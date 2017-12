Academia Hagi şi-a premiat juniorii

Devenită în scurt timp cel mai important centru de copii şi juniori din România, Academie de Fotbal “Gheorghe Hagi” îi răsplăteşte la finele fiecărui an pe cei mai tineri dintre jucători. Ieri, la hotelul la care aceştia sunt cazaţi, preşedintele Paul Peniu le-a înmânat micuţilor câte o pungă cu cadouri oferite de unul dintre sponsorii Academiei Hagi. Au fost răsplătiţi pentru realizările din 2012 toate grupele de copii născuţi între 1998 şi 2006 (aproximativ 280 de copii). „Ca în fiecare an, datorită faptului că au fost cuminţi şi au avut rezultate bune, îi răsplătim. Am primit şi evaluarea lor şcolară, avem copii buni şi la învăţătură şi este un lucru de semnalat. Noi ne-am gândit să le facem o bucurie, un mic cadou de sărbători. Să aibă o vacanţă frumoasă. Apoi ne aşteaptă un alt an care sperăm să fie la fel de fructuos ca cei de până acum. Avem dorinţe multe pentru 2013, lista este pusă deoparte şi ne rugăm să se îndeplinească visele. Obiectivul major este la echipa de seniori, unde sperăm să rezistăm în Liga 1. Va fi o luptă grea, dar sperăm să ducem cu bine această luptă şi să ieşim învingători”, a declarat Paul Peniu, care a avut un mesaj şi pentru toţi constănţenii. „La mulţi ani tuturor. Să avem o viaţă mai liniştită, pentru că în galopul acesta, cu o viaţă trepidantă, este nevoie şi de linişte pentru a te gândi şi la familie şi la bucuriile vieţii“.