Academia Hagi, al doilea succes la „Cupa Stelelor Estului“

Echipa Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” şi-a trecut în cont, ieri, a doua victorie la a treia ediţie a „Cupei Stelelor Estului 2013”, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1998, care are loc la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, învingându-i, cu 2-1, pe turcii de la Galatasaray Istanbul. Prima jumătate de oră a meciului a fost echilibrată, cele două echipe reuşind să blocheze orice tentativă ofensivă a adversarilor, însă gafa portarului Dur-Bozoancă a spart monotonia. Goalkeeperul constănţean a pasat direct la Muhammned, iar atacantul turc a îndeplinit o simplă formalitate, deschizând scorul în min. 28. Certaţi la cabine de antrenorul Vasile Mănăilă, jucătorii Academiei Hagi au abordat repriza secundă mai hotărâţi şi au început cursa pentru egalare. Revenit după o răceală care l-a ţinut departe de teren în prima zi a turneului, golgeterul Florinel Coman a dat primul semnal, lovind bara cu un şut din marginea careului, în min. 53. Tot el a adus egalarea un sfert de oră mai târziu, finalizând o lansare cu un şut pe lângă portar. Coman a mai ieşit o dată la rampă când a înscris cu mâna, în stilul lui Maradona, dar s-a ales doar cu un cartonaş galben. Cu şase minute înainte de final, Ianis Hagi a marcat golul victoriei, reluând mingea cu capul, din mijlocul careului, direct la vinclu. Bucuria sa i-a supărat pe jucătorii turci de pe banca de rezerve, Berkay lovindu-l pe căpitanul Academiei Hagi cu un recipient de plastic, motiv pentru care a văzut cartonaşul roşu. Finalul s-a jucat pe contre, dar scorul a rămas neschimbat şi constănţenii sunt cu o mână pe trofeu. Mai mult, Academia Hagi s-a impus şi la penalty-uri, cu 9-8.

„Suntem foarte fericiţi că am câştigat două meciuri, chiar dacă Galatasaray ne-a pus mari probleme. Am ieşit cu capul sus şi sunt bucuros că am reuşit să marchez”, a spus atacantul Florinel Coman. „A fost o victorie muncită şi este important că jucătorii au arătat atitudine, concentrare şi agresivitate pozitivă pe teren”, a adăugat antrenorul Vasile Mănăilă.

Au jucat pentru Academia Hagi: Dur-Bozoancă - Vlădescu, Căpuşă, Ghiţă, L. Gheorghe - Trancă, Tudor (65 D. Dumitrescu) - Grecu (80 M. Ene), I. Hagi, Ciobanu (41 Onţel) - Cîrnaţ (41 Fl. Coman).

Rezultatele de ieri: Academia Hagi - Galatasaray Istanbul 2-1 (0-1), 9-8 la penalty-uri; Academia „Ferenc Puskas“ - Partizan Belgrad 2-0 (2-0), 2-4 la penalty-uri.

Astăzi este zi de pauză, iar mâine, în ultima zi a turneului, se vor disputa meciurile Academia Hagi - Partizan Belgrad (ora 16.00) şi Galatasaray Istanbul - Academia „Ferenc Puskas“ (ora 18.00), urmate de festivitatea de premiere.