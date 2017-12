Academia Hagi trimite 17 jucători la loturile naţionale

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“ continuă să fie principalul furnizor de jucători pentru loturile naţionale de juniori ale României. Cele trei titluri naţionale de juniori cucerite în 2013 i-au determinat pe selecţionerii loturilor reprezentative să-şi îndrepte şi mai mult atenţia către jucătorii constănţeni, la următoarele acţiuni fiind convocaţi numai puţin de 17 jucători. La Under 19 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995), selecţionerul Ionel Augustin i-a convocat pe Robert Hodorogea, Bogdan Vasile, Alexandru Târnovan, Ionuţ Mitriţă, Ionuţ Vînă şi Mihai Bălaşa - ultimii doi transferaţi în această săptămână la AS Roma - pentru cele două teste pe care România U19 le va susţine împotriva echipei similare a Danemarcei (13 şi 15 august). Naţionala pregătită de Ionel Augustin va demara în toamnă campania de calificare la turneul final al Campionatului European, ce va fi găzduit de Ungaria în vara anului 2014. Noul selecţioner al reprezentativei under 18 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996), Liţă Dumitru, a selecţionat patru jucători de la Academia Hagi, Cătălin Căbuz, Răzvan Marin, Cătălin Torişte şi George Tudoran. Pe 13 şi 15 august România U18 va susţine două meciuri amicale cu Moldova U18 (ambele la Galaţi), iar în intervalul 16-25 august, echipa lui Liţă Dumitru va participa la un turneu internaţional în Cehia. Alte şapte convocări au venit pentru lotul under 17 al României (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997). Noul selecţioner Bogdan Stelea i-a convocat pe Arpad Tordai, Victor Rogoza, Cristian Manea, Dragoş Nedelcu, Dan Panait, Alexandru Cicâldău şi Alexandru Stoica pentru întâlnirile amicale, din 8 şi 10 august, contra echipei similare a Republicii Moldova. România U17 va demara în toamnă campania de calificare la turneul final al Campionatului European, ce va fi găzduit de Malta, în vara anului 2014.