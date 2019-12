Academia Hagi a premiat performanţa!

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” a organizat vineri, la Hotelul „Iaki” din staţiunea Mamaia, tradiţionala festivitate de premiere la sfârşit de an, grupele de copii şi juniori fiind recompensate pentru rezultatele foarte bune înregistrate în sezonul 2018-2019. Juniorii Under 19 (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă), Under 17 (antrenori Constantin Fălină și Ionuț Mihu) şi Under 15 (antrenori Nicolae Roșca și Ștefan Sandu) au devenit campioni naţionali. Alături de copii s-au aflat antrenorii, ceilalți membri ai staff-urilor tehnice, dar şi părinții, cei care au un rol extrem de important în sprijinirea celor mici, pentru ca aceştia să îşi poată desfăşura activitatea.

„Sărbătorim, ca în fiecare an, performanţele înregistrate. De asemenea, sărbătorim și zece ani de când am început fotbalul la Academia Hagi. În 2019 am câştigat trei titluri naţionale, prin juniorii A, B şi C, iar cei mici s-au comportat şi ei foarte bine. Vreau să le mulţumesc copiilor şi părinţilor, care fac eforturi deosebite. Aveţi un vis, pe care noi vrem să vă ajutăm să vi-l îndepliniţi”, a declarat Pavel Peniu, preşedintele Academiei Hagi.

„Pentru mine, toți sunteți campioni. Sunteți la începutul unui drum pe care vi-l doresc să fie important. Să veniți la fotbal cu plăcere, pentru că această parte a dezvoltării voastre reprezintă abecedarul fotbalului. Felicit toți antrenorii care conduc echipele de juniori și toți părinții, pentru că munciți la fel de mult ca și noi și ne susțineți în activitate. Vă doresc mult succes, sărbători fericite și un an de 2020 de ori mai bun!”, a spus şi Gheorghe Popescu, preşedintele FC Viitorul Constanţa.

Toţi copiii au primit cadouri de la Moş Crăciun, iar cei mai buni trei jucători ai anului 2019 la fiecare categorie de vârstă (clasamente stabilite strict pe baza voturilor jucătorilor) au fost recompensați, suplimentar, cu vouchere de 900 lei (locul 1), 600 lei (locul 2) și 450 lei (locul 3) la magazinul Nike, sponsorului tehnic al Academiei Hagi și al FC Viitorul.

În plus față de anii precedenți s-au acordat patru premii speciale pentru cel mai bun portar, cel mai bun fundaș, cel mai bun mijlocaș și cel mai bun atacant din Academie în anul 2019.

Lista laureaților:

Cei mai buni jucători de la Academia Hagi -

Categoria 2001

1. Alexandru Georgescu

2. Darius Mureșan

3. Antonio Vlad

Categoria 2002:

1. Constantin Grameni

2. Darius Grosu

3. Daniel Bîrzu

Categoria 2003

1. Dan Sîrbu

2. Ștefan Bodișteanu

3. Gabriel Dănuleasa

Categoria 2004

1. Rareș Burnete

2. Eduard Radaslavescu

3. David Maftei

Categoria 2005

1. Adrian Caragea

2. Luca Banu

3. Adrian Mazilu

Categoria 2006

1. Enes Sali

2. Luca Băsceanu

3. Rafael Munteanu

Categoria 2007

1. Iustin Doicaru

2. Cristian Sima

3. Matei Nanciu

Categoria 2008

1. David Pătru

2. Valentin Frățilă

3. Darius Dragomir

Categoria 2009

1. Alexandru Goncear

2. Nicolae Caraiane

3. Dimitrie Carabaș

Categoria 2010

1. Andrei Ciobotaru

2. Zaid Massoussi

3. Christian Curt

Categoria 2011

1. Mihnea Nica

2. Cristian Murguleț

3. Andrei Dajiu

Categoria 2012

1. Denis Ivănescu

2. Patrick Curumi

3. Dragoș Tănăsescu

Categoria 2013

1. Ilias Techin

2. Denis Ciobanu

3. Matei Moroianu

Premii speciale - Anul 2019

Cel mai bun portar din Academie în 2019: David Dincă (2004)

Cel mai bun fundaș din Academie în 2019: Gabriel Dănuleasa (2003)

Cel mai bun mijlocaș din Academie în 2019: Roberto Mălăele (2003)

Cel mai bun atacant din Academie în 2019: Ștefan Bodișteanu (2003)