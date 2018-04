Academia Română are un nou preşedinte!

Academia Română a găzduit, astăzi, joi, 5 aprilie 2018, alegerile pentru preşedinte. Bogdan Simionescu (în prezent vicepreședinte al forului), istoricul Ioan Aurel Pop şi Victor Voicu (actual secretar general) au candidat pentru râvnita onoare. Pop a fost ales de Adunarea Generală a Academiei Române, cu 86 de voturi. Contracandidatul său din al doilea tur - Victor Voicu - a obţinut 56 de voturi.

Menţionăm că alegerile pentru preşedinte au avut loc joi, 5 aprilie, în Adunarea Generală, conform Statutului Academiei, care prevede că scrutinul are loc din patru în patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie. Candidaţii au avut la dispoziţie 10 minute pentru a-şi expune planul managerial în faţa Adunării Generale. Conform Statului Academiei Române, Adunarea Generală este constituită dacă se asigură cvorumul de jumătate plus unul dintre membrii activi - titulari, corespondenţi şi de onoare. În prezent, Academia Română are 202 de membri activi. Preşedintele este ales fie cu două treimi din voturi în primul tur de scrutin, fie prin majoritate simplă în al doilea. Preşedintele ales îşi preia funcţia după 15 zile de la data alegerii. Pe data de 20 aprilie vor avea loc alegerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi (patru) şi de secretar general.