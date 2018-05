17:28:13 / 04 Mai 2018

@Ion

Nu cunosc medicina, asa cum marea majoritate a cititorilor acestui articol nu cunosc ... dar cat ma duce pe mine capul, cand spui ca un pacient este in stare critica te gandesti ca viata ii atarna de un fir de ata, iar niste fracturi, mai grave sau mai putin grave sunt, totusi, niste fracturi ... asta este tot, am comentat strict pe marginea informatiilor care ne-au fost oferite de catre autorul articolului iar ideea acestui comentariu este faptul ca de multe ori se exagereaza in prezentarea unor stiri, sunt transformate in evenimente senzationale, catastrofale, cataclismice, finalitatea fiind, evident, rating-ul ... cam atat, o zi frumoasa va doresc si d-voastra.