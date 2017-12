Academia Britanică de Film şi-a desemnat cîştigătorii

Duminică seară, ceremonia de acordare a premiilor BAFTA nu a produs multe suprize în desemnarea cîştigătorilor săi, consideraţi favoriţi şi în cursa pentru Oscar. Cel mai bun film a fost desemnat, aşa cum era de aşteptat, “Atonement/Remuşcare”, care deţinea un număr record de 14 nominalizări. “No Country For Old Men/Nu există ţară pentru bătrîni”, film ce obţinuse nouă nominalizări, a plecat de la Londra cu trei premii ale Academiei Britanice. Poate cea mai surprinsă de premiu a fost franţuzoaica Marion Cotillard, desemnată cea mai bună actriţă într-un rol principal pentru rolul din filmul biografic “La vie en rose”. Pelicula despre viaţa şi cariera legendei muzicii franţuzeşti Edith Piaf, a obţinut în total patru premii BAFTA. Cel mai bun actor într-un rol principal a fost confirmat Daniel Day-Lewis, pentru prestaţia sa din “There Will Be Blood”, iar fraţii Coen rămîn şi ei favoriţi pentru un Oscar, după ce Academia Britanică de Film i-a desemnat cîştigători la categoria cel mai bun regizor. “Ratatouille”, filmul de animaţie al studiourilor Pixar, s-a numărat şi el printre marii cîştigători de la Londra.

Shia LaBeouf a primit The Orange Rising Star, în urma voturilor publicului, în timp ce premiul membrilor Academiei Britanice i-a fost acordat lui Sir Anthony Hopkins. Premiul pentru contribuţia deosebită adusă cinematografiei britanice i-a fost decernat lui Barry Wilkinson.

Lista completă a premiilor BAFTA:

Cel mai bun film: “Atonement/Remuşcare”

Cel mai bun film britanic: “This is England” de Shane Meadows

Cel mai bun actor într-un rol principal: Daniel Day-Lewis pentru “There Will Be Blood”

Cea mai bună actriţă într-un rol principal: Marion Cotillard în “La Vie En Rose”

Cel mai bun actor într-un rol secundar: Javier Bardem pentru “No Country For Old Men/Nu există ţară pentru bătrîni”

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Tilda Swinton pentru “Michael Clayton”

Cel mai bun regizor: Joel şi Ethan Coen pentru “No Country For Old Men/Nu există ţară pentru bătrîni”

Cel mai bun scenariu original: “Juno” semnat de Diablo Cody

Cel mai bun scenariu adaptat: “The Diving Bell and the Butterfly” de Ronald Harwood

Cel mai bun film într-o altă limbă decît engleza: “Lives of Others/ Viaţa celorlalţi” de Florian Henckel von Donnersmarck

Cel mai bun film de animaţie: “Ratatouille”

Premiul pentru realizări excepţionale Carl Foreman, acordat unui regizor, scenarist sau producător britanic debutant în lung-metraj, Matt Greenhalgh, scenarist, pentru “Control”

Cea mai bună muzică: “La Vie En Rose” - Christopher Gunning

Cea mai bună imagine: “No Country For Old Men/Nu există ţară pentru bătrîni”

- Roger Deakins

Cel mai bun montaj: “The Bourne Ultimatum” - Christopher Rouse

Cea mai bună scenografie: “Atonement/Remuşcare”- Sarah Greenwood, Katie Spencer

Cele mai bune costume: “La Vie En Rose” - Marit Allen

Cel mai bun sunet: “The Bourne Ultimatum” - Kirk Francis, Scott Millan, Dave Parker, Karen Baker Landers, Per Hallberg

Cele mai bune efecte speciale: “The Golden Compass” - Michael Fink, Bill Westenhofer, Ben Morris, Trevor Wood

Cel mai bun machiaj: “La Vie En Rose” - Jan Archibald, Didier Lavergne

Cel mai bun scurt-metraj de animaţie: “The Pearce Sisters” de Jo Allen, Luis Cook

Cel mai bun scurt-metraj: “Dog Altogether” de Diarmid Scrimshaw, Paddy Considine