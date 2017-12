Academia Hagi a lansat proiectul “Next 11”

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a lansat la finele săptămânii trecute un nou proiect extrem de ambiţios, denumit sugestiv “Next 11”. Echipa Viitorului îşi propune să ofere condiţiile optime de pregătire generaţiilor viitoare de jucători de top în fotbalul internaţional, marele vis al Academiei Hagi fiind ca în anul 2020 să poată furniza primei reprezentative 11 jucători. Cu 27 de tineri fotbalişti de la Academia Hagi convocaţi în 2012 la naţionalele de juniori şi tineret ale României, Hagi este încrezător că poate duce la următorul nivel proiectul său de descoperire şi educare a tinerelor talente. „Încă de la înfiinţarea Academiei visul meu a fost să creez un climat pentru performanţa şi să predau tinerelor talente filosofia mea despre fotbal. La trei ani de la înfiinţare am devenit cea mai mare Academie de fotbal din România, cu peste 30 de jucători angrenaţi în circuitul echipelor naţionale de fotbal. Orice proiect are nevoie de parteneri puternici, care să înţeleagă pasiunea pentru sport şi tocmai de aceea mă bucur că am demarat proiectul Next 11. Acesta se bazează pe pasiune, autenticitate, respect, dăruire şi spirit de echipă, valori pe care vreau să le văd în viitorii jucători ai naţionalei României“, a declarat Hagi.

IMN PENTRU PROGRAMUL NEXT 11. Platforma Next 11 se va baza enorm pe susţinerea fanilor săi. Inspirat de pasiunea lor pentru fotbal, Marius Moga, cel mai cunoscut nume din industria muzicală românească, şi-a dorit să compună un imn dedicat viitorului fotbalului românesc.