Accident cumplit! Mașină făcută praf, după ce s-a lovit într-un cap de pod

Cinci persoane au fost transportate la spital, sâmbătă dimineaţă, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod, în comuna Aluniş, din judeţul Prahova. Şoferul nu avea permis. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Prahova, Florin Chivu, victimele au multiple traumatisme. „Sunt conştiente. Un bărbat de 20 de ani are traumatism abdominal, o femeie de 33 de ani are fractura femur stang, o alta de 46 ani are traumatism torace şi suspiciune fracturi costale, un bărbat de 72 ani are traumatism facial şi membru inferior şi un bărbat de 25 de ani are traumatisme cranian şi abdominal”, a declarat Chivu. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat că, în urma primelor cercetări, şoferul nu are permis de conducere, astfel că i s-a întocmit dosar penal.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul rutier.

Sursă: Mediafax