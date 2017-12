Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“, în faţa celui de-al doilea sezon competiţional

Chiar dacă în curând va porni în cel de-al doilea sezon de la înfiinţare, Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ a reuşit deja să fie una dintre cele mai importante şcoli de fotbal din ţară. Rezultatele obţinute în primul an cu toate echipele de juniori, dar şi cele două turnee internaţionale de anvergură organizate la Constanţa, “Talent Cup” şi Cupa “Stelelor Estului”, au arătat că Academia “Gheorghe Hagi“ ţinteşte sus, chiar dacă adversarii au o tradiţie mai bogată. „Momentan, suntem doar la 30 la sută din cum ne dorim să arate Academia. Acum doar ne facem cunoscuţi pe piaţă. Antrenorii trebuie să înveţe conceptul nostru despre sistemul de joc, criteriile de selecţie a jucătorilor, tipul de jucători şi metodica antrenamentelor. Mai avem de terminat şi baza sportivă. Nimic nu este uşor în viaţă, dar prin muncă ajungi cel mai bun. Tot timpul înveţi câte ceva şi, ca să ai succes, trebuie să ai o filozofie proprie a modului cum interpretezi fotbalul. Eu cred că în ultimii doi ani şi jumătate am învăţat foarte mult în ceea ce priveşte sectorul juvenil, pe care nu îl cunoşteam foarte bine“, consideră principal artizan al succesului Academiei, Gheorghe Hagi, care dezvăluie şi secretul care a stat la baza ascensiunii atât de rapide a Academiei. „Selecţia este secretul ascensiunii noastre, a jucătorilor şi antrenorilor. Se lucrează foarte mult la acest proiect, iar secretul este în a găsi jucătorul cu potenţial. Munca în ultimul an a contat foarte mult, pentru că nici eu nu mă aşteptam să ajungem la aceste rezultate încă de la primul sezon. Este însă dovada că s-au făcut lucruri foarte bune. Trebuie să avem răbdare în continuare, pentru că nu ne grăbeşte nimeni. Echipa de seniori am format-o tocmai pentru a crea continuitate juniorilor. Nu ne grăbim să vindem jucătorii încă de la 18 ani“, mărturiseşte Hagi.

Selecţia şi rezultatele de la seniori îi dau convingerea “Regelui“ fotbalului românesc că în cadrul Academiei există deja jucători care pot face de acum pasul în Liga I. „Avem la echipa de seniori doi jucători de 19 ani (n.r - Aurelian Chiţu şi Nicolae Hertu) care au înscris câte 20 de goluri în ultimul sezon, dar mai sunt şi alţii. Avem un bloc de 10-12 jucători tineri, apoi mai sunt grupele 1992, 1993, 1994, 1995, care au, de asemenea, jucători foarte talentaţi“, consideră Hagi. Deşi unul dintre modelele Academiei este Şcoala de fotbal a lui Ajax Amsterdam, unde se regăsesc jucători din toată lumea, pentru moment Academia “Gheorghe Hagi” nu îşi propune să transfere jucători decât din România. „Prima oară vom căuta doar jucătorii români cu potenţial, care îşi doresc să realizeze ceva. Acum suntem încă la început, în formare. Încă ne completăm loturile. Şi prin aceste turnee pe care le-am organizat la Constanţa am dorit să vedem plusurile şi minusurile pe care le au jucătorii. Un examen foarte bun, teste pentru potenţialul individual. În viitor aria de selecţie se va extinde şi am putea aduce şi jucători din străinătate”, a adăugat Hagi.