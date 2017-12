Accident cu trei victime în Constanța! Un microbuz a fost implicat!

20:01:31 / 26 Februarie 2016

GSM

Ce mai asteptati dl primar? Microbuzele GSM nu sant facute pt transport pers in oras cta..vreti victime ...oamenii care circula cu GSM isi pun viata in pericol .La cel mai mic accident .Autobuzele RATC pe lang ca au soferi profesionisti sant foarte sigure in caz de accident..Au mai multe usi pt evacuare si caroserie fabricata pt a proteja calatorii pe care GSM nu le are..OPRITI MACELUL..pana no fi prea tarziu(GSM)