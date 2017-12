Accident auto mortal pentru Joey Covington

Fostul toboşar al trupei de rock psihedelic Jefferson Airplane, Joey Covington, de 67 de ani, a murit în urma unui accident de automobil produs în California. Muzicianul, care locuia în oraşul californian Palm Springs, se afla singur în maşină, marţi, atunci când a pierdut controlul automobilului şi s-a izbit de un zid, au anunţat reprezentanţii serviciilor medico-legale din regiunea Riverside. Soţia sa crede că accidentul ar fi fost cauzat de un stop cardiac sau de un accident vascular cerebral.

Grupul Jefferson Airplane a fost înfiinţat în vara anului 1965, la San Francisco, de cântăreţul Marty Balin. Acest grup a fost precursorul rockului psihedelic, apărut sub influenţa unor droguri precum LSD. Din 1969 până în 1972, grupul a fost condus de solista Grace Slick. Printre cele mai cunoscute piese lansate de formaţia americană se află ”White Rabbit” şi mai ales ”Somebody to Love”, de pe albumul ”Surrealistic Pillow”. Jefferson Airplane a cântat la festivalurile Woodstock şi Altamont în 1969. Joey Covington s-a alăturat apoi grupului blues-rock Hot Tuna pe care l-a înfiinţat cu doi foşti membri din Jefferson Airplaine, chitaristul Jorma Kaukonen şi basistul Jack Cassady. Ulterior, Joey Covington a urmat o carieră solo şi a cântat alături de San Francisco All Stars, în anii \'80 şi \'90 şi a continuat să susţină concerte în mici săli din apropiere de Palm Springs.