Accident grav la Poarta Albă! O mașină de gunoi s-a răsturnat și a luat foc!

17:39:41 / 28 Martie 2017

Accident jalnic

Am citit informatia care nu relateaza nimic precis , ca dealtfel orice articol reprezinta o minciuna de la un capat la altul,, Accidentul este jalnic, dar nu asta este problema cititorului ci faptul ca este frustat de a sti adevarul, Este adevarat ca din Dec 2004 Romania se afla sub DICTATURA MINCIUNEI introdusa ONOR DE IMPERIALISMUL AMERICAN CU SPRIJINULUI -OIRATULUI- basescu traian, si astazi la 2 ani dupa ce acest tiran mafiot si corupt nu mai este presedinte, toti cei care il urmeaza nu se lecuesc si TOT MINTE CA VULPEA,. In cazul de fata concret AUTOUTILITARA DE GUNOI este a Penitenciarului Poarta ALba citind clar Numarul de Circulatie pe care toate vehicolele oenitenciarului poarta aceasta sigla = PPA , adica - CT 73 PPA.,. Daca nu aveti bunul simt sa tot dati numarul masinii cum in alte cazuri fie il acoperiti sau il ridicati raspundeti la cateva intrebari daca va numiti jurnalisti sau glugi de coceni!!@!!!!,. 1- Cine era soferul; 2- Daca cei 2 insotitori erau detinuti ; 3 - Cine era persoana incarcerata si scoasa de pompieri din masina., In comentarii auzeam ca masina de gunoi a primariei Poarta-Alba s-a rasturnat, ori stiu clar ca primaria inca nu are un asemenea utilaj,. Astept ca pe 29 martie 2017 sa primesc replica- ADICA ADEVARUL