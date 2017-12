Accident de navigaţie în Portul Constanţa

Remorcherul românesc „Zimbrul 3” s-a ciocnit, la sfîrşitul săptămînii trecute, de o navă portcontainer, sub pavilion Insulele Marshall, pe care o tracta pentru efectuarea manevrei de acostare. Evenimentul s-a produs în drum spre dana 51 a Portului Constanţa Nord, în perioada pentru care Căpitănia Portului transmisese aviz de furtună tuturor navelor aflate la cheu sau în radă. Nava „Chesapeake Bay Bridge” are peste 260 metri lungime, iar pentru acostarea ei, mai ales că marea era agitată, s-a intervenit cu patru remorchere: Zimbrul 3, Zimbrul 4, Galaţi 6 şi Galaţi 7, toate aparţinînd societăţii Coremar SA. În timpul efectuării manevrei, remorcherul „Zimbrul 3” care se afla în partea din spate a portcontainerului, din cauza vîntului şi a curentului produs de elicea acestuia, s-a lovit de navă. Potrivit reprezentanţilor Căpităniei Zonale Constanţa, în urma coliziunii, portcontainerul s-a ales doar cu cîteva zgîrieturi, iar remorcherul are bordul tribord avariat pe o lungime de aprox. şase metri şi un stîlp de susţinere desprins din puntea principală. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime omeneşti, iar niciuna dintre nave nu prezintă pericol privind siguranţa navigaţiei.