Academia Farul organizează turneul zonal rezervat juniorilor Under 11

Sâmbătă şi duminică, Academia Farul Constanţa va organiza Grupa a 2-a a turneului zonal rezervat juniorilor Under 11 (jucători născuţi după 1 ianuarie 2007). Competiţia reuneşte la start șase echipe, împărțite în două grupe - Grupa A: Academia Farul Constanţa (antrenor Bogdan Ciocănel), Juniorul Galaţi şi Victoria Delta Tulcea; Grupa B: CS Prosport Focşani, SC FC Voluntari SA şi Luceafărul Brăila.

Programul meciurilor -

Sâmbără, 26 mai

ora 10.00: CS Prosport Focşani - SC FC Voluntari SA

ora 11.00: Victoria Delta Tulcea - Academia Farul Constanţa

ora 16.00: SC FC Voluntari SA - CS Luceafărul Brăila

ora 17.00: Academia Farul Constanţa - Juniorul Galaţi

Duminică, 27 mai

ora 10.00: CS Luceafărul Braila - CS Prosport Focşani

ora 11.00: Juniorul Galaţi - Victoria Delta Tulcea

ora 16.00 - finala: Loc 1A - Loc 1B

Actualul sezon din întrecerea juniorilor U11 a reprezentat pentru Academia Farul Constanţa ocuparea primului loc în faza judeţeană, câştigând duelul cu FC Viitorul.

„Când am pornit la drum, acum un an de zile, nu ne aşteptam. Vreau să le mulţumesc copiilor pentru că s-au pregătit foarte bine. Datorită seriozităţii în pregătire ne-am clasat pe primul loc. Ne-am luptat cu Academia Hagi, iar în meciurile directe am fost mai buni, din toate punctele de vedere. Obiectivul nostru e calificarea la faza semifinală. Trebuie să tratăm serios fiecare meci”, a declarat antrenorul Bogdan Ciocănel.

„Vreau să mulţumesc pentru această performanţă domnului antrenor, părinţilor şi mai ales copiilor, care au dat dovadă de caracter într-o perioadă foarte grea pentru Academia Farul. De un an şi jumătate nu am avut nici o finanţare publică. Această performanţă o consider una istorică. De nouă ani de când s-a înfiinţat Academia Hagi, FC Viitorul a dominat campionatele de juniori din judeţ. După nouă ani, o echipă mică, aşa cum consider, deocamdată, Academia Farul, a reuşit să termine pe primul loc, ba mai mult, în meciurile directe cu FC Viitorul am avut două victorii. Consider că am putea să ne calificăm la turneul semifinal”, a spus şi preşedintele executiv al Academiei Farul, Bogdan Chiriţă, care l-a prezentat şi pe noul preşedinte al Comitetului Director, Octavian Dumitrescu.

Academia Farul mai are o echipă calificată la turneul zonal rezervat juniorilor B1, jucătorii antrenaţi de Cătălin Săndulescu urmând să dispute barajul cu formaţia campioană a judeţului Galati. Partidele sunt programate în perioada 7-9 iunie.