Accident cumplit! Mai mulţi morţi în urma unui impact teribil!

Un cumplit accident de circulație a avut loc duminică seara, în jurul orei 20.20, în apropiere de localitatea constănțeană Mihai Viteazul, la trecerea de cale ferată.

Mai multe echipaje SMURD și de la Ambulanță se îndreaptă spre fața locului.

Din primele informații, opt persoane sunt încarcerate, trei morți și cinci răniți.

Se pare că două autoturisme ar fi implicate în cumplitul accident.

Vom reveni cu amănunte.

UPDATE:

Spre locul producerii accidentului, se deplasează patru autospeciale de pompieri, un echipaj ATPVM, unul de la Descarcerare și două de stingere cu modul de descarcerare.

S-a anunțat că mai vine în sprijin un echipaj Descarcerare de la Tulcea.

UPDATE 1:

S-a activat PLANUL ROȘU de intervenție.

UPDATE 2:

CE ÎNSEAMNĂ PLANUL ROŞU DE INTERVENŢIE:

Instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unor accidente colective, calamităţi şi dezastre şi în aplicarea Planului Roşu de intervenţie sunt:

a) instituţii implicate în aplicarea Planului Roşu de intervenţie la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti:

- Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă/serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.);

- instituţiile prefectului;

- componentele locale ale structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice;

- spitalele de urgenţă judeţene/ale municipiului Bucureşti şi serviciile publice de ambulanţă judeţene (S.A.J.)/Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (S.A.B.IF.);

UPDATE 3:

Potrivit autorităţilor, Planul Roşu s-a activat la ora 20.15, la 6 minute după primirea apelurilor prin serviciul 112.

Din informaţiile pe care le avem, se pare că trei persoane au murit pe loc iar alte 5 sunt grav rănite. Vorbim despre un real carnagiu.

Există şi o a treia maşină implicată în accident, însă aceasta este avariată uşor.

UPDATE 4:

Toate cele trei victime decedate se aflau în maşina marca Chevrolet. A patra persoană din acest autoturism este la spital în stare gravă. În cealaltă maşină, marca BMW, se aflau patru pasageri care au fost transportaţi la spital. Din primele informaţii, se pare că şoferul autoturismului Chevrolet ar fi provocat accidentul.

UPDATE 5:

Traficul este blocat în zonă, iar cozile de maşini se întind pe kilometri întregi. Va rămâne aşa până ce poliţiştii vor termina ancheta la faţa locului. În acelaşi timp, vor fi ridicate cadavrele de pe şosea, dar şi resturile autoturismelor implicate în accident şi care au fost distruse în totalitate.

UPDATE 6:

În autoturismul Chevrolet se afla o familie. La faţa locului au murit șoferița, nepoata acesteia şi tatăl șoferiței. Mama acesteia a fost transportată în stare gravă la spital.

UPDATE 7:

Medicii prezintă bilanţul tragediei:

La accident au fost 8 victime:

-bărbat 67 ani, decedat

-femeie 42 ani, decedată

-femeie 19 ani, decedată

-femeie 62 ani cu traumatism abdominal, cranian, fractură femur

-femeie 17 ani, traumatism cranian, abdominal

-bărbat 48 ani, traumatism membru inferior, cranian

-bărbat 17 ani, traumatism cranian şi membru inferior.

UPDATE 8:

FILMUL TERIBILULUI ACCIDENT!

Conform poliţiştilor de la Rutieră, accidentul s-a produs din cauza unei depăşiri neregulamentare în care s-a angajat conducătoarea auto din Chevrolet. Această maşină se deplasa pe Drumul Naţional 22 din direcția Tulcea către Constanța. Femeia, în vârstă de 42 de ani, s-a angajat în depășirea unui alt autoturism marca Opel după care a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu automobilul marca BMW care se deplasa pe sensul de mers Constanța - Tulcea.

UPDATE 9:

La o oră după producerea accidentului, un bărbat care îi cunoaşte pe cei care se aflau în BMW a venit la faţa locului.

“Sunt rudă prin alianţă cu cei din maşina marca BMW. Am văzut ştirea pe Facebook şi am venit într-un suflet aici. Am recunoscut din poze maşina. Am fost s-o luăm personal de la Sibiu acum o lună. Bine că ei sunt bine, am vorbit cu medicii şi am înţeles că toţi cei din această maşină au scăpat cu viaţă. Nu este un autoturism nou dar era într-o stare excelentă şi aşa au fost apăraţi, cred. Sunt răniţi, dar sunt bine” ne-a declarat bărbatul.

UPDATE 10:

Aşa cum spuneam mai sus, maşina marca Chevrolet a depăşit un Opel şi a intrat apoi într-o coliziune violentă cu BMW-ul. Şoferul din Opel spune că totul s-a produs practic într-o fracţiune de secundă.

“Am fost depăşit de acea maşină care a intrat apoi în coliziune frontală cum BMW-ul. Şi autoturismul meu a fost avariat însă pagubele sunt mici” a declarat şoferul.

UPDATE 11:

O femeie care a fost martoră la teribila scenă spune că îi este din acest moment frică să mai pornească în trafic la volanul proprie maşini.

“Am rămas profund marcată. Tu ca şofer poţi să mori nevinovat din cauza altora. Nu pot să cred ce mi-a fost dat să văd aici, este groaznic. Nu se poate aşa ceva” a spus femeia.

UPDATE 12:

ANCHETA SERVICIULUI RUTIER! DATE OFICIALE!

În data de 12.06.2016, în jurul orelor 20.15, C.M.M (femeie, 42 ani, Constanta) a condus autoturismul marca Chevrolet Kallos, pe DN22, dinspre Tulcea către Constanţa. Ajungând la km 245+940, a efectuat manevra de depăşire neregulamentară încălcând marcajul simplu continuu şi a intrat în coliziune frontală cu autoturismul marca BMW, condus de către D.E.O, (barbat, 48 ani, Babadag) care circula regulamentar din sens opus.

În urma impactului celor două vehicule a fost avariat şi autoturismul depăşit, marca Opel Zafira, condus de S.E. (barbat, 33 ani, Tulcea), dinspre Tulcea către Constanţa.

Accidentul s-a soldat cu:

- decesul conducătoarei auto C.M.M, respectiv C.M. (barbat, 67 ani, Constanța) şi O.A. D.(femeie, 18 ani, Constanța), ambii pasageri în auto Chevrolet

- vătămarea corporală gravă a conducătorului auto D.E.O. şi a C.M. (femeie, 63 ani, Constanța), pasager în auto Chevrolet - vătămarea corporală uşoară a D.E, D.G. A. (barbat 17 ani, Babadag), O.E.(femeie,18 ani, Babadag),toţi pasgeri în auto BMW.