Academia Hagi, reprezentată cu succes la toate grupele de juniori

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” va încerca să reprezinte şi în acest an judeţul Constanţa în fazele finale ale Campionatului Naţional cu grupele de juniori A, B, C şi D. Şcoala de Fotbal patronată de Gheorghe Hagi este singura din ţară care a reuşit acest lucru în 2010 (toate echipele pe podium) şi 2012 şi poate repeta această performanţă şi în acest an. Şi dacă anul trecut s-au obţinut alte două titluri naţionale, prin echipele de juniori republicani A (antrenor Cristian Cămui) şi juniori D (antrenor Nicolae Roşca), în acest an rezultatele se doresc cel puţin egalate. În acest campionat, după încheierea sezonului regulat primele patru clasate la juniori A şi B merg în play-off, în urma căruia doar echipa de pe prima poziţie se va califica la turneul semifinal.

La juniori A, Constanţa este reprezentantă, din păcate, doar de Viitorul, echipă ce conduce cu autoritate clasamentul (în play-off mai participă Oţelul Galaţi, Rapid Bucureşti şi Juventus Bucureşti), având şase puncte mai mult faţă de Oţelul Galaţi. La juniori B, Viitorul ar mai putea fi detronată de pe primul loc doar de surpriza plăcută a acestei faze, FC Farul Constanţa (mai participă în play-off Oţelul Galaţi şi Steaua Bucureşti), echipă care se află momentan la patru lungimi în spate. La ambele categorii mai sunt de disputat cinci etape din play-off. Prima clasată la fiecare categorie va participa la faza semifinală, alături de alte şapte câştigătoare de turnee zonale. Formaţiile vor fi împărţite în două grupe de câte patru echipe, iar cele mai bune îşi vor disputa finala CN.

La juniori C, Constanţa va fi reprezentată la fazele zonale ale CN de primele două clasate în turneul regional, FC Viitorul şi ACSSF Farul 2010, în timp ce la juniori D sunt calificate Academia Hagi şi ACSSF Farul 2010. La ambele categorii se mai dispută o singură etapă, dar nu mai pot interveni modificări indiferent de rezultatele înregistrate.

„Avantajul este că la noi se investeşte în grupele de copii şi juniori mai mult decât toţi ceilalţi la un loc. Muncim cu ei de la o vârstă foarte mică până la 17-18 ani. Nu este uşor să te transformi în mamă, tată, casă, şcoală, educator, învăţător, instructor sportiv. Toate acestea le facem pentru aproximativ 60 de copii la toate categoriile, care sunt internişti cu masă, casă, alimentaţie, absolut tot. Dintre cei 300 de copii pe care îi avem la toate categoriile, sunt excepţii cei de 10-11 ani care stau la noi, iar pentru cei de la 12 ani în sus avem servicii complete. Sunt şi jucători preluaţi care vin în stagii de pregătire de două săptămâni în vacanţă, joacă apoi la echipele de unde i-am împrumutat şi de la o anumită vârstă vin la noi, unde beneficiază de absolut toate condiţiile de cazare, masă şi şcoală. De la 12 ani nu mai percepem taxe, chiar le dăm burse şcolare celor care merită. Pentru acest lucru trebuie să aibă note bune la şcoală şi să nu aibă probleme de indisciplină”, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. De menţionat că în acest sezon Academia Hagi (antrenor Ionuţ Mihu) a obţinut deja un loc 3 la Memorialul “Gheorghe Ola” (campionat naţional pentru copii născuţi după 1 ianuarie 2003), după 1-0, în finala mică, cu CFR Cluj.