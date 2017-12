Academia Hagi a câştigat fazele judeţene ale Memorialelor “Gheorghe Ene“ şi “Gheorghe Ola“

Ieri, la Sala Sporturilor din Techirghiolm s-au încheiat partidele fazei judeţene din cadrul Memorialelor “Gheorghe Ola” (copii născuţi în anul 2003) şi “Gheorghe Ene” (copii născuţi în anul 2004) la minifotbal. Competiţiile organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa au reprezentat primele faze ale Campionatelor Naţionale rezervate celor două categorii de vârstă şi au fost câştigate de echipele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, care au obţinut calificarea la turneele zonale. Academia Hagi 2003 (antrenor Ionuţ Mihu, director tehnic Constantin Mareş) a încheiat competiţia cu victorii pe linie (golaveraj: 52-2 în cele cinci meciuri disputate), în vreme ce Academia Hagi 2004 (antrenor Cosmin Constantin, director tehnic Constantin Mareş) a obţinut cinci victorii în tot atâtea întâlniri, totalizând un golaveraj impresionant: 86-0!!! Turneele zonale ale Memorialelor “Gheorghe Ola” şi “Gheorghe Ene” se vor disputa în perioada 30 noiembrie - 2 decembrie (categoria 2003) şi 6-8 decembrie (categoria 2004) şi vor reuni campioanele judeţelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Călăraşi, Brăila, precum şi ocupanta primei poziţii a campionatului Municipiului Bucureşti. Gazdele turneelor zonale vor fi desemnate în perioada următoare.

Rezultate înregistrate ieri - semifinala 1, categoria 2004: Academia Hagi - AS Real 14-0; semifinala 2: FC Viitorul - Săgeata Năvodari 7-3; categoria 2003: CS Agigea - AS Arsenal 1-3, Săgeata Năvodari II - Academia Hagi 2-6: Sparta Techirghiol - AS Real 4-7, FC Viitorul - Săgeata Năvodari 1-2; finala mică (2004): AS Real - Săgeata Năvodari 1-6; categoria 2003, finala mică: Trophaeum Adamclisi - FC Viitorul 1-0; Finala mare, categoria 2004: Academia Hagi - FC Viitorul 11-0; Finala mare, categoria 2003: Academia Hagi - Săgeata Năvodari 1-0.

PREMII SPECIALE. AJF Constanţa a acordat şi premii speciale la finalul fazei judeţene a Memorialelor “Gheorghe Ola“ şi “Gheorghe Ene“ - Premii speciale Memorialul “Gheorghe Ola” (2003) - Cel mai bun jucător: Ianis Vrişcu (Academia Hagi); Cel mai bun portar: Alexandru Bucura (Săgeata Năvodari); Golgeterul turneului: Răzvan Tănasă (Academia Hagi) - 24 goluri; Premii speciale Memorialul “Gheorghe Ene” (2004) - Cel mai bun jucător: Alexandru Burcă (Academia Hagi); Cel mai bun portar: Gabriel Mitu (Săgeata Năvodari); Golgeterul turneului: Denis Ciobanu (Academia Hagi) - 21 goluri.