Academia Hagi, în grupă cu Real Madrid

Pentru al treilea an consecutiv, echipa de juniori B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită în acest sezon de Vasile Mănăilă, a fost invitată la puternicul turneu internaţional “Puskas-Suzuki Cup”, care se va desfăşura în perioada 29 martie - 1 aprilie. Desfăşurat an de an în memoria fostului mare jucător maghiar Ferenc Puskas, turneul reuneşte la start formaţiile la care a evoluat cel desemnat, în 1995, de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), drept cel mai mare golgheter din toate timpurile (84 de goluri marcate în 85 de selecţii la naţionala Ungariei şi 512 goluri înscrise în 528 de meciuri disputate în carieră). Alături de echipa gazdă, Academia Ferenc Puskas, mai participă Honved Budapesta (clubul la care a evoluat în Ungaria Ferenc Puskas), Real Madrid (clubul la care Ferenc Puskas a cunoscut gloria fotbalistică), Panathinaikos Atena (clubul la care Ferenc Puskas a cunoscut cele mai mari satisfacţii ca antrenor), Melbourne Football Institute şi Academia Hagi. Ieri a avut loc tragerea la sorţi, invitat de onoare fiind Gheorghe Hagi. Componenţa grupelor este următoarea - Grupa A: Academia Puskas, Academia Hagi, Real Madrid; Grupa B: Honved Budapesta, Melbourne Football Institute, Panathinaikos Atena.

Programul turneului - vineri, 29 martie, ora 15.00: Academia Puskas - Academia Hagi (ora 15.00), Honved Budapesta - Melbourne Football Institute (ora 17.15); sâmbătă, 30 martie: Honved Budapesta - Panathinaikos Atena (ora 15.00), Academia Puskas - Real Madrid (ora 17.15); duminică, 31 martie: Academia Hagi - Real Madrid (ora 15.00), Melbourne Football Institute - Panathinaikos Atena (ora 17.15); luni, 1 aprilie - ora 14.00, finala pentru locurile 5-6: loc 3 Gr. A - loc 3 Gr. B; ora 16.00 - finala mică: loc 2 Gr. A - loc 2 Gr. B; ora 18.00 - finala mare: loc 1 Gr. A - loc 1 Gr. B.