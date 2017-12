Acces gratuit la patinoar pentru mii de elevi

Consiliul Judeţean Constanţa a dat startul celei de-a treia ediţii a Programului „Învăţăm să patinăm”. Acţiunea este destinată elevilor din clasele I-VIII din judeţul Constanţa şi scopul ei este de a asigura copiilor din toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Constanţa acces liber la cele două patinoare din oraş. Primele două zile au fost destinate unui număr de 750 de elevi din şase localităţi din judeţ. CJC estimează că aprox. 15.000 de elevi vor participa la actuala ediţie a programului.

EDIŢIA A TREIA Primele două zile ale noii ediţii a programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm” au fost prilej de bucurie pentru aprox. 750 de elevi de la unităţile de învăţământ din Deleni, Cumpăna, Dumbrăveni, Topraisar, Negru Vodă şi Eforie. Bucuria copiilor a fost cu atât mai mare cu cât vremea a fost perfectă pentru câteva ore de patinaj în aer liber. Cei mai mulţi elevi din judeţ aşteptau cu sufletul la gură să participe la programul CJC, unii sunt deja experţi pentru că au avut ocazia să vină şi în anii trecuţi, dar alţii au testat gheaţa pentru prima dată. „Încă n-am căzut, dar nu se ştie niciodată. Eu sper să nu cad. E a doua oară când vin la patinoar şi îmi place mult. Sper să mai vin”, a declarat Rodica Filimon, elevă în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic Negru Vodă. Ea a venit la patinoar alături şi de sora ei mai mică, Ioana Adelina, elevă în clasa a VI-a la aceeaşi unitate de învăţământ. „Eu am venit pentru prima dată la patinoar. M-a ţinut de mână sora mea şi am reuşit să-mi menţin echilibrul. Mi-ar plăcea să mai vin”, a spus Ioana.

DOUĂ GAZDE PENTRU ELEVI Cele două patinoare din Constanţa vor găzdui până în februarie anul viitor cea de-a treia ediţie a acţiunii \"Învăţăm să patinăm\", iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa. Programul este adresat elevilor din clasele I-VIII din judeţul Constanţa şi scopul lui este de a asigura copiilor din toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Constanţa acces liber la cele două patinoare din oraş. „Calendarul pentru desfăşurarea programului ia în calcul programul şcolar şi vacanţele copiilor. Următoarea întâlnire cu gheaţa a copiilor din mediul rural este pe 27 decembrie, după sărbătoarea Crăciunului, programul urmând să se desfăşoare pe perioada vacanţei până pe 30 decembrie şi apoi să fie reluat la începutul anului. Vom proceda ca la ediţiile precedente şi vom derula programul în zilele de weekend şi vacanţe astfel încât orele de curs să nu fie afectate”, a declarat coordonatorul programului CJC, Edi Bădilă. În cadrul programului, CJC oferă accesul gratuit şi echipamentul necesar pentru intrarea la Patinoarul Arenele Tomis şi la cel de la Palatul Copiilor, din str. Soveja, precum şi un sandwich şi o băutură răcoritoare. Activităţile pentru elevi se vor desfăşura în două serii, în intervalele orare 10.00 -11.30, 12.30 -14.00, fiind programaţi câte 250 de copii pe serie. Numărul total de participanţi este estimat la aprox. 15.000 de elevi.