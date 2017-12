Academia Americană de Film și-a ales noul președinte

Membrii juriului Academiei Americane de Film, organizaţie care acordă anual premiile Oscar, au reales în funcție ca președinte al instituției pe Cheryl Boone Isaacs,director executiv de marketing,care a militat pentru mai multă diversitate în cadrul organizației, potrivit AP.

Academia Americană de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) a făcut anunțul marți seară că Cheryl Boone Isaacs a fost renumită pe post pentru un nou mandat de un an, pentru a conduce organizația sub auspiciul căreia se desfășoară Premiile Oscar.

Boone Isaacs a militat pentru mai multă diversitate în cadrul membrilor academiei, având în vedere că în ultimii doi ani toți nominalizații la premiile Oscar au fost persoane caucaziene, ceea ce a dus la acțiunea de boicotare a Premiilor Oscar, #OscarsSoWhite.

Academia a invitat recent un număr de 683 de membri să se alăture; 46% din membrii vizați fiind femei, iar 41% din grupurile minoritare.

În calitate de președinte, Boone Isaacs ajută la anunțarea nominalizaților premiilor Oscar în fiecare an. Aceasta mai prezideză și o afacere care se ocupă de consultanță în domeniului marketingului de film.