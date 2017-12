Abuzurile asupra copilului, sub lupa a două instituţii

Colaborarea între instituţii este una dintre soluţii pentru intervenţia în cazurile de abuz asupra copiilor de orice vârstă. Un astfel de demers este şi protocolul dintre Asociaţia Telefonul Copilului şi instituţia Avocatului Poporului. Creşterea numărului cazurilor de abuz şi violenţă în familie, înregistrate în 2012, a determinat conducerile celor două instituţii să semneze un acord pentru intervenţie în astfel de cazuri. Directorul executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului, Cătălina Florea, confirmă că situaţiile de încălcare a drepturilor copilului şi gravitatea lor cresc de la an la an. „Numai în primele trei săptămâni ale acestui an, şapte copii şi-au pierdut viaţa, în propriile case, din cauza unor incendii izbucnite în lipsa părinţilor. Acestea sunt doar cazuri extreme, însă zeci de copii sunt abuzaţi sau neglijaţi în fiecare zi, în familie, în instituţii de învăţământ, în instituţii rezidenţiale”, a spus Cătălina Florea, amintind şi de cazul de la Buzău, unde într-un spital au fost găsiţi copii legaţi.

DATELE CENTRALIZATE DIN BAZA DE DATE A CALL CENTER-ULUI ASOCIAŢIEI ARATĂ CĂ, ÎN PRIMA LUNĂ A ANULUI, AU FOST ÎNREGISTRATE DEJA 6.822 DE APELURI, IAR 377 DE CAZURI AU NECESITAT INTERVENŢIA INSTITUŢIILOR ABILITATE. CONSTANŢA ESTE PE LOCUL DOI, DUPĂ BUZĂU, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE NUMĂRUL DE CAZURI ÎNREGISTRATE.

116.111 - LINIE TELEFONICĂ GRATUITĂ Potrivit protocolului, cu acordul beneficiarilor Asociaţiei Telefonul Copilului, organizaţia va semnala instituţiei Avocatul Poporului cazurile grave de abuz sesizate prin intermediul numărului 116.111, mai ales atunci când se constată că acestea nu sunt rezolvate la nivelul instituţiilor abilitate la nivel local. Colaborarea dintre cele două părţi va permite demararea de urgenţă a anchetei pentru a asigura protecţia şi siguranţa copiilor. Instituţia Avocatul Poporului va pune la dispoziţia asociaţiei coordonatele Birourilor Teritoriale, precum şi persoane de contact la nivelul acestora, în vederea unei colaborări eficiente şi va transmite informaţii cu privire la soluţionarea situaţiilor semnalate. „Acordul de parteneriat semnat ne va aduce mai aproape de cazurile de încălcare a drepturilor copilului, datorită existenţei liniei telefonice gratuite 116.111 gestionată de organizaţie şi astfel vom putea să luăm atitudine conform atribuţiilor instituţiei”, a declarat secretarul de stat Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului în domeniul drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap. În 2012, la Constanţa, la numărul Telefonul Copilului (n.r. - 0241/983) care funcţionează în cadrul unui serviciu din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au fost semnalate 302 cazuri în care au fost implicaţi copii abuzaţi. De la începutul anului, au fost primite 18 sesizări, cele mai multe fiind în mediul rural.