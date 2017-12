Accident grav, cu nouă persoane rănite, la ieșirea din Constanța!

07:31:42 / 18 Mai 2017

Cât mai durează?

săptămânal mor sau rămân cu sechele din cauza nepăsării...vine vara,mulți ratează ieșirea pe autostrada,frânează,după care merg încet si întoarce unde crede el ca are loc! Se taie Linia continua de la vaporaș (inclusiv tiruri) la azet la dezmembrări...câți trebuie sa moara ca autoritățile sa pună separatoare??? Chiar nu este nici o statistica cu accidentele pe acest sector de drum? Chiar nu se gândește nimeni ca nu este întreruptă linia pana la prima bariera in valu? Dacă un tir ratează ieșirea pe autostrada unde naiba sa întoarcă legal? La prima bariera in valu nu are cum clar! Nu are loc! Singurul loc unde poate întoarce este înainte de pădure! Dar este ilegal si f riscant! Si dacă comparam cu un alt sector de drum de data asta cu separatoare,Cța-ovidiu sens tomis+-sens intrare ovidiu=o distanță mult mai scurta cu separatoare din sens in sens! Unde este logica autorităților????