Academia “Hagi”, în optimile de finală la “Mundialito”

AU CÂŞTIGAT GRUPA 24. Echipa de juniori E a Academiei “Gheorghe Hagi”, jucători născuţi în 1998 şi 1999, a câştigat şi ultima partidă din cadrul grupelor de la “Mundialito”, competiţie care se desfăşoară în aceste zile în Portugalia, în localitatea Vila Real de Santo Antonio. A fost 4-2 (2-0) pentru Academia “Hagi” în confruntarea cu Nacional Madeira (Portugalia), golurile echipei noastre fiind reuşite de Cârnaţ 2, Ianis Hagi şi Dumitrescu. Într-o perioadă când rezultatele în fotbalul românesc lipsesc cu desăvârşire la orice categorie de vârstă, puştii de la ţărmul mării au obţinut o performanţă extraordinară la cea mai importantă competiţie internaţională la nivel de copii şi juniori, ajunsă la ediţia a 17-a. Cu Nicolae Cârnaţ, autorul unui gol fabulos (mingea trimisă cu efect de la o jumătate de metru de linia de la colţul terenului a lovit bara laterală înainte de a intra în poartă), dar şi cu Ianis Hagi, Doru Dumitrescu, Dur-Bozoancă mai buni de la meci la meci, echipa constănţeană i-a uimit până şi pe antrenorii de la Benfica Lisabona. În aşa măsură, încât doi membri ai staff-ului tehnic au preferat să urmărească evoluţia puşilor români în detrimentul formaţiei lor care evolua pe terenul alăturat! În urma victoriei cu Madeira, Academia “Hagi” a câştigat Grupa 24 şi va juca în această seară, de la ora 20.45 (ora României) în optimile de finală ale competiţiei, împotriva echipei Aquafitness Setubal (Portugalia).

„Acum putem vorbi şi de cea mai mare performanţă a Academiei pe plan internaţional şi pot spune că am motive de mândrie. Ne-am făcut o bună carte de vizită câştigând această grupă şi calificându-ne în optimi, iar faptul că vom juca şi alte partide nu poate fi decât şi mai bine pentru că au copiii şi mai multă experienţă de câştigat pe plan mental. De acum încolo avem aceeaşi şansă ca şi celelalte formaţii. Am o satisfacţie enormă pentru că am terminat pe primul loc în cea mai echilibrată grupă. Sper ca mulţi dintre ei să aibă cel puţin drumul meu. Eu am apărut pentru prima dată într-un ziar la 11 ani, după Cupa Speranţelor. Ei apar la o competiţie de nivel superior şi mereu îşi vor aduce aminte de această întrecere. Cred că suntem Academia cea mai nou înfiinţată dintre toate formaţiile prezente în Portugalia, iar acest lucru nu face decât să ne mândrim şi mai mult”, a spus, la finalul meciului, Gheorghe Hagi. Antrenorul Marius Codescu a început meciul în următoarea formulă: Dur-Bozoancă, Manole, Căpuşă, Dumitrescu, Iani, Ianis Hagi, Cârnaţ. Au mai intrat: Eşanu, Trancă, Gheorghe şi Moldoveanu. Tot ieri, în celelalte partide din grupă s-au înregistrat rezultatele: E. de Futbol de Conil Cadiz - GDRC os Sandinenses Guimaraes 8-0, FC Sao Luiz Faro - Conil Cadiz 1-7, Juventus Torino - Guimaraes 6-1. Clasament final Grupa 24: 1. Academia “Hagi” 15p; 2. Conil Cadiz 13p (golaveraj: 25-9); 3. Juventus 13p (24-8); 4. Madeira 11p; 5. Sao Luiz 6p; 6. Guimaraes 3p, 7. Bondi United 0p (echipa australiănă nu s-a mai prezentat la competiţie).

HAGI, AMBASADORUL COMPETIŢIEI. Fostul căpitan al “Generaţiei de Aur”, Gheorghe Hagi, a primit din partea preşedintelului turneului “Mundialito”, Ricardo Godoy, o plachetă cu titlul de ambasador al competiţiei. „Hagi a fost unul dintre cei mai mari jucători ai lumii, iar această competiţie este onorată să îl aibă ca ambasador. Am fi putut alege din multe alte nume mari ale fotbalului, precum Eto’o, Sergio Conceicao, Futre, Pepe sau Cristiano Ronaldo, însă l-am preferat pe Hagi”, a declarat Godoy. „Este o plăcere să stau printre copii şi am primit cu bucurie acest titlu. Când vezi că încă eşti apreciat peste ani pentru ceea ce ai făcut, nu poate fi decât un sentiment plăcut. Cei mai importanţi ambasadori sunt aceşti copii, prin ceea ce fac şi ce arată la acest turneu la care participă formaţii din 38 de ţări”, a fost de părere Gică Hagi.