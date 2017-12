Acces în toate posturile din armată pentru femeile din SUA

Armata americană oferă femeilor acces în toate posturile de luptă, în cadrul unei politici în acest sens, a anunţat secretarul american al Apărării, Ashton Carter, joi, în pofida unor obiecţii din partea Corpului Puşcaşilor Marini (US Marine Corps). Femeile vor putea astfel să servească în aproximativ 220.000 de posturi în care nu aveau acces, inclusiv în cadrul infanteriei, blindatelor, trupelor de recunoaştere şi operaţiunilor speciale, a declarat secretarul american. Carter a luat decizia de a acorda femeilor acces în toate posturile în urma recomandărilor Forţelor terestre (US Army), Marinei (US Navy), Forţelor aeriene (US Air Force) şi Puşcaşilor marini, după un proces de revizuire de mai mulţi ani. Doar puşcaşii au cerut să poată exclude în continuare femeile din unele posturi. ”Ele vor putea conduce tancuri, să lanseze mortiere şi să conducă infanterişti în luptă. Vor putea servi în cadrul Army Rangers, Beretelor Verzi (Green Berets), Navy Seals, Infanteriei Corpului Puşcaşilor Marini, ca paraşutiste în cadrul Forţelor aeriene şi în orice alte posturi în care anterior aveau acces doar bărbaţii”, a insistat șeful Pentagonului.

Preşedintele Barack Obama a salutat ”alt pas istoric”. ”În calitate de comandant suprem, ştiu că lucrurile se schimbă, iar la fel ca altele, anterior, acest lucru va face armata noastră şi mai puternică. Forţele noastre armate vor beneficia de şi mai multe talente”, a adăugat Obama. ”Decizia reflectă nevoia de a atrage talente din rândul întregii populaţii, pentru a servi cel mai bine nevoile unei armate moderne”, a subliniat şeful Pentagonului. Femeile au participat deja la misiuni de luptă în cadrul războaielor americane din Irak şi Afganistan, însă au continuat să fie excluse din anumite posturi, etichetate drept roluri de luptă. Armata are la dispoziţie 30 de zile să ofere acces la toate posturile şi să întocmească planuri în vederea includerii femeilor. Carter s-a declarat încrezător în faptul că această politică poate fi implementată cu succes şi că fiecare membru al armatei va fi evaluat în funcţie de merite, nu în funcţie de gen. Nicio cotă nu va fi impusă după care femeile să servească în anumite roluri sau unităţi, a anunţat el.

”Este o decizie capitală în istoria armatei noastre şi va asigura ca forţele noastre armate să rămână cele mai puternice şi capabile, deoarece toţi membrii serviciilor armate, indiferent de gen, vor putea să concureze pentru toate posturile de luptă în 2016”, a declarat Judy Patterson, şefa Service Women's Action Network. Alţii, însă, au fost mai precauţi, ca preşedinţii republicani ai Comisiilor pentru Apărare din cadrul Camerei Reprezentanţilor şi Senatului, care au promis să revizuiască decizia. ”Decizia secretarului Carter de a oferi femeilor acces la posturi de luptă va avea un impact indirect asupra membrilor serviciului şi capabilităţilor de luptă ale armatei”, au apreciat, într-un comunicat comun, senatorul John McCain şi reprezentantul Mac Thornberry. Pentagonul a anunţat în 2013 că va oferi femeilor acces în posturi de luptă, iar US Army, UF Navy, US Air Force şi US Marine Corps au prezentat planuri în vederea unor deschideri în infanterie, blindate şi operaţiuni speciale până în 2016. Armata a oferit acces femeilor, în mod treptat, în numeroase posturi, inclusiv pe submarine aparţinând Marinei şi în unităţi ale Forţelor terestre. Între timp, armata a studiat și cum să le ofere acces în unităţi de luptă de elită - precum Army Rangers şi Navy Seals - şi a analizat dacă femeile să fie excluse în continuare din unele posturi.

