi cei cu care m-am văzut eu şi cei cu care s-a văzut doamna prim-ministru. Şi cei cu care discuta unii europarlamentari. Că da, România trebuia să între în Schengen până acuma.

E nedrept. Aşa şi? Unde scrie că respectăm condiţiile pentru Schengen? Le-am respectat pe toate. Dar este aşa o înţelegere care nu are legătură nici cu tratatul European nici cu alte lucruri, nu vrem noi să între în Schengen. Unii mai răi, spun că sunt unele ţări supărate care nu prind nu ştiu ce contracte prin România şi din cauza asta pedepsesc ţară noastră. Eu nu cred aşa ceva. Chiar nu cred. Aa, nu am mai dat la exemplele alea de mare corupţie pe domnul Greblă. Struţii şi caprele domnului Greblă. Caz grav de corputie. E cumva în sala domnul Greblă? Bine că nu l-aţi chemat. Nu puteam să ţinem un corupt aici cu noi în sala. Cu struţi şi cu capre domne. Caz de corupţie? Cred că scapi, Viorica. O înalta trădare la premierul României că a îndrăznit împreună cu mine să se vadă cu nişte evrei, în Israel. Partener strategic al României. Şi unii, chiar s-au apucat să cerceteze. Mă mir că au finalizat. Sau nu au finalizat? Adică nu ştim nimic de fapt. În schimb, în România, trebuie să recunoaştem..că totuşi..că există într-adevăr corupţie e cu totul şi cu totul alt fel de corupţie. E vorba de corupţia de putere, care nu apare nici în evaluările MCV nici în evaluările domnului Timmermas, coleg şi camaradul nostru social democrat şi nici în îngrijorările unor ambasadori, unor lectori care vin să ne dea lecţii de anticorupţie din România şi care ne spun ce tre să facem şi ce tre să nu facem. Şi anume este vorba de corupţia de putere, care, în România este la cel mai înalt nivel din toate statele democratice din lume. Corupţia de putere oficializată prin protocoale secrete dintre justiţie şi serviciile secrete.

Avem de asemenea, corupţia de putere legalizată prin Ordonanţă Cioloş-Prună, ordonanţă care a modificat Codurile Penale, şi paranteză, n-am văzut pe nimeni dintre ambasadori, de la Bruxelles atunci în 2016 să ceară să abroge ordonanţă imediat, sau să spună că Codurile Penale nu pot fi modificate decât printr-o largă dezbatere între 20 şi 30 de ani de zile. Nu, a fost foarte bună. Ce s-a făcut prin acea ordonanţă? S-a dat posibilitate serviciului român de informaţii să facă cercetări penale. Deci, să înţelegem că asta e de bine. Atunci să mutăm şi să promovăm acest exemplu în toată Uniunea Europeană. Să facă şi ei asta. Sigur că la ei nu se poate face asta, în schimb, despre asta nimeni nu vorbeşte nimic. Avem de asemenea, corupţie de putere la cel mai înalt nivel. S-a vorbit, se va mai vorbi despre mii de oameni trimişi în închisoare nevinovaţi, mii de oameni trimişi în închisoare pe probe falsificate, mii de oameni trimişi în închisoare de nişte complete constituite nelegal. Mii de oameni care stau în continuare în procese, alţii care stau ăăă în ancheta, tot nelegal.

Că în aceste zile, în această perioada, s-a schimbat ceva în atitudinea procurorilor? Nici vorba. Dacă aveţi şansă să auziţi că oamenii vorbesc, nu-I mai poate opri nimeni să vorbească. Cum se procedează în continuare în anchete, o să va îngroziţi. Nu numai procurorii, şi poliţiştii judiciaristi care ameninţă martorii, pur şi simplu îi ameninţă de faţă cu avocaţîi. Nu au nicio jenă. Numai au nicio jenă. De ce? Pentru că ei spun că noi nu o să avem puterea să mergem până la capăt, şi că va interveni restauraţia. Adică o să se refacă statul paralel mai abitir decât a fost înainte. Şi va arătăm noi, că noi suntem legea. Noi facem legea şi voi trebuie să o respectaţi nu noi.

Liviu Dragnea:"Kovesi este unul din funcţionarii care au scuipat pe deciziile Curţii Constituţionale"

Avem de asemenea corupţia de putere care a pus pe unii procurori pe socluri foarte înalte, gen Kovesi. Kovesi este unul din funcţionarii unul din mă rog, oamenii cu funcţîi în acest stat, unul din cei care au scuipat pe deciziile Curţîi Constituţionale. Care nu au fost interesaţi să respecte Constituţia, legile ţării şi deciziile Curţîi Constituţionale. Au păţit ceva? Nu. În continuare ei cred, şi Iohannis şi Kovesi şi Maior şi Coldea.. şi Dumbravă şi alţîi, îmi scapă acuma, Lazăr, că sunt deasupra legii. Pentru ei legea nu există. Aici e legea, aici sunt ei. Pentru ei este normal să discute procurorul cu judecătorul şi cu securistul să spun ape Boştinaru îl scăpăm că e prea simpatic, dar pe Angel Tîlvăr nu, îmi pare rău Angel. Angel Tîlvăr a fluierat în Biserica, trebuie să fie pedepsit.

L-a supărat şi pe Marian Oprişan. Aşa se iau deciziile, oameni buni. Nu va mai alintaţi, nu va mai lăsăţi păcăliţi, aaa.. ce vrea să facă aa nouă putere? Trebuie să modifice codurile penale. S-a început cam de mult procedura de modificare a codurilor penale şi am văzut care este războiul de gherilă dus de toate instituţiile în aşa fel încât acele coduri să nu între în vigoare. Cu speranţa, că, până la urmă şi până urmă această putere va fi distrusă, acest Guvern va cădea şi va veni din noi Prună şi va spune: oameni buni, azi dimineaţă am decis sau am adoptat ordonanţă de urgenţă să modific codurile penale. Luaţi de aici. O să ţipe cineva? Nu. Şi o să dea şi mai multă putere statului paralel. Eu o să va întreb la final dacă vreţi să mergem până la capăt sau nu. Fără să semnăm scrisori, că nu am nevoie să semnăm scrisori. ( bea apă ). Ăştia sunt fariseii care au pus mâna pe justiţie. Adică eu nu mai pot acceptă toate minciunile care vin vest şi care spun că noi vrem să dăm legi pentru mine şi Tăriceanu. Noi vrem să dăm legi care să afecteze independenţa justiţiei, a judecătorilor, a procurorilor. Nepunând mâna pe un articol clar. Aa, ce îi sperie foarte mult. Şi de asta au făcut foarte mare scandal. Secţia specială de inverstigare a magistraţilor. Nu ştiu ce fac cei de acolo că nu am văzut nimic, dar faptul că există acea secţie, pune pe gânduri pe unii. Şi se gândesc mai uşor că cine ştie, poate o dată îmi bate unul în uşa: ia zi domnul judecător, ia zi domnule procuror, poate ai încălcat legea.

Liviu Dragnea:"Directiva privind prezumpţia de nevinovăţie trebuia impelementată în martie. Pentru această problema nu se ţipă"

Zic unii. Directive europene, infringement, şi aşa mai departe. Şi domnul Ciamba e cumva aici? Foarte rău. Nu contează, aude el. Eu am o întrebare..este vorba de directiva privind prezumpţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil. Care trebuia să fie implementată din martie aprilie anul asta, adică am depăşit termenul. A venit vreo scrisoare de infringement de la Comisia Europeană? Întreb, nu am auzit. Adică în România, această directiva care ar reasigura prin implementarea ei dreptul la un proces corect pentru fiecare român, e la şi altele. Adică dacă nu implementăm, nu ar fi o mare problemă. Pentru această problema nu se ţipă. Pentru că înseamnă că e bine să nu fie procese corecte în România. E bine că drepturile fundamentale ale românilor să fie călcate în picioare, da? N-am văzut aşa ţipete şi d-aia voiam să va întreb dacă cumva au apărut că să vedem şi noi, doamna prim-ministru. Acuma, eu v-aş ruga când aveţi timp, nu în seară asta că după acest eveniment va invit jos la sala de recepţîi că să mai continuăm discuţiile, aaam.. să citiţi raportul MCV. Eu nu am găsit niciun rând, niciun cuvânt care să vorbească despre independenţa judecătorilor. Eu credeam că asta e cel mai important lucru.

Se vorbeşte despre procurori dar nu despre judecători. Iar e scandal în presă, deci nu îi interesează independenţa judecătorilor, normal, că dacă judecătorii sunt independenţi nu mai pot fi şantajaţi, nu mai pot fi ameninţaţi, atunci apare speranţa în România că te poţi duce în faţă instanţei şi să zicem, prin absurd, că măcar 5 din 10 să creadă că dacă eşti nevinovat, nu păţeşti nimic. Nu că acuma, pentru că aici este.. depinde unde apuci. Sunt şi multe bancuri unde am mare pe tema asta. Aceşti procurori şi aceşti purtători de epoleţi au frânt cu adevărat independenţa justiţiei. Răspunsul la întrebarea de ce tac oficialii europeni l-am tot dat şi o să îl mai dau în continuare. Pentru că aşa le convine să fie în această ţară. Aşa le convine să fie. De ce nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului nu mai contează în spaţial uniunii?

Liviu Dragnea:"PSD-ALDE are şi această obligaţie, să repare nedreptăţile, toate abuzurile din justiţie"

De ce cuvintele de exemplu, am notat aici ce spunea Marian, amnistie sau graţiere reprezintă un fel de blasfemie. Deci, când se vorbeşte în România despre amnistie şi graţiere, că şi cum am vorbi că avem vreo bombă atomică şi ne gândim dacă să o folosim sau nu împotriva UE sau împotriva lumii. Eu nu mă tem să pronunţ aceste cuvinte. Dacă cineva, dacă cineva, găseşte alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acţiune care să rezolve în totalitate, să repare toate nedreptăţile care s-au întâmplat în România, toate abuzurile din justiţie, altfel decât prin amnistie şi graţiere, va avea tot sprijunul partidului şi al meu personal.

Dacă nu, nu mai ezitaţi. Nu ştiu când, nu ştiu cum, dar PSD-ALDE are şi această obligaţie. Să repare nedreptăţile şi că să nu îşi mai taie venele cei din presă cu epoleţi şi toţi aia plătiţi de Sorosica, prin bitcoins. Aţi văzut că toate lucrurile ies la iveală până la urmă. Domne, inventaţi ceva. Găşiţi o prevedere într-o decizie a Curţîi Constituţionale, o virgulă într-o decizie a Curţîi Constituţionale să spuneţi, aceste două acte normative, 3, 4, 5 nu îi sunt aplicabile lui Liviu Dragnea şi închidem subiectul. Ieşim toţi din această capcană în care ei personalizează toate aceste intenţîi că şi cum sunt date pentru mine. Orice. Nu e numai aia, acuma cum apare o măsură pe care trebuie să o ia Guvernul foarte bună, dar care deranjează, se mai vorbeşte de un dosar.

Apropos Călin, ştii că ne-au mai făcut câte un dosar? Îţi dau o veste tristă de ziua Vioricăi. La mine este legat de vizită din America de anul trecut. Eu ii spun domnului Unchesel, ii spun cu mare drag, să meargă în continuare dar ii spun unde va ajunge. La un ambasador. Şi atunci să îmi spună dacă îl mai ţîn genunchii. Că dacă nu, o să aibă o mare problema. Deci, acţionaţi că oameni de stat, hotărâţi-va când şi dacă şi la un moment dat trebuie să se închidă subiectul asta pentru că m-am plictisit. Vreau că doi ani de zile să ne ocupăm de ceea ce este important pentru această ţară şi acest domeniu este foarte important. Justiţia în această ţară trebuie resetată şi spun mulţi, enorm de mulţi oameni din acest sistem.

Şi judecători şi procurori că trebuie resetată. Aşa, să vorbim puţîn şi despre Iohannis, nu va mai ţîn mult dar ne vedem aşa rar.. ne mai vedem la anul. Am crezut mult timp că preşedintele Iohannis este păpuşarul acestui sistem. Pe naiba, nu e. E doar o păpuşă. Nu e păpuşarul. Tot ce s-a întâmplat în ultima perioada, m-a făcut să îmi schimb părerea şi să mă conving că aşa este, este doar o păpuşă. El este un preşedinte şantajat şi santajabil, preşedinte cu cheiţă, când se intenţionează să i se ceară să facă ceva sau să blocheze ceva, se mai uită cineva la un dosar. Şi devine foarte docil şi devine foarte ascultător şi foarte rău cu cine? Cu noi. Cu cei care suntem la putere care vrem să facem altfel şi care vrem să demonstrăm statul paralel. Dar, am spus-o şi o spun în continuare. Vreau că statul paralel să fie distrus, să fie demontat, piesă cu piesă. Şi o spun clar, nu aşa cum securiştii din presă spun că eu am vrut că vreau să demontez statul. Nu oameni buni, statul paralel care este că o iederă căpuşă, care căpuşează statul de drept şi nu mai avem mult oameni buni. Trebuie doar să ne ţinem ţări, trebuie doar să avem genunchii ţări cum spunea un prieten de-al meu. Genunchii ţări şi patriotism. Şi victoria va fi a noastră, a voastră, a tuturor. Stai că aveam ceva important aici, gata. Vreau să adresez nistre întrebări unor buni prieteni de-ai mei şi de-ai voştri. Am fost prieteni, am fost colegi şi cred că pot vorbi şi în numele vostru. Lupta nu se duce numai pe culoarele instituţiilor, nu numai pe culoarele justiţiei.

Liviu Dragnea:"Hellvig, Vlase, Lazăr, unde este patriotismul ofiţerilor şi procurorilor care văd miliardari străini că finanţează în România mişcări anarhiste?"

Nu numai la Cotroceni şi Guvern, se duce şi în stradă şi cu protestatari de meserie, vorbesc de cei plătiţi şi care sigur că antrenează şi câteodată manipulează şi cetăţeni de bună credinţă care cred în ceea ce spun sau în ceea ce protestează. Lupta se duce de asemenea cu o propagandă uriaşă pe reţelele de socializare, propagandă finanţate cu milioane de euro, cu criptomonezi transformate în cash aşa cum spuneau cei de la Rezist, cei care se droghează de la Rezist, cei care vorbeau în acele înregistrări. Acuma probabil că dacă se droghează nu au de ce să fie anchetaţi pentru că ei au dreptul să facă asta şi chiar ar trebui încurajaţi şi dimpotrivă, să se creeze toate condiţiile pentru asta.

Şi acuma ii pun câteva întrebări domnului Eduard Hellving, fostul nostru coleg, un om de mare caracter, de bună credinţă, un român. Domnule Gabriel Vlase, colegul nostru până mai ieri. Tot aşa, un bun coleg, mare partriot. Domnului Lazăr care nu este colegul nostru dar nici patriot nu ştiu dacă e dar ii pun şi lui. Domne, oameni buni, unde este patriotismul ofiţerilor şi procurorilor români care văd miliardari străini care se cred dumnezeii planetari, care ii văd pe aceşti miliardari că finanţează în România mişcări anarhiste, acţiuni anarhiste, menite să dea peste cap ordinea constituţională, să răstoarne guverne sis a transforme România într-un maidan generalizat? Eu sunt absolut convins că voi primi răspunsul la aceste întrebări. S-ar putea să fie şi foarte nervoase dar întrebările rămân. O să vedem răspunsul, nu mă interesează răspunsul scris, nici public. Mă interesează şi cred că şi pe dumneavoastră va interesează şi pe români ii interesează dacă aceste instituţii acţionează româneşte. 99% din ofiţerii SRI, 99% din ofiţerii SIE, nu numai că sunt buni patrioţi. Şi-au riscat şi îşi riscă ţară în continuare pentru România. Problema este la 1% care vor să ii ducă în altă direcţie. Poate se gândesc cu toţii că poate reuşim cu toţii în această ţară, aproape cu toţii, să decidem un moment zero, un moment de la care spunem de aici în colo ne uităm în faţă, ne uităm în viitor. Nu ştiu dacă pot fi iertaţi cu toţii dar o parte pot fi iertaţi.

Dar dacă înţelegem că toţi trebuie să punem umărul pentru România, într-adevăr vom fi cu toţi în echipa, dacă nu nu. Adică cei care vom trage pentru România nu o să facem compromisuri împotriva României, indiferent ce funcţii, indiferent ce epoleţi, indiferent ce putere au. Pentru că până la urmă, poporul se numeşte poporul român. Nu se numeşte poporul sorosist, nu se numeşte poporul multinaţionalelor, este poporul român. Care are dreptul la o viaţă mai bună, care sigur îşi pune întrebări. Noi încercăm să îl ajutăm să primească şi răspunsuri şi anume: domne dar ce se întâmplă cu banii pe care ii plăteşte România?

Noi suntem certaţi pentru absolut orice. Aduceţi-va aminte că mai suntem certaţi din când în când că întârziem cu restituirile. Restitutio în integro. Păi hai să spunem celor care..nu ştiu dacă se mai uită cineva la televizor că.. dar, România a plătit până acuma pe restituiri 14 miliarde de lei. Că să înţeleagă oricine se uită la televizor şi să scrie pe hârtie la măsuţă adică 140 de mii de miliarde de lei vechi. Atât a plătit România până acuma şi cică trebuie să plătească în continuare. Sunt alte state care nu au adoptat acest principiu şi care au rezolvat altfel. Nu mai vorbim de şi alte restituiri şi alte despăgubiri pe care această ţară trebuie sa le plătească, că şi cum nu ştiu ce am făcut noi împotriva acestei lumi. Dar România plăteşte în continuare.

Liviu Dragnea:"Cer Guvernului să intervină de urgenţă în Energie, în Gaze, în Justiţie. Companiile din energie intenţionează să declanşeze alte creşteri de preţuri"

De asemenea, lupta se duce şi cu cei care se uită cu lăcomie, cu lăcomie la resursele noastre. La resursele natural ale României. Şi la potenţialul energetic. De asemenea, se duce lupta şi cu cei care sunt nervoşi că România a ajuns în domeniul agriculturii în aceşti doi ani în fruntea Europei de exemplu la floarea soarelui şi porumb. Că am fost primii în Europa care am acordat subvenţii nu numai la timp şi în avans şi că şi suma suntem primii in Europa si care am extins sistemul de irigaţii. Şi acum va întreb, in ăştia doi ani de zile comparativ cu cea fost înainte, s-a schimbat cumva pământul in România? Este acelaşi pământ.

Adică nu să le dea în avans. Să dea subvenţiile din 2015 pe care trebe să le dea în 2016, nu au vrut deloc. Le-au dat prin septembrie octombrie. Normal că acel an a fost compromis. Ce să spun, o coincidenţă, nu? Adică nu avea niciun interes Cioloş. Nu că ar fi Franţa supărată că România e undeva pe primul loc la nişte producţii agricole. Este doar o coincidenţă, să nu va gândiţi la prostii. Hai să dăm câteva exemple. Că vorbim de afaceri care se fac în România. Domle, dacă tot ţipă că România e o ţară coruptă, atunci marile companii de ce vin în continuare aici? Adică nu-i deranjează nimeni, nu ii blochează nimeni, uhhh, dar văd că în continuare vin că… şi chiar e bine să vină. Hai să dăm câteva exemple ca să nu creadă cineva că suntem noi nebuni sau naţionalişti. Că vrem să continuăm să acceptăm în continuare nişte farse ale unor şmecheri. Eu nu-s de acord cu asta. Cu toate riscurile pentru mine. Deja m-am obişnuit deja, nu mai am teamă. cum să crezi de exemplu în onestitatea unui mare lanţ de hypermarketuri care cu afaceri de miliarde declara profit 0,5%.

Păi te gândeşti… chiar îi plângi de milă. Cum domle, se chinuie în ţară asta de ani de zile, şi doar 0,5% profit. Şi dup-aia sigur că afli informaţiile, că de exemplu cumpără sticlă de suc, nu-i dau numele, e un suc pe care îl bem mulţi dintre noi. Nu îl cumpără din România, unde se produce şi în România, cu 0,9 lei. Îl cumpără dintr-un paradis fiscal cu 2 lei 20. Şi îl vinde cu 2,70. Dacă l-ar cumpără cu 0,9 lei, adică cu 90 de bani din România, şi l-ar vinde cu 2 lei 70, profitul, între 0,9 şi 2,70, s-ar impozita aici. Pe când aşa se impozitează… nu. Adică nu se impozitează într-un paradis fiscal. Şi te-ntrebi, coincidenţa asta aşa, chiar n-or şti cei care conduc hypermarketul asta de… de lucrurile astea? de exemplu. O multinaţională din Energie. Afaceri grele.

Are profit de 0,8 la mie. Ah, nu mai e la sută, e la mie. Deci gândiţi-va cum se chinuie aceşti oameni. Cum se chinuie aceşti oameni la afaceri de miliarde de euro, profit doar 0,8 la mie. Eugen Teodorovici, eşti pe-aici. Domne, găşiţi ceva, nişte… mai ajutaţi-i, că chiar e… problema. O firma mare de telefonie. Cu epoleţi. Afaceri între 3 şi 4 miliarde. Profitul raportat. Uriaş. 1500 de lei. Domne, e profit. Că să discutăm cinstit. Şi eu vreau să va spun ceva. Eu le spun de aici, de la tribuna Consiliului Naţional tuturor acestora că în România nu e sat fără câini. De mâine… de mâine să finanţeze din nou toate atacurile împotriva mea, a premierului, şi-a Guvernului şi-a partidului. Să le finanţeze. Dar România nu e sat fără câini. Nu putem stă că momâile, să vedem cum ni se iau resursele, adică o companie a cumpărat o companie românească, dintr-un domeniu, nu dau numele deocamdată, să nu se supere unii din Guvern. Sau de lângă Guvern. A cumpărat, se zice că a cumpărat cu o suma de bani. Acum a dat în judecată statul român şi riscăm să dăm aceeaşi suma de bani, să le-o dăm lor. Şi stau să mă gândesc. Mai bine facem altfel. Hai să dăm bani unora pe care să-i convigem să cumpere companiile de la noi şi dup-aia să nu le mai luăm niciun fel de impozit. Că probabil că atunci o să fim foarte buni politic. Şi foarte corecţi cu cei de afară. Astea-s doar câteva exemple stimaţi colegi. Şi mai continuăm. Să vorbim despre… preţul la gaze. Vorbim de gazele din subsolul României.

Înţeleg deasemenea că sub preţul… sub pretextul liberalizării, companiile din energie şi din sectorul gazelor naturale intenţionează să declanşeze alte creşteri de preţuri. Gazele sunt tot acolo. Se extrag tot de acolo. Utilajele sunt aceleaşi, instalaţiile aceleaşi, procedurile aceleaşi. N-a crescut nimic. Preţul de cost e undeva… unii zic 40 de lei pe megawatt ora. Alţii zic 27. Eu zic că e 40 şi. Nu 27. Şi când te uiţi că vinde cu 70 de lei, cu 80 de lei, cu 90 de lei, cu 140 de lei pe megawatt, te gândeşti frate, da ce s-a întâmplat. Adică noi vorbim de gazele din România, din subsolul românesc, care a ajuns şi la populaţie şi care de fapt, în loc să ne ajute să dezvoltăm economia şi să reindustrializam această ţară, vor să o pună pe butuci. Cu gazele noastre. Nu vreau să renationalizăm Cătăline, nu. Vreau să reinstituim regulile corecte. Reguli cinstite. Eu cred că Guvernul, condus de doamna Viorica Dancila, nu mai trebuie să tolereze un asemenea comportament. Şi de aici, de la tribuna onsiliului Naţional, va cer să interveniţi de ugenţă. În ceea ce am vorbit despre domeniile pe care le-am amintit până acuma. În Energie, în Gaze, în Justiţie. În.. la jocurile de noroc de exemplu. Acuma este impozit pe profit. Foarte bună măsură, dar ei n-au profit. Uitaţi-va la cifra de afaceri, totuşi.

Liviu Dragnea:"Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce priveşte lăcomia bancară şi evoluţia ROBOR"

Sistemul bancar. E un sistem de la care orice ţară şi orice popor aşteaptă să sprijine economia. Adică domle să facă profituri băncile, doamne ajută, dar să facă profituri sprijinind economia. Pentru că, te gândeşti, domle, dacă sprijină economia se dezvoltă, au mai mulţi clienţi, deci o să facă şi mai mulţi, şi mai mulţi, şi mai mulţi bani. Nu sprijină economia. Şi eu zic că Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce priveşte lăcomia bancară şi evoluţia ROBOR. Noi suntem în situaţia în care ne uităm cu toţii, că un popor blând ce suntem şi de bună-credinţă, cum se joacă marile bănci între ele, şi stabilesc ele dobânda pe care trebuie să o plătească românii. Şi hai să va dau câteva… date.

Deci sistemul bancar nu sprijină economia, este cu mult sub media europeană, şi de exemplu, avem cele mai mari diferenţe între credite… între dobânzile la credite şi cel la depozite. Diferenţe de 7% în România, în condiţiile în care Uniunea Europeană este… această diferenţa de 2,1%. Şi acolo sistemul bancar sprijină economia. La noi nu. În schimb, te întrebi domne, pe ce fac profit dacă nu sprijină economia? Pe jocul cu ROBOR-ul. Pe care îl stabilesc între dumnealor. E foarte bine că au făcut profit. De exemplu anul asta au făcut profit 5,6 miliarde de lei. Perfect, să facă şi mai mult. Dacă făceau profitul sprijinind economia erau în regulă, dacă nu, eu zic că orice lăcomie în orice domeniu trebuie să fie ponderat. Şi eu sunt sigur că aveţi suficiente metode, suficiente idei, pentru că foarte rapid, adică nu peste un an sau doi, foarte rapid să apară aceste măsuri. Şi multe altele.

Eu sunt absolut convins că poate chiar săptămâna asta… domnule Teodorovici, sunteţi aici? Darius Valcov e pe aici? Coruptule, unde eşti? Deci doamna Dancila, dumnealor puneţi-i la treaba că eu va spun că o să facă o treaba bună. Şi sunt multe alte, şi cu companii de telefonie mobilă, toţi vorbim la telefon, spre… satisfacţia securiştilor. Dar, poate ar fi bine când discutăm despre taxele pe care trebuie să le plătească, să plătească aşa cum trebuie în România. Nu vrem să punem bir, doamne fereşte, dar doar vorbim de nişte chestiuni destul de civilizate. Deasemenea, întreb. Cei care conduc Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului.. uhhh, e în sala cel care conduce Autoritatea asta? Nu bat bine până acolo, dar cred că tu eşti. ( bea apă) Cel care conduce autoritatea Sanitar-Veterinară este? Nu e bine.

Deci, stimaţi colegi, am mai avut discuţie cu voi, şi eu şi ştiu că doamna Premier a fost şi mai dura. Se pare că degeaba. Deci în România intră alimente pline de otravă. Pline de chimicale. Alimente care au calitate mult inferioară faţă de aceleaşi alimente vândute în ţările de origine. Şi eu va întreb, ultima dată. Eu personal, de la partid, nu decid eu, Guvernul decide. Dar va întreb eu. Ce va lipseşte să începeţi acest program de protecţie a copiilor români şi de protecţie a cetăţenilor români, să nu mai consume alimente otrăvite. Va lipseşte curajul? Deci vă lipseşte curajul? Dacă vă lipseşte curajul e grav pentru că bărbăţia nu se cumpără de la librărie. Vă lipseşte aparatura? Dotaţi-vă. Vă lipsesc specialiştii? Aduceţi-i. Sunt deja 2 ani de zile de când am vorbit despre asta şi în continuare România este inundată de produse contrafăcute, de alimente care sunt pline de otravă, de alimente şi de nu numai de alimente, de produse care au o calitate inferioară. Pentru că e România. Şi putem face ce vrem acolo. Eu va rog foarte mult să o luaţi foarte în serios, şi doamna Prim Ministru.

Să nu mai acceptaţi întârzieri. Va rog să le cereţi până la sfârşitul anului care este planul de măsuri, necesarul de fonduri şi de când îl pun în aplicare. Nu sunt în stare să protejeze cetăţenii români, să meargă acasă. Da, să mai facă... un dosar la DNA. Pentru trafic de influenţă. Să meargă acasă. Posturile în care sunt numiţi unii sau alţii nu mă… nu mai trataţi că nişte.. că pe nişte sinecuri. Asumaţi-va responsabilitatea. Că oamenii asta aşteaptă de la noi. Acuma. Doamna Premier, de ziua ei, mi-a dat o veste foarte bună. Că va aprobă foarte curând, până la sfârşitul anului, cele trei programe majore pentru România de care am discutat, despre care am discutat de curând. Fondul de investiţii locale de 10 miliarde de euro. (aplauze) Fondul de Dezvoltare a sistemului Balnear din România de 310 milioane, pentru 31 de staţiuni balneare. (aplauze) Şi schema de ajutor de stat pentru 1000 de grădiniţe olimpice cu profit sportiv. (aplauze) De-abia aştept să le văd aprobate, avizate, inclusiv de justiţie.

Şi de finanţe. Deasemenea, ce mi-a mai spus doamna premier, şi m-a asigurat că aşa va fi. Anul viitor punctul de pensie va creşte la 1265 de lei. Şi pensia minimă de la 640 la 704 lei. Şi înainte să ne mai întrebe Iohannis dacă avem bani de pensii sau de salarii, să-i spunem lu Iohannis că veniturile bugetare au crescut… cu 60 de miliarde de lei, Darius? A fugit asta. La balcon? Eugen, cu cât au crescut veniturile bugetare? Cu 60 de miliarde?Zi mă, că nu te aud. Eu nu bat până acolo, văd doar pe Anca, pe tine nu te văd. Da sau nu? Păi spune-i lu ăla că avem bani suficienţi, şi o să avem mai mulţi bani. Toţi funcţionarii, toţi funcţionarii vor primi anual două salarii minime pentru cheltuielile de hrană, iar din câte ştiu aţi stabilit cu cadrele didactice o majorare a sporurilor cu 10%. Ceea ce, eu zic că e important. Dar. Există şi un dar. Cu dragă inima şi cu toată încrederea şi determinarea şi convingerea, am susţinut în 2016 când am lucrat împreună cu colegii la programul de guvernare o creştere a salariilor.

Efectele benefice sunt multiple. Au început să se vadă da o să se vadă în continuare. Dar, nu putem să ne uităm doar la creşterea salariilor şi să nu ne gândim şi la eficientă funcţionarului public. Din păcate. Din păcate, sunt destui funcţionari publii care consideră acele pasuri că pe nişte sinecuri. Guvernele vin, pleacă, miniştrii vin şi pleacă. Noi chiar putem să spunem chestia asta. PSD-ul. Că partid. Şi ca premier. Dar oamenii, românii, aşteaptă şi eficientă de la funcţionarii publici. Aşteaptă şi un tratament corect din partea funcţionarilor publici. Aşteaptă de exemplu să nu mai întârziem atât de mult în fiecare minister cu 13 semnături care sunt dată înainte de ministru şi care spun în final, nu se poate.

Liviu Dragnea:"Declaraţi autostrăzile investiţii de interes strategic. Să nu ne mai batem pe ce desenăm pe hartă"

Nu putem să facem autostrada, nu putem să luăm acordul de mediu, nu putem să facem licitaţia aia, nu putem să facem studiul ăla, nu putem. Şi unde suntem? 2018 decembrie. Pff, 30 de ani, nu? Aproape. Şi autostrăzi nu avem. Unul din obiectivele uriaşe pe care le aveţi, doamna prim ministru, este ca două autostrăzi să plece din Bucureşti şi să ia… să ajungă deja in Vest. Prin Borş şi prin Nădlac. Autostrada Moldovei de care s-a vorbit aici. Autostrada Unirii. Autostrada Sudului. Fosta Autostrada Bechtel. Craiova-Piteşti, Sibiu-Piteşti. Toate cele care sunt trecute pe master plan, şi cele… toate care sunt trecute pe master plan. Vedeţi că n-am zis nimic de Videle, şi ar trebui să ne gândim şi la asta. Avem Braşov-Buzău-Moldova, avem Buzău-Focşani, Focşani-Buzău-Brăila, avem uhh Buzău-Brăila, avem Brăila-Tulcea, şoseaua costieră până jos, dar oameni buni. ai să nu ne mai batem pe ce desenăm pe harta. Cu actualul sistem şi cu actuale proceduri durează foarte mult. Nu e problema de bani. Vreau să înţelegeţi lucrul asta. Nu este problema de bani. Împreună cu domnul Tăriceanu şi cu doamna prim ministru, am hotărât acum 2 săptămâni să purtăm şi noi discuţii chiar cu funcţionarii. Doar să ascultăm. Nu să influenţăm. Am plecat de acolo, toţi 3, cu o idee. Da ce, credeaţi c-am plecat ca fraierii sau cum? Că d-ăştia specialişţi în datul cu părerea care doar se vaită şi n-au soluţîi, e pământul plin.

Deci, doamna Prim Ministru, aveţi toată susţinerea noastră, să stabiliţi că aceste autostrăzi, proiecte de autostrăzi cuprinse în master plan, la care trebuie să adăugaţi şi o autostrada a Nordului, care e foarte importantă, nu putem lasă zona de Nord, toate judeţele din Nordul României, cu un potenţial turistic de dezvoltare uriaş, să nu fie legate la autostrada, să nu fie legată la turism, la comerţ şi la dezvoltare până la urmă şi la şansă de dezvoltare. Cen.. inelul Bucureştiului. Toate aceste lucruri nu le vom putea face în viaţă noastră, nu în mandatul nostru, pe această procedura. Domle, declaraţi-le investiţii de interes strategic, pentru securitatea naţională a României. Nu avem altă varianta. Veţi fi certată, vom fi certaţi, că vrem să ieşim din UE, că vrem să ieşim, să ne mutăm pe luna, să… Ştiţi care e cel mai important lucru? Să înceapă să se construiască şi să meargă românii pe autostrăzi. Şi să ne certe. Nu furăm bani de la nimeni, nu luăm bani cu japca de la nimeni, doar vrem să facem autostrăzi. Ce şansă să aibă România? Adică toate drumurile să oprească în munţi? Nu, nu putem să traversăm munţîi? Adică Constanţa, Bucureşti, Craiova, d-aici să meargă mai departe? Nu putem să dăm şansă Moldovei să devină o zona cu mare dezvoltare, că potenţial are? Când vreodată? Niciodată. Dată viitoare, da cred că n-avem voie, ne mai fac ăştia un dosar, Călin. Dacă mai facem o întâlnire cu funcţionarii îi înregistrăm. Că dacă aveam filmuleţul îl puneam acuma, nu trebuia să mai vorbesc eu de aici de la microfon. Că să se îngrozească toată ţară. Cu peştera cu lilieci, cu drumul urşilor, cu nu ştiu care albina verde.

Site-uri, ne site-uri, domle respectăm toate aceste condiţionalităţi, dar nu putem în această procedura, în această… în acest sistem în care s-a făcut o industrie. Contestăm, contestăm la contestaţîi, şi eventual dup-aia când ar trebui să începem să lucrăm avem claim-uri. Nu ştiţi ce sunt astea. La primarii încă n-au ajuns. Încă n-aveţi problema cu claim-urile. Claim-uri înseamnă de fapt c-aia nu muncesc... Spune domle-n data de, la ora de trebuia să vină să faci nu ştiu ce. Tu n-ai făcut, ai întârziat cu o ora. 10 milioane de euro. Cât are Ministerul Transporturilor de plătit claim-uri acuma? 2 miliarde de? 2 miliarde de lei are de plătit… eu ştiu că mai mult mă, dar mă rog. 2 miliarde de lei are de plătit Ministerul Transporturilor acuma nu pe lucrări făcute. Pe claim-uri. Deci putem să facem şi Ministerul Claim-urilor, că va fi ministerul cu cei mai mulţi bani, cu un buget uriaş. Şi lui ?? ce dracu n-avem autostrăzi? Păi cum să avem, dacă unii funcţionari asta urmăresc. Să vadă cum mai blochează procedurile, cum blochează ce tre să facă ministerul, cum fac ei să nu plătească facturile. Că să vină cererea cu claim-uri.

Normal că firmele, în general, nu românii fac asta, nu mai au angajaţi aici. Păi de ce să mai muncească? Vine luna, vine claim-ul. Vine claim-ul, ia banutu. Se face autostrada? Nu. Banii pleacă din buget? Da. Şi noi să continuăm tot aşa, să înţeleg? Nu mai merge. Românii ne vor judecă dacă le facem aceste lucruri. Au trecut 2 ani. Am crezut şi io şi alţii că putem în stilul lor să facem lucrurile astea. Nu putem. Tre tăiat nor.. nodul Gordian, dăm drumul la autostrăzi. Punct. Când vor fi făcute autostrăzile n-o să vină să le ia nimeni. Nu le ia nimeni la spinare. Rămân făcute. O să mai facă probabil unii nişte dosare. Asta e. Dar autostrăzile rămân. Noi cu asta vom rămâne în istorie.

Liviu Dragnea:"Sunt prea multe agenţii, sunt prea mulţi oameni în agenţii"

Deci vorbeam de personalul bugetar. Încă sistemul public nu este aşezat cum trebuie. Instituţii umflate şi alte instituţii care au nevoie de personal. De exemplu pentru recalcularea milioanelor de dosare pentru pensionari, trebuie Olguţa, cât? 1500 de oameni. Domnul Marius Budai e în sala? Tu cât zici că trebuie, câţi oameni zici Marius că trebuie? V-aţi vorbit? Bun. Uite mă că învaţă, ai zis, ti-am ziss io că învaţă. Tu nu mai eşti în Guvern. Deci pentru ăştia 1500 de posturi care trebuie create. Adică ce să facem? Lăsăm în continuare tot sistemul aşa şi mai aducem din afară.

Nu cumva în situaţii de genul asta, domle, luăm din altă parte şi ducem unde e nevoie? că totuşi sunt instituţii ultra umflate. Eu personal nu ştiu cum au loc. De exemplu la Parl.. la Parlament ştiu cum au loc. Că nu mai au loc parlamentarii. Să nu credeţi că parlamentarii au birouri. Nici vorba. Au holuri. Şi câteodată acces în sala, uite cum e aici, astăzi. Adică, mulţumiţi-va totuşi, am avut acces în această sala. Ne-a aprobat secretarul General. ?? întrăm mă aici, că erau blocate. Bun, deci, eu cred că tre să intraţi serios să faceţi o analiză a sistemului bugetar, o să ţipe toţi că dăm afară mii de oameni. Poa să ţipe, până la urmă important e ce se finalizează, şi cred că domnii min… şi doamnele miniştrii din guvernul condus de doamna Viorica Dancila nu se vor mai opune când li se va cere… când li se vor cere cele două lucruri importante: descentralizarea. Eu… sfatul meu prietenesc, s-o luaţi foarte în serios.

Adică, deja după sfântul Ion, într-o săptămâna, ştiu că doamna premier va aşteaptă cu proiectul de descentralizare. Eu va dau din casă, că doamna nu vrea să va mai avertizeze pentru că e decizie pe care a luat-o de mult. Şi d-abia va aşteaptă la cotitură şi zic să n-o luaţi în glumă, şi 2. O reorganizare a ministerelor. Câte instituţii sunt intr-un judeţ Olguţa de la… vreau să-l scot pe Marius Budai, d-aia te întreb pe ţine. La Ministerul Muncii. 4. Atâtea agenţii sunt în România. Care s-au inventat, dup-aia s-au autoinventat, şi şi-au şi pus nişte taxe că să poa să aibă uhh finanţare şi când ii întreb, da noi avem autofinanţare, da din ce autofinanţare? Că plăteşte romanul. Aduci de acasă? Sunt prea multe agenţii, sunt prea mulţi oameni în agenţii. Sunt instituţii care au nevoie de oameni, care au nevoie de posturi, şi nu poa să aibă, pentru că sunt altele care sunt disproporţionate. Şi cred că miniştrii o să aibă curaj să facă şi lucrul asta. Deci, în încheiere, aşa cum bine ştiţi, nicio bună guvernare nu rămâne nepedepsită. Am văzut că deranjăm prea multe interese şi din ţară şi din afară ţării. Dar mie îmi spune ceva, asta înseamnă că suntem pe calea bună.

Faptul că generăm atâta nervozitate din partea celor pe care vrem să ii punem să lucreze în mod cinstit în România înseamnă că suntem pe calea bună şi că România nu mai este la cheremul acestor acestor interese străine. Asta este cel mai important lucru. Nu e uşor, să ştiţi, chiar nu e uşor, şi va spun cu toată sinceritatea, gândindu-mă la Viorica Dancilă, gândindu-mă la miniştrii, la membrii cabinetului, la membrii cabinetelor, toţi care au fost, la Călin Popescu Tăriceanu, la mine şi la alţi colegi, la Florin Iordache, la alţi colegi, nu e absolut deloc uşor să iei decizii bune pentru ţară ta, pentru că orice decizie bună pentru ţară ta deranjează nişte interese. Dar, chiar dacă aceste interese sunt interese uriaşe, susţinute cu resurse uriaşe, întreţinute de instituţii care încă mai au forţă, neconstituţională, că forţă normală tre s-o aibă în România. Ştiind totuşi toate aceste lucruri, răspunsul meu este categoric. Eu nu cedez. Şi vreau să vă întreb. După tot ce am vorbit, după tot ce aţi văzut, voi vreţi să cedaţi?

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: Voi vreţi ca România să capituleze?

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: N-am auzit.

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: Vreţi că România să capituleze?

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: Aşa da. Deci. Stimaţi colegi, PSD-ul nu cedează, nu capitulează, eu îndrăznesc cu tărie, în continuare, să cred în România, mergem mai departe, mergem înainte, şi vom câştigă. Doamne ajută. Acuma pot să îi urez la mulţi ani doamnei Viorica Dancila, dar îi urez la mulţi ani şi colegei noastre, Claudia Ţapadel, este şi ziua ei. La mulţi ani celor două colege, ne vedem jos. Doamne ajută. Sărbători fericite.