Abuzurile DNA în dosarele inventate primarului Mazăre ies la iveală

A apărut un nou episod în serialul cazurilor pe care DNA le instrumentează împotriva Primăriei Constanţa de ani buni, fără niciun rezultat. Primarul Radu Mazăre a dezvăluit ieri, într-o conferinţă de presă, că un dosar în care este cercetat pentru un presupus prejudiciu de 100 de milioane de dolari adus avutului public se bazează pe o expertiză tehnică întocmită de o persoană care nu are calitatea de a emite astfel de documente şi al cărei trecut ridică mari semne de întrebare asupra onestităţii şi competenţei sale profesionale. „În conspiraţia DNA la adresa mea, din dispoziţia directă a preşedintelui Băsescu - speriat de popularitatea mea - a apărut o faptă foarte gravă. Procurorul Gheorghe Onea s-a folosit de un raport de constatare întocmit de Cătălin Cucoară, fost director adjunct la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, în prezent expert tehnic judiciar, angajat la DNA ca specialist”, a declarat Radu Mazăre. Raportul întocmit de Cucoară evidenţiază un prejudiciu de 100 de milioane de euro şi îl indică pe Radu Mazăre ca fiind vinovat de subevaluarea unor terenuri retrocedate şi de vînzarea terenului de sub Cazinoul din Mamaia, pe care îl consideră plajă, iar acuzarea emisă de procuror pentru abuz în serviciu se bazează pe raportul de constatare semnat de acest specialist. „Am comandat şi noi un raport de expertiză, care va fi semnat de trei experţi. În raportul lui Cucoară erau susţinute o serie de aberaţii. Spre exemplu, un teren retrocedat la Pescărie, în 2002, a fost vîndut un an mai tîrziu de beneficiarul retrocedării cu 60 de dolari/m.p. pe piaţa liberă, iar procurorul susţine că noi l-am retrocedat subevaluat, deoarece valoarea terenului ar fi fost de 300 de dolari/m.p. 30 de milioane vînzarea terenului de sub Cazino şi 70 de milioane diferenţele la evaluarea unor terenuri retrocedate reprezintă prejudiciul de 100 de milioane de dolari pe care l-aş fi adus”, a subliniat primarul Constanţei. Dacă raportul este corect sau subiectiv rămîne la latitudinea instituţiilor abilitate ale statului să decidă, însă, cel mai grav fapt este că raportul de expertiză pe care se bazează întreaga acuzare a procurorului DNA Gheorghe Onea a fost realizat în mai 2007 de Cătălin Cucoară, la aproape două luni de la emiterea de către Ministerul Justiţiei a Deciziei de Sancţionare 65/23 martie 2007, care îi suspendă aceluiaşi Cucoară dreptul de efectuare a unor expertize tehnice judiciare pe o perioadă de un an! „E intolerabil aşa ceva! Este ca şi cînd un popă răspopit duce mortul la groapă sau ca şi cînd angajez la Primărie un şofer cu permisul suspendat. Ce minte poate avea procurorul!?! Trimitea în instanţă dosarul, ajungea la judecător, care analiza o expertiză efectuată de un om suspendat de Ministerul Justiţiei, expertiză făcută strîmb, în mod vădit. În mod normal şi corect, procurorul trebuia să numească un expert obiectiv, din Corpul experţilor de pe lîngă judecătorie. Dar el a numit un angajat din subordinea lui, urmînd ca noi să comandăm o expertiză neutră, efectuată de un expert care nu are legătură cu niciuna din instituţii”, a declarat Mazăre. El a anunţat că, astăzi, avocaţii Primăriei vor cere recuzarea din cauză a procurorului Onea şi a expertului tehnic judiciar suspendat Cucoară şi vor înainta plîngeri penale împotriva celor doi, pentru cercetare abuzivă.

Sancţionat pentru părtinire la Constanţa... promovat la DNA Bucureşti

În ciuda trecutului zbuciumat, Cucoară a ajuns expert la DNA, instituţie care se pretinde a fi principala armă a statului în lupta împotriva corupţiei. Radu Mazăre a dezvăluit ieri cîteva din faptele „profesionale” ale expertului tehnic judiciar. În urmă cu doar un an, Cucoară era director adjunct la Oficiul de Cadastru Constanţa. „Corpul de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor a efectuat verificări la Constanţa şi a constatat o serie de probleme legate de calităţile profesionale ale acestei slugi pe care o foloseşte procurorul DNA ca să ne învinuiască”, a declarat Mazăre. El a prezentat presei raportul încheiat de inspectorii Corpului de Control al MAI, act prin care se cere „sesizarea Comisiei de Disciplină pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare ce se impun privitor la activitatea desfăşurată de ing. şef Cătălin Cucoară”. Printre abaterile sesizate de Corpul de Control ministerial se numără unele foarte grave, precum: „Neîndeplinirea atribuţiilor din fişa postului privind coordonarea şi aplicarea tehnicilor, procedeelor şi metodologiilor de specialitate; Neorganizarea pregătirii personalului din subordine; Stilul conservator prin care înţelege să folosească baza de date, restricţionînd accesul specialiştilor din subordine; Toleranţa faţă de abaterile disciplinare ale personalului; Afectarea imaginii instituţiei prin comportament şi discuţii neprincipiale; Deţinerea aparaturii GPS fără întocmirea documentelor de evidenţă contabilă; Lipsa de sinceritate în întocmirea raportărilor către instituţia Prefectului, referitoare la activitatea reală a firmei fratelui său, în încercarea de a ascunde volumul mare de lucrări şi faptul că se află în conflict de interese, fiind suspectat de favorizarea acestei firme”. Şi acuzele continuau. Cum a ajuns o persoană care are în cîrcă astfel de abateri să fie expert plătit de DNA rămîne un mister la care numai conducerea instituţiei anticorupţie poate răspunde?! Un mare semn de întrebare se ridică şi asupra credibilităţii cu care poate fi creditat raportul de expertiză întocmit de Cucoară, raport care este lovit de nulitate în condiţiile în care este semnat de un expert tehnic judiciar suspendat.