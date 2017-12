Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“, model pentru cluburile din România

Deşi s-a “născut” în urmă cu aproximativ şase luni, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ a ajuns repede la maturitate, reuşind într-un interval extrem de scurt să devină una dintre cele mai puternice şcoli de fotbal din România. Toate echipele de juniori ale Academiei au devenit campioane de toamnă, iar echipa de seniori are şanse reale de promovare în Liga a II-a, astfel că acum, la final de an, toţi cei care au contribuit la acest succes au motive de sărbătoare şi pot să privească cu mult optimism spre 2010. „A fost anul nostru de început, cu foarte multe lucruri bune, cu multe satisfacţii. Când privesc în urmă pot spune, fără falsă modestie, că suntem un club unicat în fotbalul românesc. Este un început care ne dă mari speranţe pentru viitor. Noi avem comoara aceasta a copiilor care s-au dedicat fotbalului şi au venit la Academie şi, în funcţie de cum vom şti să exploatăm aceste resurse, va fi bine şi pentru ei, dar şi pentru noi“, a declarat Paul Peniu, preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“. Dacă în ceea ce priveşte grupele de juniori lucrurile stau cât se poate de bine, Peniu şi-ar dori ca noul an să aducă şi promovarea în eşalonul secund pentru formaţia de seniori: „Anul viitor sper să ne găsească în Liga a II-a şi să reuşim să încheiem unele colaborări cu câteva cluburi din ţară, dar şi din străinătate. Pentru noul an doresc multe realizări fotbalului constănţean pentru că merităm o echipă în prima divizie“.

Echipa de seniori a Academiei, Viitorul Constanţa, are un nou antrenor principal, în persoana lui Cătălin Anghel, iar antrenor secund a fost desemnat Norbert Niţă. Banca tehnică este completată de Sorin Colceag şi Ciprian Prună, care vor îndeplini, în continuare, funcţiile de antrenor cu portarii, respectiv preparator fizic. Contractul cu fostul antrenor principal, Iancu Guda, a fost reziliat pe cale amiabilă.