Acces la pachetul social fără... şpagă!

Pachetul de servicii medicale de bază, care se va numi, probabil, pachet social, va intra în dezbatere în curând, la el urmând să aibă acces toată lumea, dar numai atunci când are nevoie, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. „2013 va fi anul şi altor mari schimbări (după desfiinţarea caselor de asigurări de sănătate şi a direcţiilor de sănătate publică judeţene - n.r.). Este anul în care vom introduce ceea ce nu s-a făcut de 65 de ani în România, aşa, sincer, pe faţă, cum se spune, vom introduce pachetul de servicii medicale de bază. Acel pachet pe care îl vom numi, probabil, simplu, social, la care toată lumea să aibă acces, dar să aibă acces atunci când are nevoie. Chiar dacă va fi mai mic decât ne aşteptăm, vom şti că pe acela îl avem şi că avem acces la el fără şpagă, fără programare, fără a face nu ştiu câte artificii ca să obţinem acel serviciu medical”, a spus ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, la Forumul Naţional al Asociaţiilor de Pacienţi. Nicolăescu a precizat că, pe lângă pachetul social de servicii medicale, va mai fi un pachet de servicii medicale private. „Vrem, concomitent cu acel pachet, să introducem pachetul de servicii medicale din asigurări private, un pachet care să fie suplimentar şi pentru care suntem în discuţii cu Ministerul Finanţelor, astfel ca o parte din poliţele de asigurare să devină deductibile. Adică, dacă avem de plătit într-un an 1.000 de euro impozit pe venit, 500 de euro se deduc şi vi se repartizează dvs. pentru poliţa de asigurare pentru asigurări private. Cu alte cuvinte, o să vă coste foarte puţin asigurarea privată”, le-a explicat pacienţilor ministrul Sănătăţii. El a subliniat, însă, că aceste măsuri trebuie corelate şi cu alte măsuri economice. „Sigur că aceste măsuri sunt corelate şi cu altele economice, cu reducerea contribuţiei de asigurări sociale care să mişte economia, să facem locuri de muncă, să facem mediul de afaceri românesc mai atractiv, să creştem impozitele şi taxele care vin la buget. Este un mecanism complex care nu se referă numai la sănătate, ci la întreaga societate românească. Dar o societate, dacă nu are bani, nu poate face politici publice normale, ca să nu spun mai mult, pentru cetăţeni”, a mai spus ministrul Eugen Nicolăescu.