Accesul navelor neanunţate în Portul Constanţa, blocat

Accesul oricărei nave în Portul Constanţa este blocat în cazul în care aceasta va sosi neanunţată. Directorul general al Autorităţii Navale Române (ANR), Valentin Şerbănescu, a declarat că unul dintre reprezentanţii legali ai navelor (armatorul, căptinanul sau agentul – n.r.) are obligaţia să anunţe, cu 24 de ore înainte, ora la care aceasta va acosta în Portul Constanţa. “Este o măsură de siguranţă care se aplică în toate porturile maritime din lume. În plus, căpitanul are obligaţia să anunţe dacă pe navă există o încărcătură de mărfuri sau de deşeuri periculoase”, a declarat Şerbănescu. El a adăugat că această măsură se impune pentru asigurarea securităţii navei şi a portului în care aceasta acostează. “În acelaşi timp, ANR trebuie informată în legătură cu ultimul port în care a acostat nava care urmează să ajungă în Portul Constanţa”, a adăugat directorul general al ANR. El susţine că autorităţile portuare trebuie să ştie dacă navele care acostează la Constanţa au trecut, în prealabil, printr-un port dintr-o ţară în care au fost înregistrate acte de terorism pentru a stabili dacă se impune luarea unor măsuri de securitate suplimentare.