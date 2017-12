Accident GRAV : Poliția a oprit circulația

presa Accident grav cu mai multe victime! Trei persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Clinic de Urgență Sibiu în urma unui accident grav produs sâmbătă dimineața pe autostrada Sibiu – Deva, la iesire din tunel, judetul Sibiu, scrielocală.

In urma accidentului in care au fost implicate o masina si un TIR, circulația pe A1 pe sensul către Sibiu, a fost blocată.

O persoană se afla încarcerată iar alte două ranite, in afara autoturismului. Victimele au fost transportate la spital constiente, insa cu politraumatisme”, a precizat Ramona Nistor, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

In mașina grav avariata , inmatriculata in Timiș, se aflau doi barbati si o adolescentă in varsta de 14 ani, conform informatiilor furnizate de polițiștii de la Rutieră.