Academia Gheorghe Hagi a prelungit cu trei ani parteneriatul cu sponsorul principal

Academia de fotbal Gheorghe Hagi a prelungit cu trei ani parteneriatul cu OMV Petrom, contractul cu sponsorul principal având opţiunea de prelungire pe încă doi.



Preşedintele clubului Farul Constanţa, Gheorghe Popescu, a declarat, într-o conferinţă de presă, că parteneriatul asigură peste jumătate din bugetul anual al academiei.

"Ne bucurăm să anunţăm prelungirea parteneriatului cu OMV Petrom, cel semnat în urmă cu trei ani. Parteneriatul validează ceea ce facem noi, la Constanţa, dar în acelaşi timp ne şi obligă foarte mult să facem performanţă. Noul parteneriat a fost semnat pe trei ani, cu posibilitatea de prelungire pe încă doi. Din punct de vedere financiar pot spun că acesta este mai bun decât precedentul pentru că şi costurile au crescut foarte mult. Este sponsorul principal şi acoperă undeva la cel puţin jumătate din costurile totale ale Academiei Gheorghe Hagi. Suma contractului cu partenerul nostru este confidenţială", a declarat Popescu.

Gheorghe Hagi, a declarat că strategia sa este să rămână cel mai bun la nivel de copii şi juniori, iar pentru acest lucru este nevoie de parteneri puternici.

"De când m-am retras gândul meu a fost să am o academie pentru copii, care mai întâi să practice sport, iar apoi să înceapă să practice performanţă. Cred că m-am ţinut de cuvânt şi ne dorim să facem la fel şi în continuare pentru că avem un partener puternic lângă noi. Strategia noastră este să rămânem cei mai buni, pentru că la nivel de academie au ajuns să ne cunoască şi cei din Europa. Dar dacă vrei să ai succes trebuie să o iei de jos, să investeşti în tineri. Cine investeşte în copii cred eu că are suflet, iar noi am dorit de la început să dăm ceva înapoi copiilor", a menţionat Hagi.