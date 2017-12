Academia de vară Atlantykron - insula viitorului

Între 2 şi 11 august, la Capidava, judeţul Constanţa, se va desfăşura Academia de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Viitorologie şi Science Fiction Atlantykron - ediţia 24. Purtând genericul „Ferestre către viitor”, această academie non-formală are ca scop educaţia tinerilor, reuneşte experţi de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) şi tehnologie de ultimă generaţie, pe o insulă care are mai puţin de un km pătrat. Este un fenomen unic în România, un loc în care se desfăşoară demonstraţii ştiinţifice şi cursuri de artă sau de comunicare aşa cum în nicio şcoală nu se predau, stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele. Loc spiritual, legat profund de istoria de milenii a castrului Capidava. care încă stă în picioare pe mal, Atlantykron este o insulă a viitorului în mijlocul unui prezent prăfuit. Este un loc în care generaţii de adolescenţi învaţă că au puterea de a stăpâni Pământul cu minţile lor, cu ştiinţa lor, cu intenţii bune.

Programul este organizat de către Centrul pentru Studii Complexe şi Fundaţia World Genesis din SUA, în parteneriat cu Fundaţia pentru Istorie, Cultură şi Civilizaţie, Asociaţia Română pentru Sport şi Cultură din Bucureşti, Asociaţia STRING şi Forum IT. Ca în fiecare an, sunt aşteptaţi peste 400 de tineri participanţi din toate zonele tării, dar şi din SUA, Italia, Macedonia, Republica Moldova, India. Printre invitaţi, şi-au confirmat prezenţa personalităţi de marcă din ştiinţă, cultură, artă sau sport din România, Italia şi SUA. Astfel, sunt aşteptaţi să participe şi să ţină cursuri sau prezentări: Dumitru Dorin Prunariu, astronaut, primul (şi singurul) român care a zburat vreodată în spaţiul cosmic; Guy Djoken, preşedinte al Asociatiei Cluburilor UNESCO, directorul Centrului UNESCO pentru pace din SUA; Roberto QUAGLIA, scriitor, vicepreşedinte al Societăţii Europene de Science Fiction; Alexandru Mironov, scriitor, ziarist de ştiinţă, fondator al Programului Atlantykron, Dr. Florin Munteanu, preşedintele Centrului pentru Studii Complexe, Dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie şi în ştiinţe medicale alternative, prof. Dr. Leon Zagrean, şeful catedrei de fiziologie Universitatea „Carol Davila“, dramaturgul şi scriitorul Valentin Nicolau, directorul Grupului NEMIRA, scriitorii Florin Chirculescu şi Aurel Cărăşel. Vor ţine conferinţe somităţi internaţionale care au îmbrăţişat proiectul Atlantykron şi se vor afla pe Insulă în calitate de invitaţi virtuali: prof. dr. Eliot Sorel, un renumit expert internaţional în managementul sistemelor de sănătate; autorul Michael Gelb, autoritate absolută în programele care stimulează şi aplică gândirea creativă, învăţarea accelerată şi leadership inovator; Dr. David Anderson, fondator al Fundaţiei World Genesis, cercetător pasionat de experimentele în spaţiu-timp, fondator al unui laborator american de cercetare a călătoriei în timp; ing. Ravi Prakash, membru al echipei NASA CURIOSITY MISSION TO MARS, care anul trecut a comentat în direct, în exclusivitate pentru participanţii la Atlantykron, descinderea pe planeta Marte a robotului Curiosity.

„Atlantykron este un exemplu de şcoală în afara şcolii, pe care ni l-am dori copiat în zeci, chiar sute de exemplare, care demonstrează că învăţarea este atractivă pentru tineri, cu singura condiţie să nu fie o activitate plictisitoare, ca o muncă în uzină, la bandă rulantă. Pe insula aceasta micuţă, care prinde viaţă zece zile pe an, am deschis ferestrele, larg, către viitor”, a declarat Alexandru Mironov, jurnalist de ştiinţă şi scriitor, preşedintele fondator al Academiei Atlantykron. „Proiectul Atlantykron, pe care îl coordonez din 1990, reprezintă o parte importantă din viaţa mea. Realizez că noi, organizatorii acestui eveniment, purtăm o mare responsabilitate, deoarece contribuim la formarea tinerilor şi încercăm să îi ajutăm să devină mai creativi, să aleagă un drum în viaţă. O spun cu mândrie: Atlantykron a influenţat destinele multor oameni”, a subliniat Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron.

ATELIERELE ATLANTYKRON 2013 Academia de vară Atlantykron are următoarele secţiuni: Ştiinţă şi tehnologie, Comunicare, Cultură, Futurologie şi Science Fiction, Artă, Sport şi jocuri ale minţii. Astronautul Dumitru Prunariu va intra în direct cu specialiştii NASA şi astfel vom afla, în premieră, ultimele descoperiri de pe planeta Marte, din cadrul misiunii Curiosity. Iată câteva exemple, structurate pe ateliere:

1. ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE (atelier susţinut de Centrul pentru Studii Complexe) - studiază domeniile ştiinţei şi tehnologiei ce ne vor modela viitorul: Neuroepigenetica (Lector: prof. univ. dr. Leon Zăgrean); Futurologie (Instructor: Andi Caragea); Nexus Roboticus (Instructor: Bogdan Irimia); Metacogniţie şi modele de gândire critică (Instructor: Adrian Lala); F.A.C.T. - First Aid & CPR Training (Instructor: dr. Radu Ştefan Berca); Ştiinţe cognitive: O viziune interdisciplinară a creierului (Instructor: France McCloskey); Ştiinţa complexităţii (Instructor: dr. Matei Mircea Bogdan); Modele predictive bazate pe tehnologii complexe (Instructori: Ileana Ciutacu şi Andrei Dospinescu); Strategii mentale pentru creativitate (Instructor: Cătălin Zaharia).

2. CULTURĂ, FUTUROLOGIE, SCIENCE FICTION - studiază viitorul jurnalismului, radioului şi lumea informaţiei, ştiinţei şi imaginaţiei: Limitele SF-ului românesc (Instructori: Aurel Cărăşel şi Andi Caragea); Ateliere de scriere şi dramaturgie (Instructor: Valentin Nicolau) ; Atelier de scriitură SF (Instructor: Aurel Cărăşel); Cultura imaginii (Instructor: Daniela Mironov Bănuţă); Anticipaţia ATLANTYKRON 2013 (Instructor: Andi Caragea); Wolf’s Pack 2013 (Instructor: Lucian Oancea); Civilizaţii extraterestre (Instructor: Dan Farcaş).

3. ARTĂ - Studiază, participă şi învaţă arta de la experţi: Fuziunea cromatică dirijată în practica picturii şi alte tehnici neconvenţionale (Instructor: dr. Aurel Manole); Curs de pictură pe lemn (Instructor: Valentin Ionescu); The Art of Dream Catchers (Instructori: Heather Caton şi Gabriela Repanovici); Body & Face Painting şi crearea măştilor (Instructori: dr. Aurel Manole şi Valentin Ionescu); Concurs de sculptură în nisip (Instructori: Mihai Ciorbaru, Valentin Ionescu); Fotografie (Instructor: Andrei Barbu) ; Dans contemporan (Instructor: Gabriela Milodin); Provocarea Atlantykron (Instructori: Mihai Axinte şi Maria Păduraru); Coregraf pe insulă (Instructori: Mihai Axinte şi Maria Păduraru).

4. SPORT ŞI JOCURI ALE MINŢII - Participanţii pot alege dintr-o gamă largă de sporturi şi competiţii: Zilele Aventurii (Instructori şi animatori: Asociaţia Română pentru Sport şi Cultură); Concurs de Darts (Animatori: Mihnea şi Vicenţiu Grosu); Competiţie de tir cu arcul (Instructor: Adriana Gheorghe); Tai Chi (Instructor: Heather Caton); Chi Gong (Instructor: Peter Moon); Concurs de şah (Instructori: Mihnea şi Vicenţiu Grosu); RAT (Rope Access Training) - lucru la înălţime prin tehnica alpinismului utilitar (Instructor: Andrei Terentiac).

În fiecare dimineaţă, de la ora 11, în amfiteatrul natural al insulei va avea loc o conferinţă specială, susţinută de unul dintre invitaţii principali şi dedicată tuturor participanţilor. Aceste conferinţe vor fi înregistrate şi transmise pe internet. Printre teme se numără: Lumea după Google, Calculatorul şi gândirea umană, Tehnici de autoprogramare mentală, Mars Rover Curiosity 2013.

Mai multe informaţii puteţi găsi la adresa www.atlantykron.org.