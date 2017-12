Accident de muncă mortal

Un tânăr de 26 de ani şi-a pierdut viaţa la sfârşitul săptămânii trecute, într-un accident de muncă petrecut în incinta Şantierului Daewoo Mangalia. Victima, Lucian Cabeson, din Mangalia, era angajată la Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) ca lăcătuş mecanic, de aproape cinci ani. Colegii lui Lucian Cabeson spun că sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 09.30, în timp ce acesta efectua reparaţii la o tubulatură, cârligul de la o macara care era utilizată de un alt angajat s-a desprins şi a căzut pe tânăr. „Noi am auzit bubuitura şi ne-am speriat. Apoi am observat că un cârlig de aproape o tonă şi jumătate îl accidentase pe colegul nostru. Se afla într-o stare destul de gravă, pentru că, în momentul impactului cu cârligul, i-au sărit dinţii din gură. Lucian a încercat totuşi să ceară ajutor, mormăia câte ceva, însă când un alt coleg i-a spus să stea liniştit şi să nu se mişte că are piciorul strivit, cred că s-a speriat şi a leşinat”. La adresa respectivă a ajuns un echipaj al ambulanţei, care a transportat victima la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Totodată, o echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa a ajuns în scurt timp şi a demarat o anchetă. „Din primele cercetări se pare că macaraua a fost cumpărată în urmă cu doi ani, iar autorizaţia de funcţionare a fost dată de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR). Scadenţa reviziei era la sfârşitul lunii iulie, deci această macara se afla încă în termen de funcţionare. În cursul zilei de mâine (n.r. - luni), o echipă din cadrul ISCIR va efectua o expertiză tehnică pentru a putea stabili cauzele exacte ale producerii acestui incident, respectiv cauzele pentru care cârligul s-a rupt”, a declarat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Marian Becheanu. Lucian Cabeson a murit pe patul de spital după aproape cinci ore de la producerea accidentului.