Academia Atlantykron, concept unic în lume, împlinește 30 de ani

► Între 2 și 11 august, pe insula dunăreană Atlantykron (în dreptul castrului antic Capidava) se va desfășura cea de-a XXX-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Cultură, Artă și Sport „Atlantykron”► Un eveniment unic în lume, atât prin tematică și cadrul natural în care are loc, cât și prin constanță ► Știință și tehnologie, cultură, arte, proză, turism, antreprenoriat, sport, sunt câteva din activitățile pentru care pot opta tinerii participanți

Acum 30 de ani, în Europa Centrală și de Est cădea ”Cortina de fier” iar țările proaspăt ieșite din comunism, printre care și România, se îndreptau către democrație, către o lume deschisă. În iunie 1989, cu câteva luni înainte de Revoluția din decembrie, un grup de pasionați de literatură și artă Science Fiction, condus de către jurnalistul de știință și profesorul Alexandru Mironov, de scriitorul și profesorul Aurel Cărășel și de Sorin Repanovici - atunci elev și președinte al cenaclului de literatură SF Atlantis Club din Cernavoda, debarca pe insula Inelul de Piatră de la Capidava, hotărând să organizeze aici, an de an, o tabără de creație SF. Și așa a fost. Începând cu următorul an, primul an al unei Românii ieșite din comunism, Atlantykron a devenit tradiție. În tumultul celor 30 de ani de democrație și de societate deschisă s-au schimbat multe, au apărut și au dispărut tendințe, mode, evenimente. Au apărut multe posturi de TV și de radio, internetul, telefonia mobilă. Însă Atlantykron a reflectat, într-un mod ideal și constant, an de an, societatea civilă. În 2001 a găzduit Convenția Europeană de Science Fiction și s-a transformat, din tabără de creație SF în Academie de vară.Paradoxal, Atlantykron s-a redefinit de la an la an dar a rămas constantă ca spirit și influență.

Ediția aniversară din acest an a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction ATLANTYKRON se va desfățura între 2 și 11 august, pe Insula ”Inelul de Piatră” de la Capidava, județul Constanța. Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de 1 km2. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Această ”școală fără ziduri” atrage visătorii, vizionarii, exploratorii lumii de mâine. Este locul în care arta și știința s-au împletit natural generând viziunea unei noi lumi, germenii unei noi societăți.

Sunt așteptați circa 500 de tineri participanți, lectori, invitați și organizatori din toate zonele țării. Printre invitați, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada și Italia. Astfel, sunt așteptați să participe și să susțină cursuri sau prezentări: Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron; Guy Djoken, președinte al Centrului pentru Pace UNESCO, Comisia Națională pentru UNESCO a SUA; Heather Caton (SUA), președintele Fundației World Genesis; prof. dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie și în științe medicale alternative, președintele Asociației de Studii Esoterice - Club UNESCO; dr. Ing. Florin Munteanu, președintele fondator al Centrului pentru Studii Complexe; prof. dr. Leon Zăgrean, șeful Catedrei de Fiziologie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București; Peter Moon, scriitor american, directorul editurii Sky Books; Radu Dop, specialist în medicină critică, membru fondator al Centrului de Studii pentru Științe de Graniță și al Asociației de Telemedicină și Aplicații Spațiale pentru Sănătate. Invitați virtuali, care vor susține teleconferințe, sunt: gr. (r) Dr. Dumitru Prunariu, cosmonaut, președintele Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic; cercetătoarea americană Erisa Stilley (Jet PropulsionLaboratory), Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte, fostul parlamentar canadian de origine română Corneliu Chișu, vicepreședinte al World Genesis Foundation și, nu în ultimul rând, dr. David Lee Anderson (SUA), fondatorul Fundației World Genesis, care s-a aflat prima dată pe Atlantykron în 1999.

Academia Atlantykron Millenium va cuprinde o paletă largă de activități: videoconferință în direct cu NASA dar și curs dedicat creației de basme, concurs de proză SF dar și de radioamatorism, cotidian al evenimentului dar și un post de radio.

Scurt istoric

Programul ATLANTYKRON se desfășoară de 30 de ani și a fost prezentat cu deosebit interes de către mass-media din România, televiziuni, posturi de radio, ziare, reviste sau edituri. Au fost realizate zeci de reportaje, documentare, au fost publicate cărți, au fost realizate filme. Începând din 1990, Atlantykron s-a aflat în organizarea și sub tutela Ministerului Tineretului și Sportului, și a primit permanent sprijin și susținere din partea mai multor Instituții și Agenții Guvernamentale (ANIF, Regia Pădurilor, Garda de Coastă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanţa), dinpartea autorităților locale – Primăria Cernavoda, a agenților economici locali – Societatea Nuclear Electrica SA, Elcomex SA. La desfășurarea acestui proiect sunt implicate mai multe organizații neguvernamentale de tineret din țară și străinătate, precum Centrul pentru Studii Complexe, Asociația Română pentru Sport și Cultură, Forum IT, dar și unele organizații și instituții din SUA, precum World Genesis Foundation.

În 1990, un mic grup de tineri iubitori de sciencefiction a ales această insulă îndepărtată drept un loc ideal, deși sălbatic, unde să se desfășoare festivalul anual de sciencefiction, ocazie care le oferea șansa să studieze și să învețe unii de la ceilalți.

Timpul a trecut, condițiile s-au schimbat, dar setea de cunoaștere și de experiențe noi a rămas. După 10 ani, festivalul s-a transformat într-o Școală de Vară. Tradiția a continuat, având în fiecare an sprijinul Guvernului și al unor organizații neguvernamentale din întreaga lume. În acest an, Academia sărbătorește a 30-a ediție, peste un sfert de secol de existență neîntreruptă. De-a lungul timpului, pe această insulă au trecut peste 10.000 de invitați, participanți, organizatori.

Printre cei mai importanți ani ai Academiei Atlantykron s-au numărat 1999, când ediția a fost dedicată Eclipsei totale de soare, 2001 - când insula a găzduit Eurocon, Convenția Europeană de ScienceFictionși 2014 - când Academia a aniversat 25 de ani de existență.

Menționăm că Academia Atlantykron a găzduit, de-a lungul anilor, numeroase personalități, precum scriitorii de SF Norman Spinrad (președintele Societății Scriitorilor de SF și Fantasy din SUA la acea vreme), Joe Haldeman, Robert Sheckley, Alain LeBussy, Ion Hobana, astronomul Harald Alexandrescu, artiștii Ioan Gyury Pascu, Cristian Grețcu, formația Barock, geneticianul Jonathan Cowie, Bridget Willkinson (Președinte alSocietății Europene de SF), biologul Alexandru Ecovoiu, Gheorghe Fodoreanu (fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism), Peter Moon (scriitor american), astronautul Dumitru Prunariu, naistul Nicolae Voiculețetc.

Un film de prezentare al Academiei de Vară Atlantykron, publicat pe YouTube în septembrie 2008, realizat și prezentat de David Anderson, a atins un record mondial la numărul de accesări pentru un film educațional. Intitulat “NextGeneration: Atlantykron”, filmul a ajuns în prezent la 23 milioane de vizualizări!

În 2014,echipa de organizare Atlantykron a organizat, în parteneriat cu Innovation Travel și cu Autoritatea Națională pentru Turism conferința „Dunărea, comoara turistică a României”, care a reunit peste 300 de participanți și invitați. În ziua conferinței, naistul Nicolae Voiculeț a susținut un concert memorabil.

În 2015, Academia Atlantykron a primit, pentru cei 25 de ani de activitate aniversați în 2014, câteva distincții bine meritate, precum nominalizarea acordată la Gala revistei Foreign Policy la sectiunea cercetare alături de Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, toți laureații premiilor Ad Astra 2014 și o serie de cercetători români remarcabili din țară și străinătate și nominalizarea acordată de Radio România Cultural la secțiunea “Educație și învățământ”.

În 2017, 30 de jurnaliști, bloggeri și agenți de turism, din România și din străinătate, veniți să descopere potențialul turistic al regiunii Cernavoda în weekend-ul 28-30 iulie, în cadrul „Festivalului Dunării”, eveniment organizat de Innovation Travel și de Primăria orașului Cernavoda, au asistat la deschiderea Academiei Atlantykron și au participat la o conferință dedicată relației dintre individ si comunitate - „Orașul Quantic pentru oameni înțelepți” - dar și despre dezvoltarea și promovarea turismului dunărean.

Atlantykron este o insulă sălbatică, un loc care doar pentru zece zile pe an are parte de focuri de artificii, conectare la electricitate, Internet de mare viteză pentru conferințele virtuale - idee sciencefiction la primele ediții din anii 90, ecrane mari pe care sunt proiectate imagini in premieră de pe Marte și, nu în ultimul rând, conferințele susținute de specialiști din domeniile științei, culturii, artei și comunicării.