Accident de muncă în port

Un bărbat de 46 de ani, din Constanţa, a ajuns la spital ieri după-amiază, după ce a fost victima unui accident de muncă produs în dana 1 a Portului Constanţa. Victima, Constantin Iordan, lucrează ca sudor pentru firma SC Plus Nav şi efectua lucrări în magazia navei Sanmarina, aflată la cheu. Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că muncitorul tăia o platformă cu autogenul, iar la un moment dat, o bucată din aceasta s-a desprins şi i-a căzut pe piciorul stâng. Bărbatul a început să ţipe după ajutor, iar colegii au anunţat autorităţile. La locul accidentului au ajuns un echipaj SMURD, dar şi un echipaj de Descarcerare. „Am reuşit să scoatem victima din magazia navei. Este în stare bună şi am predat-o colegilor de la ambulanţă. La această solicitare am intervenit cu ajutorul unei macarale şi cu targa noastră din dotare”, a declarat plt. adj. Bogdan Oprica, din cadrul echipajului de Descarcerare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Poliţiştii, dar şi reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa ajunşi la locul accidentului au demarat o anchetă în acest caz. „Din primele cercetări am constatat că muncitorul desfăşura anumite activităţi la această navă, probabil tăiere de ansamble sau subansamble ale navei. După ce vom intervieva câţiva martori vom putea stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. De asemenea, am stabilit că, în momentul accidentului, victima purta echipamentul de protecţie şi a fost dezechipată de către cadrele medicale deoarece avea traumatisme la membrele inferioare”, a declarat Gabriel Olteanu, inspector din cadrul ITM Constanţa.