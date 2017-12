Academia de Fotbal „Farul” pornește la drum

În cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, la stadionul „Farul”, s-a lansat un nou proiect în fotbalul juvenil tomitan, Academia de Fotbal „Farul” Constanța, care va prelua grupele și palmaresul fostului centru al grupării de pe litoral. Noul club, care va avea 12 grupe pe categorii de vârstă, cu jucători născuți între anii 1997 și 2008, este condus din postura de președinte de Bogdan Chiriță, iar antrenor-coordonator a fost desemnat Lucian Marinof. „Este un club nou-înființat din dorința de a pleca la drum de la zero, de a atrage investiții din fonduri nerambursabile de la Consiliul Județean Constanța și de a coopta noi sponsori. Avem înscriși peste 300 de copii, ceea ce ne transformă în cea de-a doua opțiune pe plan județean la nivel de copii și juniori. Am obținut o finanțare de 895.000 de lei de la CJC, la care se adaugă contribuția noastră, 110.000 de lei. Din păcate, suferim la capitolul infrastructură și suntem în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea din cauza lipsei terenurilor. Încercăm să închiriem o bază sportivă, pentru că, în acest moment, ne putem pregăti doar pe terenul 2 și pe terenul sintetic de la Farul. Am purtat discuții pentru baza Triunghi, dar încă nu este nimic concret, la Voința nu mai este loc, la Metalul nu există un teren bun, la ITC am fost refuzați, iar baza SNC a fost deja închiriată de AS Performer. Am mutat o grupă la stadionul CFR și probabil că vom mai duce una acolo. Conform contractului de finanțare, obiectivul pentru toate grupele de copii și juniori este clasarea pe locurile 1-5. Am încheiat o colaborare cu FC Farul, pentru care vor evolua cinci grupe de juniori”, a declarat Bogdan Chiriță, președintele Academiei.

„Ne vom concentra pe trei axe: să atragem suporteri, să facem înțeles beneficiul marketingului sportiv și să aducem cât mai mulți sponsori alături de noi”, a adăugat directorul de marketing al Academiei, Daniel Ene. Colectivul tehnic este alcătuit din următorii antrenori: Ionel Melenco, Gabriel Șimu, Cătălin Săndulescu, Cosmin Damian, Cristian Carapcea, Florin Bumb, Dumitru Faitaș, Doru Carali, Claudiu Moraru și Marius Axinciuc.

DOUĂ ECHIPE ÎN DIVIZIA DE ELITĂ

Noua Academie va lua startul în divizia de elită a campionatului proaspăt înființat de FRF la Under 19 ani și Under 17 ani, care cuprinde două serii de câte 12 echipe și se va desfășura după sistemul tur-retur. Primele două clasate din fiecare serie merg în semifinale, iar ultimele trei retrogradează. „La ambele categorii de vârstă am înscris grupe formate din jucători mai mici cu un an și vrem să le dăm ocazia de a se confrunta cu echipe puternice, pentru că vor căpăta experiență, iar creșterea în valoare va fi evidentă pentru sezonul următor. Obiectivul nostru este promovarea de jucători pentru echipa de seniori, dar și crearea personalității jucătorilor”, a spus Marinof. „Este o provocare și pentru club, și pentru copii, care vor avea în față cele mai bune echipe din țară. Obiectivul va fi destul de greu de atins, dar vom încerca să ne clasăm în primele cinci locuri”, a adăugat Ionel Melenco, antrenorul echipei U19. „Este un campionat puternic și ne va fi greu, mai ales că jucătorii sunt mai mici cu un an decât la celelalte echipe, dar sper ca trecerea de la nivel local la cel național să se facă rapid și să ne atingem scopul”, a completat Gabriel Șimu, antrenorul echipei U17. Cheltuielile pentru cele două echipe de juniori vor fi destul de mari, ținând cont că sunt deplasări lungi, dar Academia „Farul” va primi un ajutor de câte 6.000 de euro pentru desfășurarea activității pentru fiecare grupă.