Academia Hagi va reprezenta România în Maroc

Ieri, pe terenurile Academiei „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, s-a încheiat turneul final al celei de-a șasea ediții a Cupei „Hagi Danone”, cea mai importantă competiție de fotbal din România pentru copiii cu vârsta între 10 și 12 ani. Victoria le-a revenit puștilor de la Academia Hagi, care vor reprezenta România la Danone Nations Cup din Maroc, unde se vor lupta pentru trofeul suprem, alături de alte 31 de echipe din întreaga lume. Puștii antrenați de Ionuţ Mihu și Marius Codescu au încheiat pe primul loc în Grupa A, acumulând 10 puncte, după ce au obținut trei victorii - 3-1 (goluri Tănasă 2 și Tudori) cu Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj Napoca, 1-0 (Tănasă) cu Școala Gimnazială „Elena Farago” Craiova, 1-0 cu Viitorul Oradea (Rotar) -, un egal, 0-0 cu Kinder Tg. Mureş (3-5, după executarea loviturilor de la 7m), și un eșec, 0-2 cu LPS Timișoara. Ieri dimineață, în semifinală, constănțenii au zdrobit-o pe Steaua cu 4-1 (G. Dragomir 2, Dănuleasa, Tudori), iar după-amiază au jucat finala mare, impunându-se clar în duelul cu cealaltă reprezentantă a cluburilor mari din Capitală, Dinamo București, cu scorul de 5-0 (G. Dragomir 3, Rotar, Tudori). La final, organizatorii au oferit câteva premii speciale: cel mai bun portar - Stefan Linzmayer (Dinamo), golgheter - George Dragomir (Academia Hagi, 5 goluri), cel mai tehnic jucător - David Dincă (Steaua), cel mai bun jucător - Răzvan Tănasă (Academia Hagi). „Ne obișnuim cu succese, cu titluri de campioni și asta este bine. Copiii au meritat pentru că au jucat bine”, a spus Gică Hagi, care a oficiat festivitatea de premiere. „Sunt foarte fericit că am putut ajuta echipa și vreau să depășim recordul de anul trecut, când am terminat pe locul 6 la Danone Nations Cup”, a explicat Răzvan Tănasă. „Am știut când să pasăm, când să ținem de minge și am fost la toate capitolele peste ei”, a completat George Dragomir.

La obținerea acestor rezultate a contribuit următorul lot de jucători: Ionuţ Stănescu, Cosmin Trandafir - portari; Sascha Agiveli, Darius Ciolacu, George Dănuleasa, George Dragomir, Răzvan Puiu, Leonard Rotar, Răzvan Suciu, Răzvan Tănasă, Ionuţ Tudori, Ianis Vrişcu - jucători de câmp.