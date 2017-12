Academia Hagi 2006, medaliată cu bronz la Memorialul “Gheorghe Ene”

La Sala Sporturilor din Constanța s-au disputat, duminică, ultimele partide ale turneului final al Memorialului “Gheorghe Ene” la fotbal, competiție rezervată copiilor născuți după 1 ianuarie 2006. În finala mică a competiției, care reprezintă practic prima întrecere oficială a acestei grupe de vârstă, Academia Hagi (antrenor Mihai Stere, director coordonator Constantin Mareș) a învins, scor 6-0 (2-0), pe ACS Kinder Carei, locul secund în Grupa A. Golurile echipei constănțene au fost reușite de Luca Băsceanu (min. 5 și 28), Irimia (min. 9 și 25) și Gordin (min. 35 și 37). „S-a jucat perfect în această finală, dar rămâne dezamăgirea că nu am câștigat titlul, pentru că sunt convins că, dacă am fi evoluat în marea finală, am fi devenit campioni. Sunt foarte mulțumit de copii, sunt mândru de ei și mi-au dovedit încă o dată că au niște calități deosebite”, a precizat antrenorul Mihai Stere. Pentru Academia Hagi au evoluat: Rafael Munteanu - Mihai Radu, David Poturlu, Luca Băsceanu, Ionuț Cercel și Cosmin Irimia. Au mai intrat: Eduard Gordin, Cătălin Cusmneco, Andrei Maer (portar), Dan Teșilă și Dragoș Manole. Din lotul Academiei Hagi 2006 prezent la acest turneu au mai făcut parte: Alexandru Mărgărit (portar) - Mario Beciu, Albert Ciucă, Rareș Dragnea, Alexandru Senin, Alexandru Mititelu și David Mărgărit - jucători de câmp. Marea finală a fost câștigată de CSM Focșani (câștigătoarea Grupei B), după loviturile de la 7 m, scor 6-5 (1-1 după timpul regulamentar de joc), în disputa cu FC Brașov (câștigătoarea Grupei B).

ACADEMIA HAGI A AVUT CEL MAI BUN ATAC ȘI CEA MAI BUNĂ APĂRARE

Academia Hagi 2006 a încheiat turneul cu cel mai bun atac dintre cele opt formații participante, reușind 16 goluri, având totodată și cea mai bună defensivă, cu doar două goluri primite. Și totuși, constănțenii nu au putut disputa marea finală pentru că au fost învinși, sâmbătă, într-un meci decisiv, scor 2-1 (gol Luca Băsceanu), de CSM Focșani, formație care pierduse cu 0-2 în fața celor de la FC “Dănuț Coman” Pitești și se impusese apoi chinuit cu Unirea Ruginoasa, scor 2-1! Cum FC “Dănuț Coman” și Unirea Ruginoasa au încheiat la egalitate, scor 3-3, CSM Focșani a încheiat Grupa B pe primul loc datorită victoriei directe cu Academia Hagi. „Acesta este fotbalul. A fost un “accident” cu Focșani, un joc mai puțin reușit. Nu se aștepta nimeni, dar asta este. Sperăm să învățăm din greșelile pe care le-am făcut”, a declarat Mihai Stere.

PREMII SPECIALE

La final, organizatorii au acordat mai multe premii speciale. Cel mai bun jucător a fost votat Luca Băsceanu (Academia Hagi), cel mai bun portar a fost desemnat Andrei Chiriac (CSM Focșani), iar cel mai tehnic jucător a fost ales Teodor Mocanu (Unirea Ruginoasa). Unul dintre premii a fost înmânat de nepotul regretatului Gheorghe Ene.