Academia Hagi a făcut spectacol cu Kashima

După un eşec nemeritat cu Inter Milano, scor 0-1, Academia Hagi s-a răzbunat pe Kashima Antlers, câştigând, ieri, cu 5-2 (1-1), a doua partidă din cadrul turneului internaţional “Talent Cup”, care se desfăşoară pe stadionul Orăşenesc din Ovidiu. Meciul nu a fost însă deloc uşor pentru tinerii jucători constănţeni, japonezii oferind o replică viguroasă în primele 60 de minute, perioadă în care au şi condus de două ori pe tabela de marcaj. După mai multe ocazii la poarta japonezilor, cea mai importantă fiind consemnată în min. 17, când Deac şi Tudoran au trimis balonul în bară la aceeaşi fază, niponii au deschis scorul contrar cursului jocului. În min. 35, Boitoş a pierdut mingea în faţa lui Suzuki la 30 m de poartă, atacantul japonez a pătruns şi a înscris, 0-1. Replica constănţeană a venit prin Mitriţă, care a restabilit egalitatea direct din corner în min. 38, 1-1. După o ocazie imensă a gazdelor în debutul părţii secunde, când Deac a ratat singur cu portarul, Kashima a preluat din nou conducerea, Horinouchi punctând cu capul după o lovitură liberă, 1-2. Din acest moment formaţia japoneză a cedat complet iniţiativa, iar juniorii Academiei au zburdat pe teren. Au urmat trei goluri în interval de doar trei minute! Noul intrat Andrei Luduşan (16 ani) a realizat “dubla” în min. 63 şi 64, iar Târnovan a transformat apoi un penalty scos de Mitriţă în min. 66: 4-2 pentru Academia Hagi. Scorul final, 5-2 pentru Academia Hagi, a fost stabilit de Vasile Mihai, în min. 76, cu un şut de la marginea careului.

„Un meci foarte bun. Ne-am ambiţionat după meciul de ieri. Mă bucur că am jucat bine, dar nu trebuie să mi-o iau în cap. Îmi doresc să progresez cât mai mult, să nu dezamăgesc. Sper să rămân la Academie şi cred că pot mult mai mult decât am arătat. Mă ajută foarte mult sfaturile unchiului meu. Acest turneu este foarte bun, participă echipe foarte puternice“, consideră Ionuţ Mitriţă, nepotul fostului jucător de la Steaua, U. Craiova şi Heerenveen, Dumitru Mitriţă (o selecţie în echipa naţională).

„Mi-am dorit foarte mult să înscriu, mi-am făcut doar datoria. Am tot Viitorul în faţă şi sper să continui tot aşa. Am înscris multe goluri astăzi, dar păcat că nu am câştigat şi cu Inter pentru că am dominat“, a afirmat şi atacantul Andrei Luduşan. După succeseul la scor, Gheorghe Hagi era mulţumit. „A fost un meci frumos. Când se înscrie tuturor le place. Un turneu în care experienţa acumulată este foarte importantă. Sunt mulţumit, chiar dacă mai sunt multe lucruri de lucrat, mai ales în defensivă. Sunt mulţi jucători care pot să arate şi mai mult valoarea care o au. La copii aşa este, într-o zi joci mai bine, alteori îţi ies mai puţine“, a precizat şi “Regele” fotbalului românesc.

Au evoluat - Academia Hagi (antrenor Cristian Cămui): Rotariu - Torişte, Hodorogea (80 Iacob), Boitoş, Ciurea (80 Otei) - Vasile, Gheorghe (56 Marin) - Tudoran (73 Perju), Vînă (56 Târnovan), Mitriţă (73 Mihai) - Deac (56 Luduşan); Kashima Antlers (antrenor Koji Kumagai): Koizumi - Yoshino, Ono, Horinouchi, Honda - Takenouchi, Okada, Osashi - Yamaguchi, Kobayashi, Suzuki. Au mai jucat: Niitsuma, Nohara, Ikemoto, Ando, Nagai şi Kikuchi. Au arbitrat: Claudiu Marcu - Aurel Oniţa şi Gabriel Georgescu, rezervă: Adriana Turnea.

VICTORIE PENTRU ROMÂNIA U17. După 0-0 cu Kashima Antlers, naţionala under 17 a României a învins, ieri, scor 3-0 (Prodan 9, Popescu 35, Botiş 59), pe Inter Milano, echipa antrenată de Ionel Augustin trecând astfel pe primul loc în clasament. Au evoluat: Niczuly - I. Şerban, A. Aldea, Covalschi, M. Popescu, R. Grădinaru, Krausz, A. Ilie, F. Prodan, Dulap, D. Rotariu. Au mai intrat: Cojocaru, Alexandrescu, Burcă, Botiş, Bocşan, Moroşanu, Dumitrescu, Stavilă şi A. Păun; Inter: Mainini - Cossa, Paramatti, Businaro, Giovanditti, Ogunseye (golgeterul campionatului italian de juniori cu 25 goluri), Losada, Fasoli, Moreo, Palmieri, Maiorano. Au mai intrat: Ranieri, Manolache, Di Stefano, Nchama, Bigotto, D’Auria şi Cannataro. Au arbitrat: Dragoş Teodor - Florin Iacob şi Erchian Ionuş, rezervă: Adriana Turnea.

Programul partidelor de azi - ora 15.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - România U17; ora 17.45: Internazionale Milano - Kashima Antlers. Imediat după ultimul joc va avea loc festivitatea de premiere. Clasament: 1. România U17 4p, 2. Academia Hagi 3p (golaveraj: 5-3), 3. Inter 3p (1-3), 4. Kashima 1p. Accesul spectatorilor pe arena din Ovidiu este gratuit.