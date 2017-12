Academia “Gheorghe Hagi“ participă la “Braşov Juniors Cup 2010“

Şapte formaţii de juniori ale Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ vor participa, în perioada 10-14 august, la o nouă ediţie a turneului “Braşov Juniors Cup 2010“. La Under 14, participă 24 de formaţii, împărţite în şase grupe, iar în sferturi se califică câştigătoarele acestora plus cele mai bine clasate formaţii de pe locul secund. Echipa U14 a Academiei (antrenor Doru Carali), face parte din Grupa D, urmând să întâlnească, azi, pe FC Argeş (ora 8.00) şi pe LPS Bistriţa (ora 15.00). La categoria U13 (antrenor Ionel Melenco), participă tot 24 de formaţii, sistemul de calificare fiind acelaşi ca şi la U14. Echipa Academiei face parte din Grupa C, adversara de azi fiind CSS Craiova (ora 11.00). Acelaşi număr de echipe şi acelaşi sistem de calificare este şi la U12, unde formaţia de juniori a Academiei, pregătită de Marius Codescu, face parte din Grupa F, unde va înfrunta azi pe CSO Filiaşi (ora 15.00). La categoria U11 vor participa tot 24 de formaţii, dar ele vor fi împărţite în trei grupe. În sferturi se vor califica primele două clasate, plus cele mai bune echipe de pe locul 3. Echipa U11 a Academiei, pregătită de Nicolae Roşca, face parte din Grupa B şi va întâlni, azi, pe U. Cluj (ora 11.00) şi pe SCM Braşov (ora 15.00). La U10, cele 20 de formaţii vor fi împărţite în două grupe, iar în sferturi se vor califica primele patru clasate. Echipa Academiei, antrenată de Aurelian Despa, va evolua în Grupa B, urmând să joace, azi, cu FC Braşov (ora 10.30), cu Atletico Baia Mare (ora 14.00) şi cu FC Benţa (ora 18.00). La U9 vor fi trei grupe de câte nouă echipe, iar echipa Academiei, pregătită de Cosmin Constantin, face parte din Grupa C, adversarele de azi fiind SCM Braşov (ora 8.00), Junior Tg. Mureş (ora 13.30) şi FC Braşov (ora 16.00). Se califică în sferturi primele două clasate, dar şi cele mai bune două echipe de pe locul 3. La cea mai mică categorie, U8, vor fi două grupe de câte şapte echipe, urmând ca în sferturi să se califice primele patru echipe. Academia Under 8 face parte din Grupa B, cele două partide de azi fiind cu LPS Vaslui (ora 9.00) şi cu Atletico Arad (ora 14.00).

La această competiţie participă şi două echipe de la CS Metalul Constanţa (antrenor Virgil Brună), la categoriile de vârstă Under 8 şi Under 9. La U8, în Grupa A, Metalul va înfrunta, azi, pe LPS Bistriţa (ora 9.00), pe CSM Ploieşti (ora 13.30) şi pe FC Braşov (ora 15.00), iar la U9, în Grupa A, pe FC Braşov (ora 8.00) şi pe FC Vaslui (ora 16.30).